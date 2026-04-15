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Ticketmaster y Live Nation actuaron como monopolio y cobraron de más a consumidores en EU

Un jurado en Estados Unidos determinó que Live Nation ejerció un monopolio a través de su empresa Ticketmaster, cobrando excesivamente a sus clientes por cuatro años.
mié 15 abril 2026 03:56 PM
People recording rap group on stage
Un jurado estadounidense dictaminó el 15 de abril de 2026 que el gigante del entretenimiento Live Nation ejercía poder monopólico en su negocio Ticketmaster, violando las leyes antimonopolio federales y estatales, según el fiscal general de California. (AleksandarGeorgiev/Getty Images)

Tras un mes de litigios, un jurado estadounidense determinó que Live Nation, la empresa de entretenimiento, ejerció un monopolio a través de su empresa Ticketmaster, violando las leyes federales y estatales, según el fiscal general de California, Rob Bonta.

Entre las sanciones contempladas, está la posible separación de ambas empresas por ser responsables de conductas anticompetitivas que perjudicaron la industria musical y el cobro excesivo a consumidores entre 2020 y 2024.

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"Este es un triunfo histórico y rotundo para los artistas, los fans y los recintos que los acogen", dijo Bonta en un comunicado.

"Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición compuesta tanto por estados rojos (republicanos) como azules (demócratas) que entendieron que teníamos que unirnos para proteger a nuestros consumidores, negocios y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation", añadió.

Por su parte, el juez Arun Subramaniam debe determinar los daños monetarios que impondrá a Live Nation, junto con medidas destinadas a evitar que abuse de su poder en el mercado de entradas para eventos en vivo.

El juicio inició el 2 de marzo de 2026, en el que el El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, junto con 40 estados del país, buscaron que Live Nation se deshaga de su división de venta de entradas, Ticketmaster.

La demanda, presentada en mayo de 2024 durante el gobierno del presidente Joe Biden, alega que Live Nation tiene el monopolio de la industria del entretenimiento en vivo, por el cual obliga a los recintos a firmar contratos exclusivos y toma represalias contra aquellos que utilizan servicios de venta de entradas rivales.

La multinacional con sede en California organizó en 2025 más de 55,000 eventos en el mundo, que atrajeron a 159 millones de espectadores. Además de la promoción de los shows, posee una participación en 460 salas de espectáculos y controla desde 2010 al líder mundial de la venta de entradas, Ticketmaster.

El gobierno estadounidense le reprocha abusar de su posición dominante para obligar a los artistas y a las salas a acordar con ella, apartar a la competencia e imponer a los fans comisiones demasiado elevadas. Exige que Live Nation ceda Ticketmaster, así como otras medidas correctivas.

Según varios medios, Live Nation intentó, hasta último minuto, convencer al DOJ de llegar a un acuerdo para evitar un juicio, pero sin éxito. Sin embargo, aún es posible una transacción incluso después de la apertura de las vistas.

Información en desarrollo.

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