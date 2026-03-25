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Walmart invertirá 43,000 mdp para expandir y remodelar sus tiendas en 2026

Cerca de la mitad de los recursos se orientarán en la remodelación de sus tiendas; el resto servirá para nuevas aperturas, así como mejoras en logística y tecnología.
mié 25 marzo 2026 04:04 PM
Walmart inversion en 2026
La empresa realizó en anuncio en el marco del Walmart Day. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Walmart de México y Centroamérica informó que invertirá 43,000 millones de pesos durante este año, cifra que representa un incremento del 10% contra el monto destinado el año anterior. Los recursos se orientarán a remodelar sus tiendas y realizar nuevas aperturas.

La inyección de capital también considera su aplicación en otros rubros como en la cadena de suministro y tecnología, según expone un comunicado que la empresa compartió en el marco del Walmex Day 2026.

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“Walmart de México y Centroamérica estará invirtiendo de forma estratégica en proyectos enfocados en el cliente y fortaleciendo los cimientos para el crecimiento sostenible a largo plazo”, añadió la empresa en el texto.

Los detalles de la inversión

Del capital que Walmart ejecutará durante 2026, el 42% se destinará a remodelaciones y mantenimiento de tiendas existentes en le país. El objetivo de la empresa es incorporar nuevas capacidades, incluyendo funciones omnicanal para expandir el alcance a través de On Demand, incrementar productividad y asegurar la mejor experiencia de compra para nuestros clientes.

Otro 26%, de los 43,000 millones que contempla la suma total, será para la construcción de nuevas tiendas y clubes de precio. Puntualmente, para este año, Walmart espera que las tiendas nuevas contribuyan entre 1.5% y 1.7% al crecimiento de ventas totales y el Bodega Aurrera se mantiene como el principal vehículo de crecimiento.

La compañía tiene el compromiso de abrir más de 1,500 tiendas entre 2025 y 2029.

La cadena de suministro tendrá el 24% de la inversión, específicamente para expansión y modernización mediante automatización; en la cadena de suministro de la compañía el objetivo es incrementar la capacidad de crecimiento, la disponibilidad de productos, la eficiencia y poder reducir el costo del servicio a cliente.

"Para 2027 tenemos planeadas las aperturas de los nuevos Centros de Distribución automatizados en Guanajuato y Tlaxcala”. añadió la empresa.

El área de Tecnología tendrá el 8% restante de la inversión y se destinará a proyectos estratégicos para mejorar la ejecución y el manejo de datos, y mejorar la experiencia de compra.

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Tags

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. Inversión

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