El accidente involucró a un avión de Frontier Airlines y ocurrió alrededor de las 23:19 locales del viernes (5:19 GMT de este sábado).

Entre los pasajeros del vuelo, "12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales", indicó el aeropuerto.

Una grabación de audio publicada previamente en el sitio web especializado ATC.com captó la conversación entre un piloto y los controladores aéreos: "Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. (...) Había una persona caminando por la pista", relató el piloto.

Videos grabados por pasajeros y difundidos por medios locales muestran el momento en que una de las turbinas comienza a incendiarse.

Frontier Airlines plane reportedly hits pedestrian on runway during takeoff at Denver airport#unitedstates #denvercolorado pic.twitter.com/XVUbjSxWZP — Per Second News (@persecondnewsng) May 9, 2026

Según un comunicado de Frontier Airlines enviado a medios de comunicación, "se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante los toboganes de emergencia como medida de precaución".

De acuerdo a la empresa, la aeronave, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

La tragedia en Denver se suma a otro percance aéreo ocurrido esta semana

Este incidente ocurre apenas días después de otro percance aéreo registrado en Estados Unidos . El pasado 4 de mayo, un avión de United Airlines golpeó un camión y un poste de alumbrado mientras realizaba maniobras de aproximación para aterrizar cerca del aeropuerto Newark Liberty, en Nueva Jersey.

La aeronave involucrada era un Boeing 767-400 que cubría una ruta desde Venecia, Italia, hacia Estados Unidos. De acuerdo con autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA), una de las ruedas del tren de aterrizaje y parte de la zona inferior del avión impactaron contra un poste y un camión repartidor que circulaba sobre una autopista cercana a las pistas del aeropuerto.

Tras el golpe, el poste terminó impactando también a un jeep que transitaba por la zona. Aunque ninguno de los 221 pasajeros ni los 10 tripulantes resultó herido, el conductor del camión fue trasladado a un hospital con lesiones leves y dado de alta poco después.