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Uno de cada cinco mexicanos combina transportes para poder llegar a tiempo

El transporte público se mantiene como base, mientras las apps ganan terreno y el traslado diario se vuelve una combinación de opciones que se ajusta en el camino.
mar 07 abril 2026 02:42 PM
Uno de cada cinco mexicanos combina transportes para poder llegar a tiempo
El Metro se mantiene como una de las principales opciones para trayectos largos, según el Estudio de Movilidad 2026 de Kantar. (iStock)

Salir de casa ya no garantiza cómo vas a llegar ni cuánto te va a tomar, porque el trayecto se arma entre lo que alcanza, lo que conviene y lo que se siente más seguro y, en ciudades como la Ciudad de México, ese recorrido ya roza entre hora y media y dos horas por trayecto, con casos que llegan hasta tres horas desde la periferia.

“Hoy trasladarse ya no es solo llegar del punto A al punto B, también habla de cómo vivimos, de nuestras oportunidades y de qué tan productivos somos”, señala Paloma Sevy, Client Partner Director and Sustainability Champion en Kantar México.

En la práctica, uno de cada cinco mexicanos combina más de un medio de transporte en un mismo trayecto, el transporte masivo cubre la mayor parte del recorrido y otras opciones entran para completar lo que falta.

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El transporte público sigue como base con el camión concentrando 24% del uso principal, mientras el Metro se mantiene como una de las principales opciones para trayectos largos, según el Estudio de Movilidad 2026 de Kantar.

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En paralelo, las apps forman parte del día a día, con 92% de los usuarios que las ha probado, una preferencia que supera a los taxis por 7 puntos porcentuales y, en los momentos en que las personas deciden no usar su coche, aparecen como la alternativa en 63% de los casos.

“Las apps tienen relevancia porque cubren esos huecos donde el transporte no llega o no responde, y por eso se vuelven parte del trayecto”, señala Paloma Sevy, Client Partner Director and Sustainability Champion en Kantar México.

El auto propio sigue presente con cerca de 40 millones de unidades en el país, aunque su uso cotidiano pierde fuerza, ya que menos del 30% lo utiliza como medio principal, presionado por barreras como el estacionamiento y la inseguridad.

Por otro lado, la apertura a nuevas opciones crece, con 80% de los usuarios que ya ha probado medios alternativos y con el mototaxi como el de mayor penetración, mientras la micromovilidad registra alrededor de 2 millones de búsquedas anuales en categorías como scooters y motocicletas.

“La multimodalidad llegó para quedarse, porque las personas necesitan cubrir los primeros y últimos kilómetros y adaptarse a lo que el sistema no cubre”, añade Sevy.

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Ajustar sobre la marcha

El regreso a las oficinas volvió a llenar las calles y también el tiempo de las personas, ya que 68% asiste de forma diaria o híbrida a su trabajo o lugar de estudio, mientras en las principales ciudades del país se registran más de 200 millones de pasajeros en movimiento, así que trasladarse recupera un peso que muchos habían soltado en los últimos años.

En ese ir y venir, decidir cómo moverse ya no es automático, porque seguridad y comodidad pesan primero al elegir un servicio por app, después aparecen la rapidez, la accesibilidad y las opciones de pago, además de que las búsquedas relacionadas con transporte por aplicación rondan las 2,300 al mes.

“La movilidad atraviesa toda la vida diaria, desde el trabajo hasta la salud, y entenderla permite mejorar cómo funcionan las ciudades”, añadió Juan Andrés Panamá, director general de DiDi en México e Hispanoamérica, durante la presentación del estudio.

También se nota en para qué se usa, ya que uno de cada diez viajes en ciudades como Ciudad de México y Guadalajara ocurre hacia o desde un hospital. Por lo tanto, moverse no se resuelve con una sola decisión, sino que se va ajustando en el camino y ese tiempo termina marcando cómo se organiza el día.

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