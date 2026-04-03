La CFE apuesta por proyectos solares en Campeche y firma dos contratos para suministro de energía renovable

Se trata de Alegría Solar, con una capacidad instalada de 600 megawatts y 300 megawatts en almacenamiento, y Esperanza Solar, con una capacidad de 300 megawatts y 150 megawatts en almacenamiento, ubicados en el estado de Campeche, en la península de Yucatán. Dichos proyectos forman parte de la planeación vinculante emitida por la Secretaría de Energía (Sener).

María Elena Villarreal Salazar, titular de CFE Calificados, destacó que la formalización de los contratos de cobertura eléctrica marca un hito para la filial; además de que con estos proyectos se fortalece el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), garantizando un suministro eléctrico confiable.

Al mismo tiempo, se atiende la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de impulsar la generación con fuentes renovables de energía.

“A lo largo de estos años, CFE Calificados ha consolidado su experiencia en el mercado eléctrico mayorista; hoy, con la incorporación de energía renovable, fortalece su propuesta de valor y se posiciona como un aliado estratégico para las empresas que buscan crecer de manera responsable”, expone la Comisión en un comunicado.

CFE Calificados es una empresa suministradora de energía para grandes consumidores, como el sector industrial, y ahora tendrá la disponibilidad de entregar energía renovable y así ayudar a aquellas empresas que busquen reducir su huella de carbono.