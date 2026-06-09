Donald Trump hace que su gabinete sea cada vez más masculino

Sin embargo, el número de mujeres en puestos del gabinete es el más bajo en la historia reciente.

De acuerdo con la Asociación para el Servicio Público (PPS), una organización sin fines de lucro que dice que tiene como objetivo construir un mejor gobierno y una democracia más fuerte, el porcentaje de mujeres nominadas para puestos que requieren la aprobación del senado es el más bajo de cualquier administración desde George W. Bush (2001-2009).

El número se ha hecho más pequeño desde marzo de este año.

Salidas del gabinete de Trump

En los últimos tres meses cuatro mujeres han dejado el gabinete de Donald Trump. Se trata de todas las bajas que ha sufrido el gobierno del republicano.

Y más mujeres del gabinete y funcionarias a nivel de gabinete han dejado sus cargos durante este mandato que en este momento en cualquier administración presidencial anterior, de acuerdo con un conteo hecho por el diario The Washington Post, basado en una lista de miembros femeninas del Gabinete a través de la historia de los Estados Unidos recopilada por el Centro de Mujeres y Política de la Universidad de Rutgers para Mujeres Americanas.

La primera fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien fue despedida a principios de marzo en parte por su manejo del reciente operativo contra inmigrantes indocumentados en Minnesota, en el marco de los cuales agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

Casi un mes después, Trump despidió a la fiscal general Pam Bondi, una fiel aliada suya, tras una gestión controvertida de asuntos como los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein e investigaciones políticas.

Unas semanas más tarde, Lori Chávez-DeRemer, anunció su salida del Departamento de Trabajo, después de una gestión marcada por una serie de escándalos, entre ellos denuncias sobre el trato a jóvenes empleadas.

La salida más reciente fue la de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, cuya dimisión será efectiva a partir de finales de junio. La funcionaria justificó su salida por el diagnostico que cáncer óseo que su esposo recibió. La exdemócrata había tenido una relación tensa con Trump por la guerra en Irán.