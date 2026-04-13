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El nuevo modelo de Oxio en telecom que pone presión sobre Telcel y AT&T

La llegada de Oxio marca un parteaguas para las estrategias tradicionales de los operadores, al impulsar una operación completamente digital, integración de nuevos servicios y una competencia mayorista.
lun 13 abril 2026 05:34 PM
Oxio, el nuevo competidor de telecom, será digital
Oxio adquirió a Telefónica México por 450 millones de dólares. (metamorworks/Getty Images)

Un nuevo jugador entrará al mercado móvil mexicano. Se trata de Oxio, que recientemente adquirió a Telefónica México por 450 millones de dólares, una compañía que no es un típico operador de telecomunicaciones. La empresa fundada y presidida por Nicolas Girard se define como una plataforma digital, al estar basada, principalmente, en la nube.

El hecho de que Telefónica México opere bajo el modelo de Operador Móvil Virtual (OMV), sin contar con una red tradicional de telecomunicaciones, habría sido uno de los factores clave que motivaron a Oxio a concretar su adquisición. La compañía, aún presidida por Camilo Aya, encaja así con la estrategia de un jugador que privilegia la flexibilidad operativa y los modelos digitales sobre la infraestructura tradicional, coincidieron analistas consultados por Expansión.

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La naturaleza tecnológica de Oxio es lo que ha despertado el entusiasmo entre analistas, quienes consideran que la operación va más allá de una simple compraventa y apunta a una transformación del modelo tradicional de telecomunicaciones. Bajo un esquema de carrier de carriers, la empresa se posiciona como un habilitador de servicios que trasciende la conectividad.

Desde su creación en 2018, Oxio ha centrado su estrategia en atender a empresas como Mercado Libre, Coppel, Red Clic, moBig y Terra Energy, además de desarrollar un modelo mayorista enfocado en Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Pero su nueva apuesta apunta al segmento minorista, es decir, al usuario final, un mercado al que accede de forma inmediata tras la adquisición de 21.7 millones de líneas móviles derivadas de la transacción y una plantilla laboral de 1,500 colaboradores.

Adolfo Cuevas, experto en telecomunicaciones y excomisionado presidente del IFT, aseguró que el modelo operativo Telecom-as-a-service con el que se rige Oxio es algo novedoso para la industria nacional, al proponer un habilitador de servicios de otros sectores, como las fintech, para agregar valor a la operación de un operador de conectividad.

Además su sistema de operación implica la virtualización de la gestión de un OMV. Esto significa una administración mucho más ágil y flexible con una plantilla más reducida para generar eficiencias financieras, pero que probablemente se traducirá en una reducción de la plantilla que heredó.

“Telefónica como OMV manejado por Oxio sería un OMV de avanzada no sujeto a los cánones regulares que conocemos para los operadores en general, sino una administración manejada en la nube en plataformas que simplifican los procesos de gestión y operación en general”, aseguró Cuevas.

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La entrada de Oxio podría marcar un parteaguas en la revisión de las estrategias de las compañías tradicionales de telecomunicaciones, que ya comienzan a ajustarse ante la irrupción de nuevos modelos, incluidos los impulsados por jugadores satelitales. Al mismo tiempo, la operación representa un nuevo reto para los reguladores, como la Comisión Nacional Antimonopolio, que será la encargada de analizar y, en su caso, autorizar la transacción.

Mercado mayorista

Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y especialista en telecomunicaciones, aseguró que el modelo de Oxio centrado en fungir como habilitador de OMV bajo un esquema similar al que ya opera en Estados Unidos, abre la puerta a una dualidad estratégica: por un lado, impulsar nuevos competidores en nichos específicos como el de fintech, y por otro, participar directamente en el mercado mayorista del cual Telcel, AT&T y Altán son líderes.

El dinamismo que tiene el mercado de los OMV en el país, representa una oportunidad estratégica para la firma, que ya cuenta con operaciones en Estados Unidos y busca aprovechar sinergias regionales, particularmente sobre la infraestructura de AT&T con quien mantendría el acuerdo mayorista rumbo a 2030 como parte de la compra de Telefónica. Incluso podría acordar otros operadores para mejorar la experiencia de red para potenciales clientes.

“En el mediano plazo, Oxio incluso se podría convertir en un competidor frontal de los mayoristas actuales, pero sin duda el mayor reto de Oxio estará en definir su relanzamiento y diferenciarse de los actores dominantes como Telcel, AT&T y Bait”, dijo Romo.

La llegada de Oxio al mercado mexicano abre un escenario de reconfiguración para la industria de telecomunicaciones, en el que convergen la digitalización de los modelos operativos, la consolidación de los Operadores Móviles Virtuales y la creciente competencia entre plataformas tradicionales, satelitales y nativas digitales.

El desenlace de esta apuesta dependerá tanto de su capacidad para escalar un modelo centrado en la nube como de la respuesta de los actores dominantes del sector y de la definición regulatoria que acompañe la transición hacia nuevas formas de ofrecer conectividad en el país.

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Telecomunicaciones

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