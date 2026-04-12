Magnicharters suspende sus vuelos por las próximas semanas

¿Qué pueden hacer los pasajeros afectados?

La aerolínea ofreció a los clientes afectados por la medida el número telefónico 5551411351.

Después del anuncio de Magnicharters, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), indicó que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan para dar atención a los pasajeros en tránsito.

Las autoridades señalaron que los viajeros con un vuelo programado con Magnicharters que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco podrán acercarse a los mostradores de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para se les brinde apoyo.

La aerolínea “tiene como política, no dejar pasajeros varados por lo que siempre se activan vuelos de rescate para poder trasladar a los pasajeros a su destino o protegerlos en vuelos comerciales de otra aerolínea en donde se trasladen a su destino”, indica Anexo Único del Formato de Presentación de las Políticas de Compensación, con vigencia a partir del 13 de marzo de 2025.

¿Qué sabemos de la aerolínea Magnicharters?

Oficialmente llamada como Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V., Magnicharters es una aerolínea comercial mexicana de bajo costo, y cuenta con 12 aeronaves Boeing 737 modificadas para “ofrecer mayor comodidad a nuestros pasajeros” que se someten a procesos de mantenimiento.

La aerolínea se hizo viral en diciembre de 2025 cuando un piloto retuvo un avión con pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como protesta ante las condiciones laborales de la empresa.

El piloto acusó a la aerolínea de impago por cinco meses de trabajo, de no brindar uniformes ni cartas de navegación.