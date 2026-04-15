Nissan comienza a fabricar pick-ups en Aguascalientes con inversión de 96 mdd

Aguascalientes.- Nissan está dando un nuevo paso en términos de manufactura en México. La compañía comenzó con la producción en Aguascalientes de NP300/Frontier, pick-up que ensamblaba desde hace décadas en CIVAC, complejo que operaba la empresa en Morelos y que detuvo sus operaciones de manera oficial a finales de marzo de este año.
El movimiento en términos de fabricación va en línea con el fortalecimiento de Aguascalientes como el corazón de la manufactura de Nissan en México, lo que ameritó una inversión de 96 millones de dólares, con el objetivo de comenzar a producir, por primera vez, pick-ups en la factoría.
Pero no se trata de solo dejar atrás la fábrica morelense, que anunció que detendría operaciones a finales de este año. A nivel global, Nissan atraviesa un proceso de transformación y simplificación, no solo en su producto, sino también en términos de manufactura, lo que llevó al cese de operaciones, en octubre del año pasado, de su planta en Córdoba, Argentina, que estaba enfocada en la fabricación de pick-ups.