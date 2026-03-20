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APM Terminals invierte 350 mdd en Lázaro Cárdenas para ampliar su capacidad logística

El proyecto elevará la capacidad del puerto para recibir más de 2 millones de contenedores al año y se suma a nuevas inversiones privadas que buscan aprovechar el auge del nearshoring.
vie 20 marzo 2026 05:59 AM
APM invierte 350 mdd en Lázaro Cárdenas; gobierno anticipa 250 mdd más
APM invierte 350 mdd en Lázaro Cárdenas; gobierno anticipa 250 mdd más (Tzuara De Luna )

Lázaro Cardenas, Michoacán.- APM Terminals tiene la mirada fija en el puerto de Lázaro Cárdenas. La empresa, que forma parte del grupo danés A.P. Moller-Maersk, anunció una inversión de 350 millones de dólares encaminada a fortalecer su infraestructura logística, con lo que incrementará su capacidad para recibir más de 2 millones de TEUs al año.

El plan contempla la construcción de 450 metros adicionales de muelle, lo que le permitirá alcanzar 1,200 metros totales de frente de atraque. Beatriz Yera, directora general de APM Terminals México, destaca que el espacio disponible para crecer en el puerto es una de las principales motivaciones para la inversión.

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“Particularmente Lázaro Cárdenas tiene condiciones, en términos de profundidad, de espacio, que te permite traer los barcos más grandes del mundo, entonces vemos el futuro positivamente”, dice en entrevista con Expansión.

La compañía inició con la recepción de buques en este puerto desde 2017 y desde entonces, el negocio ha ido viento en popa. La reciente inversión, equivalente a más de 6,000 millones de pesos, forma parte de su Fase III de expansión en infraestructura, que también le permitirá incorporar tecnología de última generación, encaminada a fortalecer la precisión de movimientos, trazabilidad y seguridad de la carga.

Pero no solo APM Terminals ve terreno fértil para los negocios logísticos en Lázaro Cárdenas. Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, destaca que hoy en día existen otros 250 millones de dólares que están por anunciarse en el puerto por parte de una empresa privada, cuyo nombre no es posible revelar por contratos de confidencialidad.

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Desde la perspectiva del funcionario, las inversiones hoy están volteando a este litoral como parte de los resultados del “Plan México”, estrategia federal que Méndez considera como “la brújula económica del país” y que contempla la puesta en marcha de un Polo de Desarrollo (Podebis) en Morelia, Michoacán.

La visión de las autoridades federales es que, a través de este plan, se incentive la manufactura local. Aunque desde el Gobierno de México se confirmó que solo habrá un Podebis en la entidad, Méndez subraya que las autoridades a nivel estatal han hablado con las de orden federal con el objetivo de contar con otro polo en Lázaro Cárdenas.

“En lo que se hace el de Lázaro Cárdenas, el polo de desarrollo de Morelia viene a ser complementario con los servicios que ofrece el puerto de Lázaro Cárdenas, así que es una oportunidad muy buena para capitalizar toda esta tendencia del nearshoring y más en Michoacán, que es un estado que tiene vocaciones muy amplias”, asegura a Expansión.

Además del interés de las empresas por adherirse a las cadenas productivas en México y, en específico, a las de la entidad, la motivación es logística. Lázaro Cárdenas representa una opción diferente al puerto de Long Beach, California, para aquellas mercancías que quieren llegar a la costa este de Estados Unidos, pues en la terminal michoacana suben por ferrocarril al país vecino del norte, para terminar en lugares como Chicago o Nueva York.

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Una apuesta segura

Para APM Terminals, Lázaro Cárdenas se ha vuelto un lugar seguro para la inversión, pues este jueves, además de dar por concluida su Fase II de expansión, para la cual anunció una inversión de 140 millones de dólares en 2023, es que se dieron a conocer los nuevos capitales para la Fase III.

La razón detrás de invertir de manera consecutiva es sencilla: un mercado dinámico y en ascenso. “Hemos visto en el último par de años cómo los volúmenes han ido creciendo, tanto en transbordo como en importaciones, entonces creo que esta expansión llega en el momento adecuado”, destaca Yera.

Aunque la empresa no hace públicos sus resultados, la directiva asegura que sus porcentajes de crecimiento han quedado por encima de los registrados en el puerto de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los últimos datos anuales, el total de contenedores operados sumaron 2,616,770 TEUs en 2025, lo que significó un aumento de 8.7% contra el año anterior.

La firma también ha probado un nuevo segmento de negocio, que es el de transbordo, pero no el tradicional que se ha realizado por años en los puertos del Pacífico, en donde las grandes embarcaciones asiáticas llegan a Lázaro Cárdenas para bajar al centro y sur del continente. Esta nueva ruta ha sido posible gracias al modelo de cooperación denominado “Gemini” entre Maersk y Hapag-Lloyd.

“Hemos explorado un mercado que antes no era el mercado tradicional del transbordo en México, entonces hoy tenemos operaciones de transbordo hacia la costa este de Estados Unidos, un mercado que hemos abierto para México”, agrega la directiva.

En cuanto al negocio en el mercado doméstico, enfocado a la importación de mercancías, principalmente de las provenientes de Asia, las expectativas no se nublan, pese a que desde el 1 de enero de este año el Gobierno de México impuso una serie de nuevos aranceles a productos hechos en países con los que no se cuenta con tratado de libre comercio, como China.

Si bien, desde la perspectiva de Yera, las nuevas tarifas podrían llegar a ralentizar ligeramente el consumo en el mercado interno, el porvenir se observa con buenos ojos. “El negocio de terminales es a largo plazo. Cuando hacemos inversiones no podemos ver solamente el día y las circunstancias de hoy. Cuando construimos terminales portuarias lo hacemos para 15, 20 o 30 años. Cuando vemos el potencial de la región, de México, no lo vemos para solo este año o para solo un cliente”, destaca.

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