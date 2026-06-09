Donald Trump hace que su gabinete sea cada vez más masculino

En los cuatro casos, Trump nombró a hombres para ocupar estos cargos, ya sea de manera interina, o permanente. Markwayne Mullin fue confirmado por el Senado como nuevo secretario de Seguridad Nacional a finales de marzo.
El presidente pidió el lunes al Senado estadounidense la confirmación en el cargo del Fiscal General interino, Todd Blanche, que antes de integrar al gobierno ejerció de abogado personal del mandatario.
Keith Sonderling quedó al frente del Departamento de Trabajo después de la salida de Chávez-DeRemer. Trump anunció que el adjunto de Gabbard, Aaron Lukas, ejercerá como director interino de Inteligencia Nacional.
Contra las políticas de diversidad e inclusión
Esta reducción del número de mujeres parece obedecer a la cruzada del gobierno de Donald Trump contra la políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
El presidente republicano y sus seguidores de extrema derecha creen que las medidas de diversidad deja a profesionales estadounidenses por fuera de trabajos en los que se contratan a personas de minorías.
"El presidente Trump ha reunido la mejor administración de la historia, seleccionando a cada miembro de su increíble equipo en función de un criterio: su capacidad para cumplir con el pueblo estadounidense", dijo Taylor Rogers, una portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
"A diferencia de los demócratas obsesionados con la política de identidad, el presidente juzga a las personas por méritos y calificaciones, no por características inmutables".
Trump prohibió el 26 de marzo a las compañías contratistas del gobierno de Estados Unidos tener políticas internas para combatir el racismo y el sexismo, de acuerdo con un orden ejecutiva.
"Mi administración ha hecho un progreso significativo para terminar la discriminación racial en la sociedad estadounidense, incluidas las llamadas actividades de 'diversidad, equidad e inclusión'", escribió Trump en la orden.