La producción de la planta estaba enfocada en rodamientos rígidos para fabricantes automotrices, así como rodamientos cónicos para clientes industriales. De acuerdo con su información revelada a inversionistas, la producción de su primera división se trasladará a su fábrica en Puebla, la cual atiende al sector automotriz; dicha entidad alberga otros fabricantes como Volkswagen y Audi; mientras que su segmento industrial se trasladará a La Silla, Nuevo León.

La reubicación provocará la eliminación de 390 puestos de trabajo en Monterrey, pero se crearán alrededor de 100 en el complejo poblano y en el otro regiomontano. Los movimientos le costarán SKF alrededor de medio millón de coronas suecas, aproximadamente 940,000 pesos mexicanos.

“La planta de Monterrey se estableció originalmente como una fábrica compartida para los sectores industrial y automotriz… La planta de Monterrey supera los requisitos operativos de cada división por separado. La nueva configuración de producción busca ser más eficiente y competitiva”, explicó a sus inversionistas.

Del otro lado, GAC, automotriz de origen chino que llegó a México en la recta final de 2023, anunció que, en el segundo semestre de este año, iniciará con las operaciones de su primera planta de ensamble en el país, aunque no confirmó en qué estado se ubicará.

El objetivo de contar con una planta de ensamble en el territorio nacional radica en su estrategia global ONE GAC 2.0, enfocada en impulsar la expansión internacional de la compañía mediante un modelo de “crecimiento sostenible”, desarrollo local y una mayor cercanía con el consumidor.

En una primera fase, la planta seguirá un esquema de ensamble flexible, que le permitirá ser capaz de adaptarse desde diferentes tipos de carrocería como sedanes, SUV y crossovers, hasta diversos tipos de motorizaciones como combustión interna, híbrida, híbrida enchufable y eléctrica.

“Esta decisión estratégica de largo plazo refleja la confianza de la marca en el potencial del mercado nacional, en la solidez de su industria automotriz y en la capacidad manufacturera del país, reconocida por sus altos estándares de calidad, competitividad y especialización”, destacó la firma en un documento.

Que en un solo día se anuncie el cierre de una planta y la llegada de otra resume el vaivén de la industria automotriz del último año, en donde algunas han dejado de operar en el territorio nacional, como COMPAS en Aguascalientes, que estaba en manos de Nissan y Daimler, mientras que otras, como Volvo Buses en Estado de México, anunció nuevos planes de negocio al incursionar con producción "Hecha en México" en el mercado europeo. Cada empresa enfrenta una realidad diferente y ya no hay una conducta uniforme para la industria.