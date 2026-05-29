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La lucha libre encontró una nueva forma de atraer al turismo del Mundial 2026: llevar dioses prehispánicos al ring

La Arena México será sede de Mitos en el Ring, una producción del CMLL que fusiona combate, narrativa y cultura mexicana en busca de capitalizar el turismo internacional del Mundial 2026.
vie 29 mayo 2026 11:05 AM
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La lucha libre encontró una nueva forma de atraer al turismo del Mundial 2026: llevar dioses prehispánicos al ring
Mitos en el Ring reinterpreta la cosmoginía prehispánica para llevarla al cuadrilátero de la Arena México. (Foto: Cortesía. )

La lucha libre mexicana busca subirse al fenómeno turístico que detonará el Mundial 2026, pero esta vez con una narrativa distinta. En lugar de limitarse al espectáculo deportivo tradicional, una nueva producción apuesta por mezclar combate, mitología prehispánica y producción audiovisual para convertir el cuadrilátero en una experiencia cultural exportable.

Mitos en el Ring , creado por la productora audiovisual La Casa Murmura junto con talento del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), llegará a la Arena México con ocho funciones entre junio y julio, en una estrategia que busca capitalizar el incremento de visitantes internacionales esperado para la Ciudad de México durante el verano previo al Mundial.

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El proyecto tiene metas ambiciosas desde su arranque. La producción espera reunir al menos 44,000 asistentes durante esta primera etapa, con un promedio estimado de 4,000 personas por función, apoyado por una preventa que, según sus organizadores, ya muestra señales positivas.

“Ya tuvimos una proyección interesante en la preventa, somos un éxito en wait list, y la gente en esta lista siempre se suma. Estamos esperando el sold out”, dijo David Ferreira, director creativo del espectáculo, a Expansión.

La apuesta ocurre en un momento en que operadores turísticos, espacios culturales y promotores de entretenimiento buscan ampliar la oferta disponible para los millones de visitantes que llegarán a México durante el torneo internacional. En este contexto, la lucha libre aparece como uno de los productos culturales más reconocibles del país.

Lucha libre, dioses y narrativa inmersiva en la Arena México

La propuesta de Mitos en el Ring transforma la dinámica tradicional del combate sobre el cuadrilátero en una narrativa inspirada en dioses, guerreros y personajes del inframundo mesoamericano, con historias que buscan ser comprensibles tanto para aficionados locales como para visitantes extranjeros.

“Es un show totalmente pensado para los aficionados de la lucha libre, para el mexicano que ya conoce este espectáculo y también para el extranjero”, dice Ferreira, quien evitó revelar el monto invertido, aunque aseguró que el proyecto busca obtener ganancias 60% superiores a la inversión realizada.

La producción presenta cuatro relatos inspirados en la cosmovisión prehispánica mexicana. A través de luchas, danza prehispánica y elementos teatrales, el espectáculo recrea conflictos relacionados con la creación del sol y la luna, el origen del maguey y las narrativas sobre los temblores.

Detrás del montaje hubo un proceso acelerado. Ferreira explicó que la conceptualización de personajes y el desarrollo de historias tomó cerca de tres meses, integrando además cortometrajes y recursos audiovisuales que conectan los enfrentamientos dentro del ring.

Cada función contempla cuatro combates: un mano a mano masculino, uno femenino y dos luchas en parejas. En total participan 12 luchadores que interpretan personajes inspirados en figuras mitológicas como Nanahuatzin, Mictlantecuhtli, Xbalanqué y los Señores de Xibalbá.

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Uno de los mayores desafíos fue romper con las identidades tradicionales de los luchadores.

“No queríamos que la fuerza del show fuera una estrella ya conocida. Queríamos que los luchadores reinterpretaran otros personajes”, dice Ferreira.

La decisión también responde a una estrategia de creación de propiedad intelectual propia, al construir personajes nuevos que puedan expandirse más allá de las carteleras convencionales y abrir oportunidades para talentos con menor exposición.

Las funciones se realizarán únicamente los jueves entre el 11 de junio y el 30 de julio, aunque los organizadores ya analizan extender el concepto hacia otras plazas operadas por el CMLL.

Turismo, expansión y estrategia cultural rumbo al Mundial 2026

La apuesta de Mitos en el Ring forma parte de una estrategia más amplia del CMLL para aumentar la exposición de la lucha libre rumbo al Mundial 2026.

Además de las tradicionales funciones de viernes en la Arena México, la organización incorporará carteleras adicionales los miércoles, del 3 de junio al 29 de julio, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención para turistas.

La estrategia también contempla presencia fuera de las arenas. El CMLL prepara una experiencia gratuita en Parque Aztlán enfocada en actividades familiares y acercamiento al deporte, además de participar en un festival en Campo Marte que combinará gastronomía, música y lucha libre.

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Niki Lauda Lucha Libre CMLL

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