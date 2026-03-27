Alistan nueva estrategia contra mercado ilegal de combustibles

Con la finalidad de hacer frente al mercado ilegal de los combustibles, el Gobierno mexicano iniciará la aplicación de un nuevo complemento de facturación de hidrocarburos y petrolíferos.

La aplicación de la medida entrará en vigor el próximo 24 de abril, y será un elemento más de los CFDI (comprobante fiscal digital de internet), el cual fue diseñado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).