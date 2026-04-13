La naturaleza tecnológica de Oxio es lo que ha despertado el entusiasmo entre analistas, quienes consideran que la operación va más allá de una simple compraventa y apunta a una transformación del modelo tradicional de telecomunicaciones. Bajo un esquema de carrier de carriers, la empresa se posiciona como un habilitador de servicios que trasciende la conectividad.

Desde su creación en 2018, Oxio ha centrado su estrategia en atender a empresas como Mercado Libre, Coppel, Red Clic, moBig y Terra Energy, además de desarrollar un modelo mayorista enfocado en Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Pero su nueva apuesta apunta al segmento minorista, es decir, al usuario final, un mercado al que accede de forma inmediata tras la adquisición de 21.7 millones de líneas móviles derivadas de la transacción y una plantilla laboral de 1,500 colaboradores.

Adolfo Cuevas, experto en telecomunicaciones y excomisionado presidente del IFT, aseguró que el modelo operativo Telecom-as-a-service con el que se rige Oxio es algo novedoso para la industria nacional, al proponer un habilitador de servicios de otros sectores, como las fintech, para agregar valor a la operación de un operador de conectividad.

Además su sistema de operación implica la virtualización de la gestión de un OMV. Esto significa una administración mucho más ágil y flexible con una plantilla más reducida para generar eficiencias financieras, pero que probablemente se traducirá en una reducción de la plantilla que heredó.

“Telefónica como OMV manejado por Oxio sería un OMV de avanzada no sujeto a los cánones regulares que conocemos para los operadores en general, sino una administración manejada en la nube en plataformas que simplifican los procesos de gestión y operación en general”, aseguró Cuevas.