Walmart México sube ventas 4.9% pese a menor tráfico en tiendas

El ticket promedio de la minorista subió 3.9% y compensó la caída de 0.5% en transacciones, en un año donde el consumo se mostró más cauteloso.
mié 18 febrero 2026 04:35 PM
walmex-AFP.jpg
Walmart enfrentó una lenta recuperación del consumo durante 2025. (AFP)

El año no cerró mal para Walmart de México y Centroamérica, pero tampoco como esperaba. La empresa reportó que en todo 2025 sus ingresos consolidados crecieron 5.5% frente a 2024 y cuando se elimina el efecto cambiario, el avance fue de 4.6%. El corporativo reconoce que el desempeño operativo fue sólido, aunque el consumo se debilitó hacia la segunda mitad del año y eso limitó el ritmo.

En cifras absolutas, el crecimiento se sostuvo en la expansión comercial y la disciplina operativa. La participación de mercado continuó al alza y la ejecución del negocio principal se mantuvo estable, pero el entorno de gasto presionó el resultado final. El consumo quedó por debajo de lo proyectado al inicio del ejercicio.

La rentabilidad mostró una lectura mixta. El margen bruto anual se ubicó en 24.2% de las ventas, con una mejora de 10 puntos base respecto al año previo. Sin embargo, el gasto operativo creció por arriba de los ingresos. Los gastos generales y administrativos aumentaron 7.7% anual, equivalentes a 6.6% en moneda constante, hasta representar 16.6% de las ventas.

Ese movimiento explica el principal mensaje del reporte. La compañía logró crecer y mantener control en su operación diaria, pero el apalancamiento operativo fue limitado. El margen EBITDA anual terminó alrededor de 10.2%, prácticamente estable, lo que indica que el aumento de ventas no se tradujo completamente en mayor rentabilidad.

La mayor presión vino por la parte financiera. La utilidad neta se redujo debido a un incremento en la tasa efectiva de impuestos, asociado a ajustes contables de cierre relacionados con inflación en la posición monetaria. La empresa anticipa que la tasa efectiva se mantenga entre 25% y 26% para 2026.

El reporte también revela un cambio relevante en la dinámica del negocio. Las nuevas tiendas aportaron 1.7% al crecimiento anual, lo que confirma que el formato físico sigue siendo un motor importante, aun con el avance del comercio electrónico.

El balance del año muestra que Walmart creció en ventas y defendió márgenes operativos básicos, pero enfrentó un consumidor más cauteloso. La compañía admite no estar satisfecha con los resultados reportados, aunque considera que el desempeño subyacente del negocio se mantuvo sólido gracias al control operativo y la expansión comercial. El problema no fue la ejecución, fue la demanda.

En el cuarto trimestre, Walmart de México y Centroamérica registró ingresos consolidados por 282,849 millones de pesos, un crecimiento anual de 3%. El EBITDA ascendió a 29,595 millones de pesos, con un margen de 10.5% y un avance de 8.1% frente al mismo periodo del año previo. La utilidad neta, en cambio, retrocedió 3.9% y se ubicó en 14,600 millones de pesos, afectada por una mayor carga fiscal al cierre del año.

Resultados en México

Walmart de México reportó un avance de 4.9% en ingresos durante 2025. El motor fue el crecimiento de 3.3% en ventas mismas tiendas. Sin embargo, ese aumento no provino del tráfico. Las transacciones cayeron 0.5%, mientras el ticket promedio subió 3.9%, esto es, que el consumidor acudió menos, pero concentró compras.

El efecto es relevante porque describe el entorno económico. El cliente sigue comprando en Walmart, pero administra visitas y planea gasto, es decir que la compañía ganó venta, no frecuencia.

La rentabilidad operativa mejoró, ya que el margen bruto alcanzó 24.0%, 40 puntos base por encima del año anterior. Parte de la mejora vino del negocio omnicanal y de una reducción de merma en frescos. También ayudaron los nuevos negocios, que aportaron 15 puntos base adicionales.

El EBITDA en México llegó a 10.7%, con una expansión de 50 puntos base anual. En términos absolutos, la operación generó 25,489 millones de pesos de EBITDA contra 23,166 millones un año antes. El crecimiento operativo fue más fuerte que el de ventas.

El desempeño por categorías también refleja el cambio de consumo. Salud y Bienestar encabezó el crecimiento en mercancías, seguido por Abarrotes y Consumibles, mientras que la región norte volvió a liderar el crecimiento regional.

El formato fuerte fue Bodega Aurrera, pues la cadena señaló que su propuesta de valor gana relevancia en el contexto económico actual y que la penetración en hogares de menores ingresos subió más de 300 puntos base. Es decir, la presión económica está moviendo clientes hacia formatos de bajo precio.

Sam’s Club mejoró disponibilidad y experiencia del socio. La automatización del inventario de seguridad y mejores pronósticos elevaron niveles de abasto. El NPS aumentó 1,100 puntos base tras simplificar la experiencia omnicanal y el proceso de renovación.

En Walmart Supercenter comenzó la renovación de imagen y el despliegue del concepto Tienda del Futuro. El objetivo es redistribuir espacio hacia categorías de mayor rotación, como mascotas, aumentar tráfico y elevar productividad por metro cuadrado. La compañía aún está en fase piloto, pero espera que el formato refuerce su competitividad en abarrotes.

La expansión física también continuó. En el año se abrieron 186 tiendas, 162 en México, con casi 212,000 metros cuadrados adicionales. Solo en el cuarto trimestre fueron 115 aperturas. El principal vehículo fue Bodega Aurrera Express, donde se inauguraron más de 100 unidades en el año. Las nuevas tiendas aportaron 1.7% al crecimiento anual.

El comercio electrónico mantuvo crecimiento relevante. El GMV aumentó 17.1% anual y 13.3% en el trimestre. On Demand lideró con un avance anual de 22.1%, mientras Marketplace creció 12.7%. El eCommerce ya representa 8.3% del GMV anual.

Walmart, además, amplió entregas el mismo día mediante crowdshipping. En Sam’s Club el 10% de los pedidos llega en menos de 90 minutos. En Supercenter y Express el 20% se entrega en ese tiempo y más del 60% el mismo día. La empresa también integró plataformas bajo One Hallway para mejorar velocidad y nivel de servicio.

Los nuevos negocios empiezan a pesar. Bait generó 11,500 millones de pesos en el año y sumó 26.4 millones de usuarios activos, un crecimiento de 44%. Además, más de 2.2 millones de clientes recibieron datos móviles gratuitos ligados a compras en tienda, lo que elevó ticket promedio.

Walmart Connect, su negocio publicitario, alcanzó 4,400 millones de pesos en ingresos en México y creció 17% anual, por encima del mercado publicitario. Aun así, la compañía reconoció presión en presupuestos de proveedores durante los últimos trimestres.

Resultados en Centroamérica

Centroamérica cuenta otra historia. Aquí Walmart no enfrenta un consumidor que administra visitas, sino un mercado que perdió dinamismo.

Los ingresos crecieron 2.4% anual en moneda constante durante 2025. La compañía ganó participación de mercado, pero el impulso se debilitó en la segunda mitad del año. El principal factor fue Costa Rica, donde la deflación en alimentos y bebidas coincidió con menor consumo en hogares y mayor presión competitiva.

En ventas mismas tiendas, el avance fue apenas de 0.6% en el cuarto trimestre. Honduras y El Salvador mostraron el mejor desempeño regional, mientras Costa Rica actuó como freno para el conjunto.

La rentabilidad operativa mejoró ligeramente. El margen bruto subió a 24.0%, 10 puntos base por encima del año previo. Walmart explicó que las inversiones en precio al cliente se compensaron con eficiencias en la cadena de suministro y con la contribución del negocio publicitario.

El gasto operativo, sin embargo, aumentó. Los gastos generales representaron 17.6% de los ingresos, 20 puntos base más que el año anterior, debido al costo de operar y a inversiones de crecimiento. Con ello, el margen EBITDA llegó a 9.0%, solo 30 puntos base arriba del año previo.

La compañía intenta activar demanda vía precio y ejecución en tienda para recuperar tráfico y tamaño de compra. Paralelamente impulsa el canal digital. El comercio electrónico creció 34% anual y elevó su penetración 40 puntos base.

También comenzó el modelo de crowdshipping en supermercados urbanos de Costa Rica y Guatemala, con entregas rápidas como principal apuesta para elevar conveniencia.

El negocio publicitario avanza. Walmart Connect aumentó ingresos 27% anual en la región, impulsado por el canal digital, que prácticamente triplicó su tamaño desde una base aún pequeña.

La lectura regional es de transición. Walmart gana mercado y mejora eficiencia, pero depende de la recuperación del consumo en Costa Rica para acelerar crecimiento. Mientras tanto, el comercio electrónico y la publicidad aparecen como los motores que pueden compensar un entorno económico más débil.

