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Trimestre histórico para las ventas de autos en México: mercado chino lidera avance

Con incrementos de hasta triple dígito, las marcas automotrices chinas registraron los mayores aumentos, mientras que las europeas tuvieron los descensos más pronunciados.
lun 06 abril 2026 03:14 PM
La venta de autos en México rompe récord: marcas chinas son las ganadoras al momento de comprar
Jetour – Soueast y Geely tuvieron los incrementos más altos, de 407 y 272% respectivamente. (dikushin/Getty Images)

La comercialización de autos nuevos en México alcanzó un volumen de 381,632 unidades de enero a marzo, periodo que ahora se coloca como el mejor primer trimestre del año para la historia de las ventas de vehículos en México, de acuerdo con datos de Inegi.

Las ventas de este trimestre contra el mismo periodo del año pasado avanzaron 3.7%. Además, la comercialización quedó por encima de los niveles de 2017, el año con ventas récord en el país, cuando se vendieron 378,885 unidades de enero a marzo.

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La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destaca que, considerando la comercialización de aquellas marcas que no reportan al Inegi, los niveles hubiesen oscilado en las 405,799 unidades, lo que significaría un avance contra el año pasado de 5%.

Los autos que más se venden en México

Por origen de marca, las asiáticas son las que registraron los incrementos en ventas más altos, en específico las marcas chinas. Del otro lado, las europeas son las que tuvieron los descensos más pronunciados, como Mercedes-Benz con una caída de 36%, Volvo con 34.1% y BMW con un retroceso de 8.8%.

Las estadounidenses tuvieron resultados mixtos y con movimientos menores, como el caso de Ford que tuvo un avance en ventas de 1.8% y General Motors de 1.9%, de acuerdo con datos de Inegi.

Hasta ahora, Nissan sigue siendo la marca más vendida en el país con 17.6% de participación en el mercado, seguida de General Motors con 13.2%m Volkswagen con 11.1%, Toyota con 7.8%, Kia con 7.2%, Stellantis con 6.6% y Mazda 6.4%.

A continuación, presentamos el listado de las marcas que más registraron sus ventas al alza este primer trimestre histórico, siendo la mayoría nacidas al otro lado del mundo en el gigante asiático.

Jetour – Soueast

Jetour es una de las marcas chinas que desembarcó en México hace un par de años. En junio de 2025, anunció la incorporación de Soueast a su portafolio, enfocándose así, además de SUV, a un público más joven y a la movilidad urbana con opciones híbridas. En el primer trimestre comercializó 1,375 unidades, lo que significó un incremento de 407.4%.

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Geely

Geely anunció su llegada a México a finales de 2023 y desde entonces, la apuesta se ha materializado con creces y de manera positiva. De enero a marzo la empresa comercializó 10,782 unidades, lo que representó un avance de 272.2%.

Changan

Con 5,230 vehículos comercializados a lo largo del primer trimestre, Changan registró un incremento en ventas de 73%. La firma se vendía en México a través de Motornation, pero en 2023 cambió de estrategia al decidir establecer una filial en el mercado mexicano.

MG

MG fue la primera marca nacida en China en establecer una subsidiaria directa de casa matriz en el mercado mexicano a mediados de 2020. En el primer trimestre comercializó 14,504 unidades, lo que representó un incremento de 30.5%, además de que regresó al listado de las 10 marcas más vendidas en México.

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Tags

Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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