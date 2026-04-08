¿Quién fue Gonzalo Tassier?

Nació en la Ciudad de México en 1941. Estudió Arquitectura y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Debido a que una de sus pasiones fue dibujar, se dedicó a aprender de manera autodidacta.

Trabajó en diversas empresas dedicadas al diseño y la comunicación, entre ellas Giancarlo Novi, Design Center de Grupo Zimat y Bozell; en esta última fue director creativo para la cuenta de Chrysler de México.

En 1955 creó su empresa Retorno Tassier en la CDMX, dedicada al diseño gráfico editorial y la publicidad.

Colaboró para cuentas de Grupo Santander, Volkswagen de México, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Chrysler, American Airlines, Gerber, Campbell’s, y Fundación Tarahumara.

Además del logo de Pemex también creó los emblemas de Correos de México, Apasco, Del Fuerte, Conagua y Aguigol, la mascota de la Selección Mexicana en el Mundial de 1994.

En 2008, ganó el premio Sir Misha Black Medal de Londres, siendo el primero de Latinoamérica en recibirlo en 30 años; y en 2002 obtuvo el Premio Quórum al mérito profesional. Falleció el 23 de enero de 2023 a la edad de 82 años.

El diseñador gráfico falleció el 23 de enero de 2023. (Foto: Servicio Postal Mexicano/X)