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Alistan nueva estrategia contra mercado ilegal de combustibles

El huachicol ha evolucionado en los últimos años, pasó del robo en ductos y a pipas, a la importación ilegal y la adulteración de combustibles.
vie 27 marzo 2026 01:04 PM
Alistan nueva estrategia contra mercado ilegal de combustibles
Las tomas clandestinas y la importación ilegal compiten con el mercado formal de combustibles. (Foto: Marina/Cuartoscuro)

Con la finalidad de hacer frente al mercado ilegal de los combustibles, el Gobierno mexicano iniciará la aplicación de un nuevo complemento de facturación de hidrocarburos y petrolíferos.

La aplicación de la medida entrará en vigor el próximo 24 de abril, y será un elemento más de los CFDI (comprobante fiscal digital de internet), el cual fue diseñado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

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Esto forma parte de la estrategia conjunta para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.

“El complemento forma parte del CFDI, por lo que los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE, pues en caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto”, expusieron las dependencias en un comunicado conjunto.

Es necesario que los permisionarios involucrados verifiquen la vigencia de sus permisos, y en caso de tener alguna irregularidad con sus operaciones regularizarse ante la CNE.

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Expansión publicó recientemente que las tomas ilegales de gasolinas repuntaron en 2025.

En septiembre de 2025, el último dato disponible, se reportaron 776 tomas clandestinas en el país. En el mismo periodo del año pasado, el registro fue de 703, lo que representa un aumento de 10.3%, según el reporte del Observatorio Ciudadano IGAVIM.

En los nueve meses de 2025 que contempla el informe, marzo fue el mes con mayor número de tomas clandestinas, con un total de 918; le siguieron abril y mayo, con 871 y 856 piquetes a ductos, respectivamente. En el acumulado de enero a septiembre de 2025 se contabilizan 7,008 tomas clandestinas para el robo de combustibles. En este rubro sí se observa una disminución, pues en el mismo periodo de 2024 se registraron 8,038, lo que representa una caída de 12.81%.

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