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¿Cuándo entra la primavera 2026? Hora exacta del equinoccio en México

Cada año la primavera llega en un instante preciso. Aquí puedes saber a qué hora entra en México, por qué cambia de fecha y qué significa el equinoccio.
vie 20 marzo 2026 09:22 AM
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La llegada de la primavera ocurre en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas tanto en México como a nivel global. (Maksym Belchenko/Getty Images)

Cada año, la llegada de la primavera despierta interés por el momento exacto en que ocurre este fenómeno astronómico que marca el inicio de una nueva estación.

A diferencia de lo que suele creerse, no comienza a medianoche ni en una fecha fija. Su inicio está determinado por el equinoccio, un evento preciso que ocurre en un instante específico y que varía ligeramente cada año.

Ante ello, surge una pregunta recurrente: a qué hora entra la primavera en 2026 y qué implica este cambio en el calendario astronómico.

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Hora y fecha de la primavera en México 2026

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) informó que el equinoccio de primavera ocurrirá el 20 de marzo de 2026 a las 08:46 horas, tiempo del centro de México.

Ese momento marca el inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte. A partir de entonces, los días comienzan a alargarse de forma progresiva, mientras que las noches se acortan.

Qué es el equinoccio de primavera y por qué ocurre

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre cuando los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Este evento forma parte del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, combinado con la inclinación de su eje, que es de aproximadamente 23.5 grados.

Gracias a esta inclinación, el planeta experimenta las estaciones del año. En el hemisferio norte, el equinoccio de marzo da paso a la primavera, mientras que en el hemisferio sur marca el inicio del otoño.

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La fecha del equinoccio varía, ¿por qué?

Las variaciones en la fecha del equinoccio se deben al tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta alrededor del Sol, que no es un número exacto de días.

De acuerdo con el investigador José Franco, del Instituto de Astronomía de la UNAM, un año terrestre dura 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos, lo que genera un desfase acumulado en el calendario y obliga a ajustar la medición del tiempo.

Como resultado, el equinoccio puede ocurrir el 19, 20 o 21 de marzo, dependiendo del año. Aunque el fenómeno sucede de manera simultánea en todo el planeta, el horario en que se percibe cambia según el huso horario de cada país, ya que se registra con base en el tiempo universal coordinado (UTC).

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Qué ocurre en Chichén Itzá durante el equinoccio

En México, el equinoccio de primavera también tiene una manifestación cultural que atrae a miles de visitantes cada año.

Durante esta fecha, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, se observa el fenómeno conocido como el descenso de Kukulcán.

Se trata de una proyección de sombras sobre la pirámide que simula el movimiento de una serpiente descendiendo por la escalinata, efecto que se produce por la orientación del templo y la posición del Sol.

Qué cambios trae la primavera en el clima en México

La llegada de la primavera ocurre en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas tanto en México como a nivel global.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que los diez años más cálidos en 175 años de registros se concentraron entre 2015 y 2024, lo que confirma una tendencia hacia condiciones más cálidas.

A nivel internacional, la NOAA reportó que 2024 fue el año más caluroso desde 1850, mientras que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que la temperatura global superó en 1.55 °C los niveles preindustriales.

Para México, este escenario se traduce en olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas, con impactos directos en la salud, el suministro de agua, el consumo eléctrico y la producción agrícola.

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