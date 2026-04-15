Verano caluroso podrá elevar demanda eléctrica a 54,000 megawatts

“Realmente estamos esperando un verano apretado, pero sin déficit (...) en general el sistema interconectado se trabaja ya con mantenimientos desde el mes de noviembre hasta marzo, para estar listos para esta temporada, entonces se están reincorporando las plantas que salieron a mantenimiento”, dijo a medios en el marco de la Feria de Energía, Innovación para la Transformación y el Bienestar, organizada por la Secretaría de Energía (Sener).

El directivo aseguró que ya se encuentran preparados para eventuales olas de calor que se puedan presentar y puedan ser llevadas sin sobresaltos.

Aunque el funcionario señaló que no se esperan déficits de energía, sí existen otros factores de riesgo que podrían generar afectaciones en el sistema eléctrico nacional y problemas de confiabilidad como lo es el acceso a gas natural.

“Realmente a lo que le tememos es a la confiabilidad en el suministro de gas en el sureste. Tenemos un punto rojo en la Península de Yucatán, sin embargo, ya estamos instalando, o más bien definiendo qué unidades se van a conectar ahí para pasar el verano; van a llegar 150 megawatts de emergencia de plantas de la Comisión Federal de Electricidad portátiles”, puntualizó.

La demanda máxima de 53,000 megawatts que ha registrado se dio tanto en 2023 como en 2024, lo que llevó al país a registrar diversos apagones ante la falta de energía disponible y márgenes de reserva operativos menores al 3%.