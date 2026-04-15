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Verano caluroso podrá elevar demanda eléctrica a 54,000 megawatts

Las olas de calor provocan una mayor demanda de electricidad al tener que encender más aparatos que generen confort térmico, lo que presiona al sistema eléctrico nacional.
mié 15 abril 2026 01:50 PM
xVerano caluroso podrá elevar demanda eléctrica a 54,000 megawatts
Temperaturas del país pueden llegar a más de 40 grados centígrados. (lamyai/Getty Images/iStockphoto)

El calor ya se siente en el país, el verano se acerca, y con ello el incremento en la demanda de energía eléctrica por la necesidad de encender sistemas de enfriamiento, ventilación y cualquier sistema que ayude a mitigar las altas temperaturas.

Ante ese panorama, se espera que la demanda de energía del país este año pueda llegar a los 54,000 megawatts, superando el último récord máximo de 53,000 megawatts que se ha registrado en los años anteriores, explicó el director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Ricardo Mota Palomino.

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“Realmente estamos esperando un verano apretado, pero sin déficit (...) en general el sistema interconectado se trabaja ya con mantenimientos desde el mes de noviembre hasta marzo, para estar listos para esta temporada, entonces se están reincorporando las plantas que salieron a mantenimiento”, dijo a medios en el marco de la Feria de Energía, Innovación para la Transformación y el Bienestar, organizada por la Secretaría de Energía (Sener).

El directivo aseguró que ya se encuentran preparados para eventuales olas de calor que se puedan presentar y puedan ser llevadas sin sobresaltos.

Aunque el funcionario señaló que no se esperan déficits de energía, sí existen otros factores de riesgo que podrían generar afectaciones en el sistema eléctrico nacional y problemas de confiabilidad como lo es el acceso a gas natural.

“Realmente a lo que le tememos es a la confiabilidad en el suministro de gas en el sureste. Tenemos un punto rojo en la Península de Yucatán, sin embargo, ya estamos instalando, o más bien definiendo qué unidades se van a conectar ahí para pasar el verano; van a llegar 150 megawatts de emergencia de plantas de la Comisión Federal de Electricidad portátiles”, puntualizó.

La demanda máxima de 53,000 megawatts que ha registrado se dio tanto en 2023 como en 2024, lo que llevó al país a registrar diversos apagones ante la falta de energía disponible y márgenes de reserva operativos menores al 3%.

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Sin embargo, para el año pasado se tuvo un alivio en el sistema gracias al clima que no registró temperaturas tan elevadas en el verano.

“El año pasado tuvimos un verano fresco, y la demanda de los 54,000 la estamos esperando desde hace un año, pero vimos una bajada de consumo, que no necesariamente es por las ondas frías, sino porque también ha crecido la generación distribuida, y eso nos quita también presión”, aseguró.

Por su parte, Antonio Rojas Nieto, subsecretario de Electricidad de la Sener, explicó que México tiene una capacidad instalada de energía de 92,000 megawatts, y una demanda que ronda los 54,000, pero que ese diferencial no implica que siempre se tenga con energía disponible para suministrarse.

“Cómo me explico 92,000 de capacidad y 55 de demanda máxima, pues es que mucha de esa capacidad no atiende la demanda máxima; una se retira después de las 6 de la tarde, aproximadamente el 8%; más las fallas que se dan, más los mantenimientos. Pues por eso estamos trabajando y construyendo la capacidad de transmisión y distribución de manera inteligente. Y para este año, en el peor de los casos, esperamos un margen de reserva mínimo del 7%”, expuso durante la conferencia Energía y Sustentabilidad: Innovación desde el sector público.

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