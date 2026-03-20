APM Terminals invierte 350 mdd en Lázaro Cárdenas para ampliar su capacidad logística

Desde la perspectiva del funcionario, las inversiones hoy están volteando a este litoral como parte de los resultados del “Plan México”, estrategia federal que Méndez considera como “la brújula económica del país” y que contempla la puesta en marcha de un Polo de Desarrollo (Podebis) en Morelia, Michoacán.

La visión de las autoridades federales es que, a través de este plan, se incentive la manufactura local. Aunque desde el Gobierno de México se confirmó que solo habrá un Podebis en la entidad, Méndez subraya que las autoridades a nivel estatal han hablado con las de orden federal con el objetivo de contar con otro polo en Lázaro Cárdenas.

“En lo que se hace el de Lázaro Cárdenas, el polo de desarrollo de Morelia viene a ser complementario con los servicios que ofrece el puerto de Lázaro Cárdenas, así que es una oportunidad muy buena para capitalizar toda esta tendencia del nearshoring y más en Michoacán, que es un estado que tiene vocaciones muy amplias”, asegura a Expansión.

Además del interés de las empresas por adherirse a las cadenas productivas en México y, en específico, a las de la entidad, la motivación es logística. Lázaro Cárdenas representa una opción diferente al puerto de Long Beach, California, para aquellas mercancías que quieren llegar a la costa este de Estados Unidos, pues en la terminal michoacana suben por ferrocarril al país vecino del norte, para terminar en lugares como Chicago o Nueva York.