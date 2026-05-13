La informalidad es un reto compartido por México y Turquía para integrar a los migrantes

“En Turquía, teníamos hace 15 años, solo 250,000 habitantes extranjeros, de los cuales, solo 50,000 eran refugiados. En 2014, Turquía era el país con la mayor cantidad de refugiados en Europa, e incluso ahora tenemos más de 3 millones de migrantes, entre refugiados y migrantes irregulares”, explicó Murat Erdogan, profesor y presidente del centro de Investigación de Asilo y Migración (IGAM) Turquía en una conferencia de la Fundación Friedrich Naumann este miércoles.

México, en comparación, tiene una población refugiada mucho menor, de aproximadamente 150,000 personas, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aunque solo en 2024 recibió 266,700 solicitudes de ciudadanos extranjeros para obtener esta protección.

A pesar de las diferencias entre ambos países, ambos comparten desafíos estructurales profundos para poder brindar una integración económica plena a las poblaciones migrantes.

La informalidad, el principal reto para ambos países

La informalidad es un problema estructural en los dos países. En México, un 56% de la población empleada se encuentra en esta condición, frente al 23% en Turquía, de acuerdo con el estudio Rethinking Economic Integration: Mexico and Türkiye de la Fundación Friedrich Naumann.

En ambos países, la economía informal actúa como el principal canal de entrada al mercado laboral. Para los migrantes y refugiados, la informalidad es un "salvavidas" inicial, pues les permite subsistir ante la falta de documentos o procesos de regularización lentos.

La investigación señala que la economía informal permite a los migrantes sostener sus procesos de asentamiento y evitar la dependencia total de la asistencia estatal o internacional.

Aunque permite la subsistencia, la inserción en el mercado informal conlleva riesgos significativos que obstaculizan una integración real en la economía de los países de destino de los migrantes.

Los migrantes en el sector informal suelen enfrentar maltrato, horas extras no pagadas, bajos salarios y falta de acceso a la seguridad social, señala el documento presentado este miércoles.