De Nissan a Volkswagen: las 10 armadoras que generan 2.6 billones de pesos en México

General Motors de México

Ingresos: 654,000 millones de pesos

Empleados: 28,264

Plantas: 9

Estados donde opera: Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Estado de México.

Con casi nueve décadas de presencia en el país, General Motors de México es una de las armadoras con mayor peso en la manufactura nacional. La compañía opera tres plantas de vehículos, tres de motores y tres de transmisiones, con una capacidad anual de 846,600 vehículos, 1.32 millones de motores y 879,800 transmisiones. Desde su llegada a México en 1935, la empresa ha consolidado una amplia red industrial que abastece tanto al mercado interno como a la exportación, enviando vehículos y componentes a más de 40 países.

General Motors una de las mayores productoras de autos en México con plantas clave en el norte y centro del país

Stellantis México

Ingresos: 377,970 millones de pesos

Empleados: 16,000

Plantas: 3

Estados: Nuevo León y Estado de México

Con antecedentes en México desde 1938, Stellantis es uno de los grupos con mayor trayectoria en el país y forma parte del cuarto consorcio automotriz más grande del mundo. Surgida en 2021 tras la fusión global de FCA y PSA, la compañía integra marcas como Jeep, Ram, Peugeot, Fiat, Dodge y Chrysler. Opera tres plantas industriales: dos de vehículos y una de motores, con una capacidad anual de producción de 572,700 vehículos y 850,750 motores, lo que la convierte en un actor relevante tanto en el mercado como en la exportación.

Ford de México

Ingresos: 306,694 millones de pesos

Empleados: 14,661

Plantas: 4

Estados: Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Estado de México

Con presencia en México desde 1925 —cuando se convirtió en la primera automotriz en operar en el país— Ford ha sido uno de los pilares históricos de la industria automotriz nacional. Actualmente opera cuatro plantas industriales: dos de vehículos, una de motores y una de transmisiones, con una capacidad anual de producción de 683,920 vehículos, 681,430 motores y 705,500 transmisiones. A lo largo de casi un siglo, la compañía ha consolidado una sólida base manufacturera que abastece tanto al mercado nacional como a la exportación, posicionando a México como un centro estratégico dentro de su red global de producción.

Ford, empresa con décadas de operaciones en México y plantas estratégicas en varias regiones

Toyota Motor de México

Ingresos: 290,000 millones de pesos

Empleados: 3,500

Plantas: 2

Estados: Baja California y Guanajuato

Toyota llegó a México en 2002 y en dos décadas se ha consolidado como uno de los actores relevantes de la industria automotriz del país. La compañía opera dos plantas de vehículos —en Baja California y Guanajuato— con una capacidad de producción anual de 303,780 unidades, enfocadas principalmente en la fabricación de la pickup Tacoma para exportación hacia Norteamérica. Con inversiones acumuladas superiores a 1,400 millones de dólares, la empresa ha desarrollado una base manufacturera estratégica en México, desde donde produce vehículos destinados mayoritariamente a mercados internacionales, al tiempo que impulsa tecnologías más eficientes y electrificadas dentro del mercado nacional.

Nissan Mexicana

Ingresos: 270,704 millones de pesos

Empleados: 23,061

Plantas: 3 (y una cerrada recientemente)

Estados: Aguascalientes (Morelos cerró en 2026)

Con presencia en México desde 1961, Nissan ha sido durante décadas uno de los pilares de la industria automotriz nacional y uno de los mayores productores de vehículos. La compañía llegó a operar tres plantas de vehículos y una de motores, con una capacidad anual de producción de 750,108 unidades y 747,000 motores. Sin embargo, en 2026 cerró su histórico complejo CIVAC en Morelos —el primero fuera de Japón— para concentrar su manufactura en Aguascalientes, que ahora se consolida como el principal centro de producción de la empresa en México y un hub estratégico para abastecer tanto al mercado interno como a la exportación.

Volkswagen de México

Ingresos: 223,759 millones de pesos

Empleados: 12,856

Plantas: 2

Estados: Puebla y Guanajuato

Con presencia en México desde 1954, cuando llegó el icónico Volkswagen Sedán conocido como “Vocho”, Volkswagen se ha consolidado como uno de los fabricantes históricos del país. La empresa opera dos plantas: una de vehículos en Puebla y otra de motores en Silao, Guanajuato, con una capacidad anual de producción de 498,000 vehículos y 415,000 motores. La planta de Puebla —inaugurada en 1967— se ha convertido en una de las más importantes del grupo a nivel mundial, donde se producen modelos como Jetta, Tiguan y Taos para el mercado nacional y de exportación.

Volkswagen, referente de la industria automotriz con su gran complejo de producción en Puebla

KIA México

Ingresos: 210,000 millones de pesos

Empleados: 3,000

Plantas: 1

Estados: Nuevo León

KIA llegó a México en 2016 con la apertura de su planta de manufactura en Pesquería, Nuevo León, consolidando rápidamente su presencia en la industria automotriz nacional. El complejo cuenta con una planta de vehículos con capacidad anual de producción de 249,000 unidades, desde donde se fabrican modelos destinados tanto al mercado local como a la exportación, principalmente hacia Norteamérica. En pocos años, la armadora surcoreana se ha posicionado como uno de los actores relevantes del sector en México, apoyada en una estrategia de manufactura moderna y una creciente red comercial en el país.

Kia, fabricante surcoreano que consolidó su presencia con su planta en Nuevo León. (Victor Golmer/Getty Images)

Honda de México

Ingresos: 112,026 millones de pesos

Empleados: 6,000

Plantas: 6

Estados: Jalisco y Guanajuato

Honda inició operaciones en México en 1985 y hoy cuenta con seis plantas dedicadas a la producción de vehículos, motores y transmisiones. En conjunto, sus instalaciones tienen una capacidad anual de 384,290 vehículos, 1.49 millones de motores y 581,000 transmisiones. El complejo de Celaya, Guanajuato, concentra la fabricación de modelos como Honda HR-V y la SUV premium Acura ADX, mientras que en El Salto, Jalisco, mantiene operaciones enfocadas en motocicletas, autopartes y productos de fuerza, integrando al país dentro de la red global de manufactura de la compañía.

Audi México

Ingresos: 105,981 millones de pesos

Empleados: 5,660

Plantas: 1

Estados: Puebla

Inició la producción en 2016 en su planta de San José Chiapa, Puebla, la primera fábrica de autos premium instalada en el país. El complejo está dedicado a la producción de vehículos y tiene una capacidad anual de 124,500 unidades, principalmente del modelo Audi Q5 y sus distintas variantes para mercados internacionales, con excepción de China. Desde su inauguración, la planta se ha integrado a la red global de manufactura del Grupo Audi y se ha consolidado como uno de los centros más modernos de la compañía en América, enfocado tanto en exportación como en el desarrollo de tecnologías híbridas dentro de su portafolio.

MG Motor

Ingresos: 60,168 millones de pesos

Empleados: 121

Plantas: No tiene

Estados: No aplica

MG Motor México ocupa el décimo lugar entre las armadoras del país en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México, pese a no contar con plantas de producción en territorio nacional. La firma, de origen británico y actualmente propiedad del grupo chino SAIC Motor, se dedica a la comercialización de vehículos importados. Desde su llegada al mercado mexicano en 2020, la marca ha registrado un rápido crecimiento en ventas gracias a su portafolio de sedanes y SUV, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los jugadores más dinámicos del sector automotriz en el país.