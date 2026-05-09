Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Un avión de Frontier Airlines embiste y mata a peatón durante un despegue en Denver

Entre los pasajeros del vuelo, "12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales", indicó el aeropuerto.
sáb 09 mayo 2026 11:31 AM
avion-frontier-airlines-embiste-mata-peaton-denver
La aeronave, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes. (DANIEL SLIM/AFP)

Un peatón que cruzó el perímetro de seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, falleció tras ser atropellado por un avión que se preparaba para despegar, informó el aeropuerto el sábado.

"El peatón cruzó la valla perimetral y fue atropellado apenas dos minutos después, mientras cruzaba la pista. Falleció, no se cree que fuera empleado del aeropuerto y aún no ha sido identificado", agregó en un comunicado.

Publicidad

El accidente involucró a un avión de Frontier Airlines y ocurrió alrededor de las 23:19 locales del viernes (5:19 GMT de este sábado).

Entre los pasajeros del vuelo, "12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales", indicó el aeropuerto.

Una grabación de audio publicada previamente en el sitio web especializado ATC.com captó la conversación entre un piloto y los controladores aéreos: "Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. (...) Había una persona caminando por la pista", relató el piloto.

Videos grabados por pasajeros y difundidos por medios locales muestran el momento en que una de las turbinas comienza a incendiarse.

Según un comunicado de Frontier Airlines enviado a medios de comunicación, "se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante los toboganes de emergencia como medida de precaución".

De acuerdo a la empresa, la aeronave, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

La tragedia en Denver se suma a otro percance aéreo ocurrido esta semana

Este incidente ocurre apenas días después de otro percance aéreo registrado en Estados Unidos . El pasado 4 de mayo, un avión de United Airlines golpeó un camión y un poste de alumbrado mientras realizaba maniobras de aproximación para aterrizar cerca del aeropuerto Newark Liberty, en Nueva Jersey.

La aeronave involucrada era un Boeing 767-400 que cubría una ruta desde Venecia, Italia, hacia Estados Unidos. De acuerdo con autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA), una de las ruedas del tren de aterrizaje y parte de la zona inferior del avión impactaron contra un poste y un camión repartidor que circulaba sobre una autopista cercana a las pistas del aeropuerto.

accidente-avion-air-india.jpg
Internacional

Avión Boeing de Air India se estrella con 242 pasajeros a bordo

Tras el golpe, el poste terminó impactando también a un jeep que transitaba por la zona. Aunque ninguno de los 221 pasajeros ni los 10 tripulantes resultó herido, el conductor del camión fue trasladado a un hospital con lesiones leves y dado de alta poco después.

Publicidad

Autoridades aeroportuarias informaron que el Boeing presentó daños menores y que las operaciones en Newark Liberty fueron restablecidas rápidamente tras una revisión de seguridad en la pista para descartar restos del impacto.

Un aumento de los accidentes

Durante 2025, el primer año de la presidencia de Donald Trump, los accidentes aéreos fueron más mortales. De acuerdo con datos de la Base de Datos de Seguridad de la Red de Seguridad de la Aviación (ASN), 548 personas murieron en accidentes aéreos en 2025, el número más alto en siete años. Esta cifra representa un aumento de más del 30% con respecto a 2024, cuando ocurrieron 404 muertes en aviación.

De acuerdo con esta base de datos, el total de muertes de 2025 fue el total de muertes más alto desde 2018, cuando murieron 962 personas. Ese año incluyó el primer accidente de Boeing 737 MAX, un avión Lion Air que se estrelló contra Indonesia, en el que murieron 189 personas.

Publicidad

Tags

Catástrofes y accidentes

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad