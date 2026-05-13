Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Xi dice en su reunión con Trump que Estados Unidos y China deben ser "socios, no rivales"

El presidente chino dijo que una relación estable entre las dos principales potencias económicas es "una bendición para el mundo".
mié 13 mayo 2026 09:37 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (R), estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 14 de mayo de 2026.
"Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca", le dijo Trump a Xi. (FOTO: KENNY HOLSTON/AFP)

El presidente chino, Xi Jinping, dijo durante la cumbre que sostiene este jueves en Beijing con su par estadounidense, Donald Trump, que ambos países deberían ser "socios, no rivales".

"Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Deberíamos ser socios, no rivales", afirmó Xi.

El mandatario chino añadió que estaba "feliz" de recibir a Trump en su primer viaje a China desde 2017, cuando "el mundo ha llegado a una nueva encrucijada".

Publicidad

Trump dijo por su parte que las dos superpotencias tendrán un "futuro fantástico" juntas.

"Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca", aseguró el magnate republicano en el encuentro celebrado en el Gran Salón del Pueblo de la capital china. "Vamos a tener un futuro fantástico juntos", agregó.

Publicidad

Tags

Donald Trump Xi Jinping

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad