“Este esquema es un apoyo temporal que busca acompañar a las familias durante los meses de mayor temperatura media; sin embargo, ello no significa que deba incrementarse el consumo de energía eléctrica. Mantener hábitos de uso eficiente permite cuidar la economía del hogar y contribuir al buen funcionamiento del sistema eléctrico“, detalló la CFE en un comunicado .

La CFE aplicará tarifas de verano en estas localidades

La empresa productiva del Estado detalló que la aplicación de la tarifa de verano no se determina únicamente por estado o municipio, sino por localidad, conforme a las condiciones climáticas registradas.

Los usuarios domésticos de bajo consumo que se encuentran en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, serán los beneficiados por este subsidio, tomando como base la temperatura media mínima registrada durante el verano, cuando derivado de las altas temperaturas, las familias optan por incrementar el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos de enfriamiento puede aumentar el consumo de energía eléctrica en los hogares.

"Los usuarios pueden validar si su comunidad obtiene este beneficio en su aviso recibo, donde aparece el tipo de tarifa asignada", detalla la CFE.