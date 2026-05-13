Xi dice en su reunión con Trump que Estados Unidos y China deben ser "socios, no rivales"

El presidente chino, Xi Jinping, dijo durante la cumbre que sostiene este jueves en Beijing con su par estadounidense, Donald Trump, que ambos países deberían ser "socios, no rivales".

"Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Deberíamos ser socios, no rivales", afirmó Xi.

El mandatario chino añadió que estaba "feliz" de recibir a Trump en su primer viaje a China desde 2017, cuando "el mundo ha llegado a una nueva encrucijada".