Mercados

Walmart supera el billón de dólares en capitalización bursátil y entra al club de Nvidia y compañía

Además, Walmart ya cotiza desde inicios de año en el Nasdaq, el índice accionario que conjunta a las mayores empresas tecnológicas.
mar 03 febrero 2026 02:48 PM
Daily Life In Merida During The Covid-19 Pandemic
Walmart se encamina a cerrar la sesion con un repunte superior al 2.9% este martes. (Foto: Artur Widak/NurPhoto/AFP)

La gigante minorista estadounidense Walmart alcanzó un momento histórico este martes al superar por primera vez 1 billón de dólares de capitalización de mercado, consolidándose en un grupo exclusivo dominado por grandes tecnológicas como Apple, Alphabet y Nvidia.

La acción WMT subió cerca de un 1% en la sesión matutina, impulsando el valor total de mercado de la empresa por encima de la marca de 1 billón de dólares, un hito poco común para una compañía cuyo modelo de negocio ha sido tradicionalmente el comercio físico de bajos precios.

Primera minorista en lograrlo

Walmart ahora es la primera cadena minorista tradicional en alcanzar esa valoración, un nivel que históricamente ha estado dominado por gigantes tecnológicos. El logro es visto como un reconocimiento del cambio estratégico de la empresa hacia un modelo más diversificado, donde el crecimiento del comercio electrónico, la expansión de nuevos negocios como publicidad digital y su presencia en servicios como Walmart+ han desempeñado un papel clave.

Analistas destacan que la acción ha experimentado una revalorización significativa en los últimos años, más que duplicándose en dos años, gracias a su capacidad para atraer tanto al consumidor tradicional que busca precios bajos como a un segmento de clientes con ingresos más elevados.

Además, la compañía completó el año pasado el traslado de su cotización desde la Bolsa de Nueva York al Nasdaq, un movimiento simbólico que la alinea con empresas tecnológicas y que facilitó su inclusión en el índice Nasdaq-100 a partir de enero de 2026.

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

