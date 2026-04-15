Ticketmaster y Live Nation actuaron como monopolio y cobraron de más a consumidores en EU

"Este es un triunfo histórico y rotundo para los artistas, los fans y los recintos que los acogen", dijo Bonta en un comunicado.

"Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición compuesta tanto por estados rojos (republicanos) como azules (demócratas) que entendieron que teníamos que unirnos para proteger a nuestros consumidores, negocios y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation", añadió.

Por su parte, el juez Arun Subramaniam debe determinar los daños monetarios que impondrá a Live Nation, junto con medidas destinadas a evitar que abuse de su poder en el mercado de entradas para eventos en vivo.

El juicio inició el 2 de marzo de 2026, en el que el El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, junto con 40 estados del país, buscaron que Live Nation se deshaga de su división de venta de entradas, Ticketmaster.

La demanda, presentada en mayo de 2024 durante el gobierno del presidente Joe Biden, alega que Live Nation tiene el monopolio de la industria del entretenimiento en vivo, por el cual obliga a los recintos a firmar contratos exclusivos y toma represalias contra aquellos que utilizan servicios de venta de entradas rivales.

La multinacional con sede en California organizó en 2025 más de 55,000 eventos en el mundo, que atrajeron a 159 millones de espectadores. Además de la promoción de los shows, posee una participación en 460 salas de espectáculos y controla desde 2010 al líder mundial de la venta de entradas, Ticketmaster.

El gobierno estadounidense le reprocha abusar de su posición dominante para obligar a los artistas y a las salas a acordar con ella, apartar a la competencia e imponer a los fans comisiones demasiado elevadas. Exige que Live Nation ceda Ticketmaster, así como otras medidas correctivas.

Según varios medios, Live Nation intentó, hasta último minuto, convencer al DOJ de llegar a un acuerdo para evitar un juicio, pero sin éxito. Sin embargo, aún es posible una transacción incluso después de la apertura de las vistas.

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