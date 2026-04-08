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Una fábrica se va, otra llega: el vaivén de la industria automotriz en México

La sueca SKF anunció su cese de operaciones en Monterrey y la eliminación de 390 empleos. Al otro lado, la china GAC confirmó su planta de ensamble en el país.
mié 08 abril 2026 11:24 AM
Una fábrica se va, otra llega: el vaivén de la industria automotriz en México
El tablero de la industria automotriz a nivel global se mueve minuto a minuto y México está resintiendo los cambios. (RainerPlendl/Getty Images/iStockphoto)

La industria automotriz en México recibió varias noticias en el transcurso del martes. SKF, empresa de origen sueco que realiza componentes para diferentes sectores, anunció el cierre de su planta en Monterrey, Nuevo León, principalmente por el cese de su producción enfocada a la industria automotriz; mientras que la armadora china GAC, confirmó su inicio de operaciones en el país con una planta de ensamble.

La firma europea señaló que la medida se debe a la separación de su negocio automotriz del meramente industrial, además del enfriamiento en el mercado de vehículos eléctricos en el continente americano, de tal manera que continuar con la producción del complejo regiomontano se volvería “redundante”.

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La producción de la planta estaba enfocada en rodamientos rígidos para fabricantes automotrices, así como rodamientos cónicos para clientes industriales. De acuerdo con su información revelada a inversionistas, la producción de su primera división se trasladará a su fábrica en Puebla, la cual atiende al sector automotriz; dicha entidad alberga otros fabricantes como Volkswagen y Audi; mientras que su segmento industrial se trasladará a La Silla, Nuevo León.

La reubicación provocará la eliminación de 390 puestos de trabajo en Monterrey, pero se crearán alrededor de 100 en el complejo poblano y en el otro regiomontano. Los movimientos le costarán SKF alrededor de medio millón de coronas suecas, aproximadamente 940,000 pesos mexicanos.

“La planta de Monterrey se estableció originalmente como una fábrica compartida para los sectores industrial y automotriz… La planta de Monterrey supera los requisitos operativos de cada división por separado. La nueva configuración de producción busca ser más eficiente y competitiva”, explicó a sus inversionistas.

Del otro lado, GAC, automotriz de origen chino que llegó a México en la recta final de 2023, anunció que, en el segundo semestre de este año, iniciará con las operaciones de su primera planta de ensamble en el país, aunque no confirmó en qué estado se ubicará.

El objetivo de contar con una planta de ensamble en el territorio nacional radica en su estrategia global ONE GAC 2.0, enfocada en impulsar la expansión internacional de la compañía mediante un modelo de “crecimiento sostenible”, desarrollo local y una mayor cercanía con el consumidor.

En una primera fase, la planta seguirá un esquema de ensamble flexible, que le permitirá ser capaz de adaptarse desde diferentes tipos de carrocería como sedanes, SUV y crossovers, hasta diversos tipos de motorizaciones como combustión interna, híbrida, híbrida enchufable y eléctrica.

“Esta decisión estratégica de largo plazo refleja la confianza de la marca en el potencial del mercado nacional, en la solidez de su industria automotriz y en la capacidad manufacturera del país, reconocida por sus altos estándares de calidad, competitividad y especialización”, destacó la firma en un documento.

Que en un solo día se anuncie el cierre de una planta y la llegada de otra resume el vaivén de la industria automotriz del último año, en donde algunas han dejado de operar en el territorio nacional, como COMPAS en Aguascalientes, que estaba en manos de Nissan y Daimler, mientras que otras, como Volvo Buses en Estado de México, anunció nuevos planes de negocio al incursionar con producción "Hecha en México" en el mercado europeo. Cada empresa enfrenta una realidad diferente y ya no hay una conducta uniforme para la industria.

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Un tablero que se mueve a tiempo real

Desde septiembre del año pasado, SKF anunció la separación de su división automotriz e industrial con el objetivo de cotizar por separado en el Nasdaq Estocolmo, la principal bolsa de valores de los países nórdicos, al visualizar que la estrategia facilitaría la concentración de oportunidades en cada segmento, lo que le traería eficiencia y competitividad.

Sin embargo, la información publicada ayer por la empresa muestra el complejo panorama de los vehículos eléctricos, que han enfrentado entre una infraestructura de recarga deficiente y el cese de incentivos para su adquisición, impulsado por países como Estados Unidos, en donde en 2025 la comercialización de este tipo de autos descendió 2%, sus principales obstáculos para su consolidación.

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La baja en el mercado estadounidense se colocó como la primera contracción en ventas para los vehículos con este tipo de tecnologías desde que comenzó su posicionamiento hace una década por parte de marcas como Tesla, de acuerdo con la Administración de Información Energética de aquel país. Hoy el escenario es diferente al de hace una década y otros fabricantes de componentes, como Nemak, también han expuesto a sus inversionistas el deterioro y enfriamiento del mercado.

La situación no es ajena en las ventas de autos eléctricos en México, que en 2025 registraron un descenso de 13.9% al comercializarse 20,923 vehículos con este tipo de tecnología a lo largo del año, de acuerdo con datos de Inegi.

Pero mientras para un segmento de la industria automotriz las razones para nuevos planes de expansión comienzan a detenerse, para otras compañías como la china GAC, son varios los factores que impulsan el contar con un complejo productivo en países de éste lado del mundo como México.

Desde el 1 de enero de este año, los autos “Made in China” pagan un arancel de hasta 50% para ingresar al mercado mexicano, lo que ha vuelto atractivo contar con una planta de ensamble en el territorio nacional en miras de evitar el reciente golpe fiscal, puesto que, al generar empleos, diferentes mecanismos como IMMEX les ayudan a evitar impuestos.

“En un entorno internacional marcado por la implementación de nuevos aranceles y la reconfiguración de las dinámicas del comercio global, GAC México avanza con determinación, fortaleciendo su presencia local y consolidando una operación más cercana, eficiente y competitiva”, subrayó la empresa.

La intención de GAC no es exportar, sino seguir el principio de “México para México”, es decir, concentrarse solo en atender el mercado doméstico, de tal manera que, aseguró, “Este escenario no responde solo al contexto actual, sino que lo anticipa, posicionamiento a la compañía como una visión de largo plazo”.

El tablero de la industria automotriz se mueve hoy a tiempo real. Para los autos eléctricos, la desaceleración en el mercado ha llevado, no solo a fabricantes de componentes sino también a automotrices, a cambiar el rumbo. Tal es el caso de Ford, que a finales de 2025 anunció que descontinuaría la producción de la F-150 Lightning eléctrica ante la baja en ventas.

Para las marcas chinas, que llegaron con fuerza a México en el último par de años, contar con una planta de manufactura en el país luce como una opción atractiva encaminada a atender el mercado local, uno como con el que cuenta la china JAC en Hidalgo, que solo ensambla de México para México y para el cual anunció en junio del año pasado una inversión de 3,000 millones de pesos encaminada en aumentar sus capacidades.

Un complejo de manufactura en el país enfocado a abastecer solo la demanda doméstica muestra un camino diferente al que habían seguido la mayoría de las automotrices que llegaron a México en las últimas décadas y que lo hicieron con el objetivo de exportar, principalmente a países como Estados Unidos. La industria automotriz hoy vive el cierre de plantas y a la vez, de expansiones, pues en el tablero del sector las cartas se mueven cada segundo.

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Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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