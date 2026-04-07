Salir de casa ya no garantiza cómo vas a llegar ni cuánto te va a tomar, porque el trayecto se arma entre lo que alcanza, lo que conviene y lo que se siente más seguro y, en ciudades como la Ciudad de México, ese recorrido ya roza entre hora y media y dos horas por trayecto, con casos que llegan hasta tres horas desde la periferia.
“Hoy trasladarse ya no es solo llegar del punto A al punto B, también habla de cómo vivimos, de nuestras oportunidades y de qué tan productivos somos”, señala Paloma Sevy, Client Partner Director and Sustainability Champion en Kantar México.
En la práctica, uno de cada cinco mexicanos combina más de un medio de transporte en un mismo trayecto, el transporte masivo cubre la mayor parte del recorrido y otras opciones entran para completar lo que falta.