Piloto de Magnicharters "toma" un avión en el AICM tras ser despedido y denuncia a su empresa

🚨 Un vuelo AICM–Cancún de Magnicharters fue suspendido luego de que el piloto, tras presuntamente ser notificado de su despido, se encerrara en la cabina con los pasajeros a bordo. El piloto denunció, entre otras cosas, que a los trabajadores se les adeudan más de cinco meses… pic.twitter.com/W6JdSk9p34 — Expansión (@ExpansionMx) December 20, 2025

Piloto retuvo un vuelo en el AICM, denuncia malas condiciones laborales

Un piloto de la aerolínea Magnicharters retuvo un avión del vuelo 780 con destino a Cancún tras ser despedido.

De acuerdo con su testimonio, y más tarde corroborado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), aproximadamente a las 14:16 horas (tiempo local) del 19 de diciembre, el piloto detectó un problema en la aeronave durante el despliegue, por lo que el vuelo se canceló y el avión regresó a la rampa para resolver el problema técnico.

“Había un daño en la puerta del avión (...) se tiene que checar el avión”, explicó el piloto, quien sugirió que le pidieron que “sacara” el vuelo rápido pero prefirió la seguridad.

Una vez solucionado, se presentó una tripulación de reemplazo, por lo que el piloto relevado decidió hacer su declaración frente a los pasajeros, en las que acusó a la aerolínea de impago por cinco meses de trabajo, de no brindar uniformes ni cartas de navegación.

“Prácticamente esto es una denuncia pública. Que lo vea la autoridad. Acabo de estar en la comandancia, me trataron mal. Es una mafia tal cual. Entonces, les agradezco, les pido una disculpa (...) pero esto depende la vida laboral de cerca de aproximadamente 300 personas y ustedes pueden ser parte del cambio”, señaló el piloto de 36 años, quien afirmó ser padre de familia de tres hijos.

“Este avión no sale, hasta que nos paguen lo que nos deben”.

Por su parte, los pasajeros se mostraron inconformes por la retención. Más tarde, acudieron elementos de la AFAC y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria para atender el incidente, detuvieron al piloto, quien fue remitido a las autoridades correspondientes para evaluar la situación.

Los pasajeros fueron desalojados de la aeronave. La AFAC activó su protocolo e inició la investigación administrativa correspondiente y tomó declaración a la tripulación. Posteriormente lo hizo también la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA).

#AIBJinforma

Con relación al incidente presentado alrededor de las 15:00 horas del día de hoy, en el vuelo GMT 780, con destino a Cancún, la AFAC a través de la Comandancia del Aeropuerto está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 20, 2025

Magnicharters sigue sin declarar, pero su política establece las compensaciones

Al momento de esta publicación, la aerolínea Magnicharters no ha compartido su postura sobre la situación en sus canales oficiales. Oficialmente llamada como Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V., es una aerolínea comercial mexicana de bajo costo, y cuenta con 12 aeronaves Boeing 737 modificadas para “ofrecer mayor comodidad a nuestros pasajeros” que se someten a procesos de mantenimiento.

Según sus políticas, Magnicharters compensará a sus pasajeros cuando las demoras sean atribuibles a la empresa.

“Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V., de acuerdo a la lista de pasajeros que se tenga establecida para el vuelo afectado por demora, ofrecerá compensaciones o indemnizaciones estipuladas”, menciona el Anéxo Único del Formato de Presentación de las Políticas de Compensación, con vigencia a partir del 13 de marzo de 2025.

En demoras superiores a una hora, así como en cancelaciones de vuelo, se pondrá a disposición de los pasajeros en espera acceso a dos llamadas telefónicas y envío de dos correos electrónicos.

En casos de retrasos o demoras superiores a cuatro horas, cuando sean atribuibles a la empresa, a elección del pasajero deberá:

Reintegrar el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte del viaje no realizada.

Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a dos llamadas telefónicas y envío de dos correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera hasta el próximo embarque; alojamiento en hotel del puerto o de la ciudad que lo requiera; o transporte terrestre hacia otro aeropuerto.

Transportarlo en fecha posterior que convenga al mismo pasajero.

En el primer y tercer caso, Grupo Aéreo Monterrey deberá dar una indemnización de al menos el 25% del precio del boleto o billete de pasajero, o de la parte no realizada del viaje, en un plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha del suceso.