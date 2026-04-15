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Nissan comienza a fabricar pick-ups en Aguascalientes con inversión de 96 mdd

La automotriz trasladó la producción de sus pick-ups de Morelos y Córdoba, Argentina, al complejo del Bajío.
mié 15 abril 2026 05:29 PM
Nissan comienza a fabricar pick-ups en Aguascalientes con inversión de 96 mdd
Es la primera vez que se producen pick-ups en la planta A1 de Aguascalientes. (Nissan Mexicana)

Aguascalientes.- Nissan está dando un nuevo paso en términos de manufactura en México. La compañía comenzó con la producción en Aguascalientes de NP300/Frontier, pick-up que ensamblaba desde hace décadas en CIVAC, complejo que operaba la empresa en Morelos y que detuvo sus operaciones de manera oficial a finales de marzo de este año.

El movimiento en términos de fabricación va en línea con el fortalecimiento de Aguascalientes como el corazón de la manufactura de Nissan en México, lo que ameritó una inversión de 96 millones de dólares, con el objetivo de comenzar a producir, por primera vez, pick-ups en la factoría.

Pero no se trata de solo dejar atrás la fábrica morelense, que anunció que detendría operaciones a finales de este año. A nivel global, Nissan atraviesa un proceso de transformación y simplificación, no solo en su producto, sino también en términos de manufactura, lo que llevó al cese de operaciones, en octubre del año pasado, de su planta en Córdoba, Argentina, que estaba enfocada en la fabricación de pick-ups.

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El cambio llevó a la construcción de 100,000 metros cuadrados en la planta A1 de Aguascalientes, complejo donde ya se fabricaba tanto Kicks, como Versa y March. Al mismo tiempo, conllevó 240,000 horas de capacitación entre el personal.

Pero el cometido fue claro: trasladar la producción en seis meses al complejo hidrocálido, lo que requirió el traslado de más de 500 contenedores desde Argentina en miras de transportar maquinaria y herramientas, que totalizaron en alrededor de 2,180 equipos que terminaron llegando al área del Bajío.

El ADN de la planta de Morelos también llegó a Aguascalientes, con proveedores que estaban instalados alrededor de CIVAC y que hoy ya están radican en los alrededores de la planta hidrocálida y dentro de la misma como Autotek, Jatco y Topre.

Detrás de la decisión de concentrar las operaciones de manufacturas de pick-up de Nissan en América Latina está un interés en costos, al representar menor gasto en logística.

“Los proveedores tienen que ser parte de nuestro trabajo y por eso, debemos de trabajar en familia, por lo tanto, mientras más cercanos y más estrecha sea la relación, es mejor”, comentó Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana.

En un contexto en donde las políticas arancelarias cambian, principalmente en Estados Unidos, optimizar costos luce preponderante para la compañía de origen japonés, de tal manera que la apuesta por México significa una certeza en costos en términos de manufactura.

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Actualmente, el complejo de Aguascalientes cuenta con una capacidad de hasta 580,000 unidades anuales, lo que posiciona la planta como el mayor centro industrial de Nissan en América Latina.

“Realmente no se había visto esto en ninguna otra región lo que se ha hecho aquí. Hemos pasado la fabricación de dos plantas, tanto la de Cuernavaca como la de Argentina, aquí a México”, destacó David M- Johnson, vicepresidente senior regional de fabricación, gestión de la cadena de suministro y compras de Nissan Américas.

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