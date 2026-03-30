La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que inicia el subsidio con la tarifa de verano a usuarios que viven en localidades donde se prevén altas temperaturas, por lo que se estima que el apoyo lo reciban 42% de los usuarios totales del país, es decir, 20.8 millones de usuarios y sus familias.
La CFE anuncia subsidios para el pago de luz en México
“Este esquema es un apoyo temporal que busca acompañar a las familias durante los meses de mayor temperatura media; sin embargo, ello no significa que deba incrementarse el consumo de energía eléctrica. Mantener hábitos de uso eficiente permite cuidar la economía del hogar y contribuir al buen funcionamiento del sistema eléctrico“, detalló la CFE en un comunicado .
La CFE aplicará tarifas de verano en estas localidades
La empresa productiva del Estado detalló que la aplicación de la tarifa de verano no se determina únicamente por estado o municipio, sino por localidad, conforme a las condiciones climáticas registradas.
Los usuarios domésticos de bajo consumo que se encuentran en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, serán los beneficiados por este subsidio, tomando como base la temperatura media mínima registrada durante el verano, cuando derivado de las altas temperaturas, las familias optan por incrementar el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos de enfriamiento puede aumentar el consumo de energía eléctrica en los hogares.
"Los usuarios pueden validar si su comunidad obtiene este beneficio en su aviso recibo, donde aparece el tipo de tarifa asignada", detalla la CFE.
Zonas donde se implementa la tarifa de verano
1A - Para zonas donde la temperatura mensual media en verano sea de 25 grados como mínimo.
1B - Para zonas donde la temperatura mensual media en verano sea de 28 grados como mínimo.
1C - Para zonas donde la temperatura mensual media en verano sea de 30 grados como mínimo.
1D - Para zonas donde la temperatura mensual media en verano sea de 31 grados como mínimo.
1E - Para zonas donde la temperatura mensual media en verano sea de 32 grados como mínimo.
1F - Para zonas donde la temperatura mensual media en verano sea de 33 grados como mínimo.
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¿En qué estados se aplica la tarifa de verano?
Este 2026, la CFE no detalló las entidades en donde se aplicará la tarifa de verano, ni la fecha de arranque, pero sí recomienda a los usuarios a estar pendiente del aviso en los recibos de luz; se prevé que aplique en las siguientes entidades, de acuerdo con los que han sido parte en años anteriores y son los siguientes:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
Se recomienda a la población en general a aprovechar la ventilación natural del hogar, utilizar iluminación eficiente, ajustar correctamente los equipos de enfriamiento y desconectar aparatos eléctricos cuando no estén en uso.