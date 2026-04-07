El transporte público sigue como base con el camión concentrando 24% del uso principal, mientras el Metro se mantiene como una de las principales opciones para trayectos largos, según el Estudio de Movilidad 2026 de Kantar.

En paralelo, las apps forman parte del día a día, con 92% de los usuarios que las ha probado, una preferencia que supera a los taxis por 7 puntos porcentuales y, en los momentos en que las personas deciden no usar su coche, aparecen como la alternativa en 63% de los casos.

“Las apps tienen relevancia porque cubren esos huecos donde el transporte no llega o no responde, y por eso se vuelven parte del trayecto”, señala Paloma Sevy, Client Partner Director and Sustainability Champion en Kantar México.

El auto propio sigue presente con cerca de 40 millones de unidades en el país, aunque su uso cotidiano pierde fuerza, ya que menos del 30% lo utiliza como medio principal, presionado por barreras como el estacionamiento y la inseguridad.

Por otro lado, la apertura a nuevas opciones crece, con 80% de los usuarios que ya ha probado medios alternativos y con el mototaxi como el de mayor penetración, mientras la micromovilidad registra alrededor de 2 millones de búsquedas anuales en categorías como scooters y motocicletas.

“La multimodalidad llegó para quedarse, porque las personas necesitan cubrir los primeros y últimos kilómetros y adaptarse a lo que el sistema no cubre”, añade Sevy.