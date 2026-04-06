La venta de autos en México rompe récord: marcas chinas son las ganadoras al momento de comprar

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destaca que, considerando la comercialización de aquellas marcas que no reportan al Inegi, los niveles hubiesen oscilado en las 405,799 unidades, lo que significaría un avance contra el año pasado de 5%.

Los autos que más se venden en México

Por origen de marca, las asiáticas son las que registraron los incrementos en ventas más altos, en específico las marcas chinas. Del otro lado, las europeas son las que tuvieron los descensos más pronunciados, como Mercedes-Benz con una caída de 36%, Volvo con 34.1% y BMW con un retroceso de 8.8%.

Las estadounidenses tuvieron resultados mixtos y con movimientos menores, como el caso de Ford que tuvo un avance en ventas de 1.8% y General Motors de 1.9%, de acuerdo con datos de Inegi.

Hasta ahora, Nissan sigue siendo la marca más vendida en el país con 17.6% de participación en el mercado, seguida de General Motors con 13.2%m Volkswagen con 11.1%, Toyota con 7.8%, Kia con 7.2%, Stellantis con 6.6% y Mazda 6.4%.

A continuación, presentamos el listado de las marcas que más registraron sus ventas al alza este primer trimestre histórico, siendo la mayoría nacidas al otro lado del mundo en el gigante asiático.

Jetour – Soueast

Jetour es una de las marcas chinas que desembarcó en México hace un par de años. En junio de 2025, anunció la incorporación de Soueast a su portafolio, enfocándose así, además de SUV, a un público más joven y a la movilidad urbana con opciones híbridas. En el primer trimestre comercializó 1,375 unidades, lo que significó un incremento de 407.4%.