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De Nissan a Volkswagen: las 10 armadoras que generan 2.6 billones de pesos en México

El sector aporta 4.6% del PIB y más de 113,000 empleos directos; su operación articula una red industrial clave para la manufactura y exportación del país.
mar 14 abril 2026 05:55 AM
Este será el costo de que EU diga adiós a los autos “made in México”
En conjunto, estas compañías generan más de 113,000 empleos directos en México. (Foto: Rodrigo Cruz/picture alliance/Getty Images)

La industria automotriz tiene un peso determinante en la economía mexicana. Un grupo reducido de compañías concentra buena parte de la actividad del sector: 10 armadoras dominan el mercado y encabezan la generación de ingresos, inversión y empleo dentro de esta industria.

Para dimensionar su relevancia, basta un dato: en 2024, la industria automotriz aportó 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) total de México, lo que la colocó como el tercer subsector más importante de la economía, entre los 78 que integran la actividad productiva nacional. Solo fue superada por los servicios inmobiliarios y la edificación, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, la presencia de estas empresas va más allá del ensamblaje de vehículos. Algunas de sus plantas en México están dedicadas a la fabricación de motores y transmisiones, lo que detalla la profundidad de la cadena industrial instalada. Incluso, dentro del top 10 hay una compañía que no produce vehículos en México, pero que ha logrado posicionarse entre las mayores armadoras por el volumen de sus ventas en el mercado.

En esta radiografía analizamos cuáles son las 10 armadoras que dominan el sector automotriz en México, cuánto facturan, cuál es su peso en la generación de empleo y cuántas plantas operan en el país. El análisis se basa en el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, así como en el mapa de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Nota: Las cifras de ventas y número de empleados corresponden a 2024.

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General Motors de México

Ingresos: 654,000 millones de pesos

Empleados: 28,264

Plantas: 9

Estados donde opera: Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Estado de México.

Con casi nueve décadas de presencia en el país, General Motors de México es una de las armadoras con mayor peso en la manufactura nacional. La compañía opera tres plantas de vehículos, tres de motores y tres de transmisiones, con una capacidad anual de 846,600 vehículos, 1.32 millones de motores y 879,800 transmisiones. Desde su llegada a México en 1935, la empresa ha consolidado una amplia red industrial que abastece tanto al mercado interno como a la exportación, enviando vehículos y componentes a más de 40 países.

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General Motors una de las mayores productoras de autos en México con plantas clave en el norte y centro del país

Stellantis México

Ingresos: 377,970 millones de pesos

Empleados: 16,000

Plantas: 3

Estados: Nuevo León y Estado de México

Con antecedentes en México desde 1938, Stellantis es uno de los grupos con mayor trayectoria en el país y forma parte del cuarto consorcio automotriz más grande del mundo. Surgida en 2021 tras la fusión global de FCA y PSA, la compañía integra marcas como Jeep, Ram, Peugeot, Fiat, Dodge y Chrysler. Opera tres plantas industriales: dos de vehículos y una de motores, con una capacidad anual de producción de 572,700 vehículos y 850,750 motores, lo que la convierte en un actor relevante tanto en el mercado como en la exportación.

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Ford de México

Ingresos: 306,694 millones de pesos

Empleados: 14,661

Plantas: 4

Estados: Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Estado de México

Con presencia en México desde 1925 —cuando se convirtió en la primera automotriz en operar en el país— Ford ha sido uno de los pilares históricos de la industria automotriz nacional. Actualmente opera cuatro plantas industriales: dos de vehículos, una de motores y una de transmisiones, con una capacidad anual de producción de 683,920 vehículos, 681,430 motores y 705,500 transmisiones. A lo largo de casi un siglo, la compañía ha consolidado una sólida base manufacturera que abastece tanto al mercado nacional como a la exportación, posicionando a México como un centro estratégico dentro de su red global de producción.

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Toyota Motor de México

Ingresos: 290,000 millones de pesos

Empleados: 3,500

Plantas: 2

Estados: Baja California y Guanajuato

Toyota llegó a México en 2002 y en dos décadas se ha consolidado como uno de los actores relevantes de la industria automotriz del país. La compañía opera dos plantas de vehículos —en Baja California y Guanajuato— con una capacidad de producción anual de 303,780 unidades, enfocadas principalmente en la fabricación de la pickup Tacoma para exportación hacia Norteamérica. Con inversiones acumuladas superiores a 1,400 millones de dólares, la empresa ha desarrollado una base manufacturera estratégica en México, desde donde produce vehículos destinados mayoritariamente a mercados internacionales, al tiempo que impulsa tecnologías más eficientes y electrificadas dentro del mercado nacional.

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Nissan Mexicana

Ingresos: 270,704 millones de pesos

Empleados: 23,061

Plantas: 3 (y una cerrada recientemente)

Estados: Aguascalientes (Morelos cerró en 2026)

Con presencia en México desde 1961, Nissan ha sido durante décadas uno de los pilares de la industria automotriz nacional y uno de los mayores productores de vehículos. La compañía llegó a operar tres plantas de vehículos y una de motores, con una capacidad anual de producción de 750,108 unidades y 747,000 motores. Sin embargo, en 2026 cerró su histórico complejo CIVAC en Morelos —el primero fuera de Japón— para concentrar su manufactura en Aguascalientes, que ahora se consolida como el principal centro de producción de la empresa en México y un hub estratégico para abastecer tanto al mercado interno como a la exportación.

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Volkswagen de México

Ingresos: 223,759 millones de pesos

Empleados: 12,856

Plantas: 2

Estados: Puebla y Guanajuato

Con presencia en México desde 1954, cuando llegó el icónico Volkswagen Sedán conocido como “Vocho”, Volkswagen se ha consolidado como uno de los fabricantes históricos del país. La empresa opera dos plantas: una de vehículos en Puebla y otra de motores en Silao, Guanajuato, con una capacidad anual de producción de 498,000 vehículos y 415,000 motores. La planta de Puebla —inaugurada en 1967— se ha convertido en una de las más importantes del grupo a nivel mundial, donde se producen modelos como Jetta, Tiguan y Taos para el mercado nacional y de exportación.

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KIA México

Ingresos: 210,000 millones de pesos

Empleados: 3,000

Plantas: 1

Estados: Nuevo León

KIA llegó a México en 2016 con la apertura de su planta de manufactura en Pesquería, Nuevo León, consolidando rápidamente su presencia en la industria automotriz nacional. El complejo cuenta con una planta de vehículos con capacidad anual de producción de 249,000 unidades, desde donde se fabrican modelos destinados tanto al mercado local como a la exportación, principalmente hacia Norteamérica. En pocos años, la armadora surcoreana se ha posicionado como uno de los actores relevantes del sector en México, apoyada en una estrategia de manufactura moderna y una creciente red comercial en el país.

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Kia, fabricante surcoreano que consolidó su presencia con su planta en Nuevo León. (Victor Golmer/Getty Images)

Honda de México

Ingresos: 112,026 millones de pesos

Empleados: 6,000

Plantas: 6

Estados: Jalisco y Guanajuato

Honda inició operaciones en México en 1985 y hoy cuenta con seis plantas dedicadas a la producción de vehículos, motores y transmisiones. En conjunto, sus instalaciones tienen una capacidad anual de 384,290 vehículos, 1.49 millones de motores y 581,000 transmisiones. El complejo de Celaya, Guanajuato, concentra la fabricación de modelos como Honda HR-V y la SUV premium Acura ADX, mientras que en El Salto, Jalisco, mantiene operaciones enfocadas en motocicletas, autopartes y productos de fuerza, integrando al país dentro de la red global de manufactura de la compañía.

Audi México

Ingresos: 105,981 millones de pesos

Empleados: 5,660

Plantas: 1

Estados: Puebla

Inició la producción en 2016 en su planta de San José Chiapa, Puebla, la primera fábrica de autos premium instalada en el país. El complejo está dedicado a la producción de vehículos y tiene una capacidad anual de 124,500 unidades, principalmente del modelo Audi Q5 y sus distintas variantes para mercados internacionales, con excepción de China. Desde su inauguración, la planta se ha integrado a la red global de manufactura del Grupo Audi y se ha consolidado como uno de los centros más modernos de la compañía en América, enfocado tanto en exportación como en el desarrollo de tecnologías híbridas dentro de su portafolio.

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MG Motor

Ingresos: 60,168 millones de pesos

Empleados: 121

Plantas: No tiene

Estados: No aplica

MG Motor México ocupa el décimo lugar entre las armadoras del país en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México, pese a no contar con plantas de producción en territorio nacional. La firma, de origen británico y actualmente propiedad del grupo chino SAIC Motor, se dedica a la comercialización de vehículos importados. Desde su llegada al mercado mexicano en 2020, la marca ha registrado un rápido crecimiento en ventas gracias a su portafolio de sedanes y SUV, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los jugadores más dinámicos del sector automotriz en el país.

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Presentado por: MG Motor México

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Cuánto dinero mueven las 10 armadoras más grandes de México

Las 10 principales armadoras que operan en México concentran un enorme volumen de negocio dentro de la economía nacional. En conjunto, estas compañías generan ingresos por 2.6 billones de pesos (bdp) al año, una cifra que refleja su peso estratégico dentro del aparato productivo del país.

Tan solo General Motors, Stellantis y Ford suman más de 1.3 bdp, es decir, cerca de la mitad de la facturación total del grupo, lo que muestra la fuerte concentración que existe entre los mayores fabricantes instalados en México.

Este volumen de ingresos también evidencia el papel de México como plataforma global de manufactura automotriz. La mayor parte de las plantas instaladas en el país están orientadas a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Marcas como Toyota, Volkswagen, Nissan o KIA utilizan sus complejos industriales en territorio mexicano para producir vehículos y componentes que abastecen a decenas de países.

Además del valor económico directo, estas armadoras impulsan una extensa cadena de valor que incluye proveedores de autopartes, logística, acero, plásticos, electrónica y servicios industriales. Por ello, el impacto real del sector va mucho más allá de los ingresos reportados por las compañías: la industria automotriz es uno de los motores más potentes de inversión, comercio exterior y desarrollo industrial en México.

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Empleo automotriz en México: los estados más beneficiados

Además del volumen de ingresos que generan, estas 10 armadoras tienen un impacto directo en el empleo industrial del país. En conjunto suman más de 113,000 empleos directos en México, sin contar los miles de empleos adicionales en su cadena de proveedores, logística, servicios y autopartes.

La ubicación de sus plantas también muestra cómo la industria automotriz ha reconfigurado el mapa industrial del país. Estados del Bajío y del norte concentran buena parte de la actividad, con entidades como Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Puebla y el Estado de México entre las más beneficiadas por la instalación de complejos manufactureros.

En estas regiones, las armadoras han detonado clústeres industriales que integran proveedores de autopartes, centros de ingeniería, logística y parques industriales. Por ello, el impacto económico del sector no se limita a las propias empresas: su presencia sostiene una amplia red productiva que explica por qué la industria automotriz es hoy uno de los pilares del desarrollo industrial y del empleo manufacturero en México.

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Industria automotriz empresas General Motors

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