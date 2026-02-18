Walmart México sube ventas 4.9% pese a menor tráfico en tiendas

Resultados en México

Walmart de México reportó un avance de 4.9% en ingresos durante 2025. El motor fue el crecimiento de 3.3% en ventas mismas tiendas. Sin embargo, ese aumento no provino del tráfico. Las transacciones cayeron 0.5%, mientras el ticket promedio subió 3.9%, esto es, que el consumidor acudió menos, pero concentró compras.

El efecto es relevante porque describe el entorno económico. El cliente sigue comprando en Walmart, pero administra visitas y planea gasto, es decir que la compañía ganó venta, no frecuencia.

La rentabilidad operativa mejoró, ya que el margen bruto alcanzó 24.0%, 40 puntos base por encima del año anterior. Parte de la mejora vino del negocio omnicanal y de una reducción de merma en frescos. También ayudaron los nuevos negocios, que aportaron 15 puntos base adicionales.

El EBITDA en México llegó a 10.7%, con una expansión de 50 puntos base anual. En términos absolutos, la operación generó 25,489 millones de pesos de EBITDA contra 23,166 millones un año antes. El crecimiento operativo fue más fuerte que el de ventas.

El desempeño por categorías también refleja el cambio de consumo. Salud y Bienestar encabezó el crecimiento en mercancías, seguido por Abarrotes y Consumibles, mientras que la región norte volvió a liderar el crecimiento regional.

El formato fuerte fue Bodega Aurrera, pues la cadena señaló que su propuesta de valor gana relevancia en el contexto económico actual y que la penetración en hogares de menores ingresos subió más de 300 puntos base. Es decir, la presión económica está moviendo clientes hacia formatos de bajo precio.

Sam’s Club mejoró disponibilidad y experiencia del socio. La automatización del inventario de seguridad y mejores pronósticos elevaron niveles de abasto. El NPS aumentó 1,100 puntos base tras simplificar la experiencia omnicanal y el proceso de renovación.

En Walmart Supercenter comenzó la renovación de imagen y el despliegue del concepto Tienda del Futuro. El objetivo es redistribuir espacio hacia categorías de mayor rotación, como mascotas, aumentar tráfico y elevar productividad por metro cuadrado. La compañía aún está en fase piloto, pero espera que el formato refuerce su competitividad en abarrotes.

La expansión física también continuó. En el año se abrieron 186 tiendas, 162 en México, con casi 212,000 metros cuadrados adicionales. Solo en el cuarto trimestre fueron 115 aperturas. El principal vehículo fue Bodega Aurrera Express, donde se inauguraron más de 100 unidades en el año. Las nuevas tiendas aportaron 1.7% al crecimiento anual.

El comercio electrónico mantuvo crecimiento relevante. El GMV aumentó 17.1% anual y 13.3% en el trimestre. On Demand lideró con un avance anual de 22.1%, mientras Marketplace creció 12.7%. El eCommerce ya representa 8.3% del GMV anual.

Walmart, además, amplió entregas el mismo día mediante crowdshipping. En Sam’s Club el 10% de los pedidos llega en menos de 90 minutos. En Supercenter y Express el 20% se entrega en ese tiempo y más del 60% el mismo día. La empresa también integró plataformas bajo One Hallway para mejorar velocidad y nivel de servicio.

Los nuevos negocios empiezan a pesar. Bait generó 11,500 millones de pesos en el año y sumó 26.4 millones de usuarios activos, un crecimiento de 44%. Además, más de 2.2 millones de clientes recibieron datos móviles gratuitos ligados a compras en tienda, lo que elevó ticket promedio.

Walmart Connect, su negocio publicitario, alcanzó 4,400 millones de pesos en ingresos en México y creció 17% anual, por encima del mercado publicitario. Aun así, la compañía reconoció presión en presupuestos de proveedores durante los últimos trimestres.