El logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los más conocidos del país debido a que está en gasolineras, oficinas, redes sociales y uniformes de los trabajadores, entre otros. Su creador retomó un águila como base del logo, misma ave que está presente en la bandera nacional. El diseño se creó en 1998 y además de la silueta del ave también se integra una gota de petróleo.
Gonzalo Tassier, el diseñador detrás del logo de Pemex
¿Quién fue Gonzalo Tassier?
Nació en la Ciudad de México en 1941. Estudió Arquitectura y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Debido a que una de sus pasiones fue dibujar, se dedicó a aprender de manera autodidacta.
Trabajó en diversas empresas dedicadas al diseño y la comunicación, entre ellas Giancarlo Novi, Design Center de Grupo Zimat y Bozell; en esta última fue director creativo para la cuenta de Chrysler de México.
En 1955 creó su empresa Retorno Tassier en la CDMX, dedicada al diseño gráfico editorial y la publicidad.
Colaboró para cuentas de Grupo Santander, Volkswagen de México, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Chrysler, American Airlines, Gerber, Campbell’s, y Fundación Tarahumara.
Además del logo de Pemex también creó los emblemas de Correos de México, Apasco, Del Fuerte, Conagua y Aguigol, la mascota de la Selección Mexicana en el Mundial de 1994.
En 2008, ganó el premio Sir Misha Black Medal de Londres, siendo el primero de Latinoamérica en recibirlo en 30 años; y en 2002 obtuvo el Premio Quórum al mérito profesional. Falleció el 23 de enero de 2023 a la edad de 82 años.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobó la reforma energética, en la cual Pemex se transformó en una empresa productiva del Estado, con el objetivo de competir en igualdad de condiciones con los privados en toda la cadena productiva.
Sin embargo, el 30 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para que regresara como una compañía paraestatal.
“Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos”, expresó en ese momento.
Todos los logos de Pemex
Pemex publicó en su cuenta en Facebook el 14 de marzo de 2025, un video con todos los logos que ha tenido la empresa pública del Estado previo a su 87 aniversario.