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Starlink, Amazon y Viasat compiten por un mercado satelital de 2,640 mdd

La conectividad directa a dispositivos redefine la estrategia de fabricantes y operadores ante el crecimiento del IoT y la demanda global.
jue 16 abril 2026 07:35 AM
La batalla por el internet satelital: Starlink, Amazon y Viasat compiten por un mercado que vale 2,640 mdd
Las compañías como Apple, Huawei e incluso el propio Elon Musk, buscan capitalizar este mercado. (iStock)

Los satélites están redefiniendo la provisión de servicios de internet. El rápido desarrollo de tecnologías como la Conectividad Directa a Dispositivos (D2D, por sus siglas en inglés), impulsada por jugadores satelitales como Starlink, Viasat y, más recientemente, Amazon Leo, configura las estrategias de los fabricantes de teléfonos.

Esta forma de conectividad permite que teléfonos y dispositivos del Internet de las cosas (IoT) se conecten directamente a satélites en órbita baja para el envío de mensajes, la descarga de datos e incluso la realización de llamadas en zonas donde no existe cobertura terrestre como desiertos, océanos, montañas o parques nacionales.

Esta capacidad empieza a captar la atención de industrias usuarias, que históricamente han priorizado la disponibilidad de señal por encima de otros atributos del servicio.

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Compañías como Apple y Huawei, e incluso Elon Musk, buscan capitalizar este mercado. Los smartphones representaron el 47.2% de los ingresos por conectividad D2D en 2025, con una tasa de crecimiento anual proyectada del 25% para dispositivos portátiles hasta 2031, según datos de Mordor Intelligence.

Mientras que la vertical Conectividad Directa a Dispositivos reportó un valor de 570 millones de dólares al cierre de 2025, y se prevé que rumbo a 2030 alcance los 2,640 millones de dólares, implicando un crecimiento de 35.6%, según proyecciones de la consultora Markets and Markets.

De ahí que la empresa de origen chino busca masificar el servicio D2D en dispositivos móviles, así como en relojes inteligentes de todas sus gamas. Mientras que Apple integra funciones para que sus usuarios puedan conectarse a este tipo de servicio. Y Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, esté dispuesta a desarrollar un teléfono para comunicarse directamente con sus satélites, según reveló Reuters.

Starlink y Viasat aceleran la competencia: el internet satelital presiona a las telecomunicaciones
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La conectividad satelital de Starlink y Viasat presiona el negocio de las telecomunicaciones

La GSMA -Asociación de operadores de telecomunicaciones a nivel mundial que agrupa a empresas como América Móvil AT&T y Telefónica- reveló que el 60% de las personas a nivel mundial ya está interesado en acceder a este tipo de conectividad. E incluso de ese universo el 7% afirmó que está dispuesto a pagar un extra por servicios de conectividad como el D2D.

“El 14% de los usuarios a nivel mundial cuentan con problemas de cobertura inconsistente o nula en casa, pero el problema se agrava cuando están en movimiento con un 21%. Más de un tercio de los consumidores a nivel mundial pierden el acceso a servicios móviles básicos al menos dos veces al mes”, reconoció la GSMA.

Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, aseguró que los jugadores satelitales impulsan un negocio que cambiará de manera paulatina la conectividad y a todo el ecosistema que está involucrado, como el de los teléfonos y el de las propias telecomunicaciones.

“Hoy, estas redes se integran de manera flexible según las necesidades de los usuarios, y muchas ya se han probado en servicios móviles. Las telecomunicaciones cada vez tendrán mayores cambios”, dijo el especialista.

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El negocio empresarial

En México, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones tradicionales, como Televisa , comienzan a generar sinergias con Starlink para ofrecer servicios D2D en el segmento empresarial, impulsadas por el potencial de aplicaciones como el IoT, una de las verticales que más se beneficiaría de este tipo de soluciones.

El D2D promete ser una de las soluciones de conectividad para las industrias de energía, transporte, minería, agricultura, logística, y las de las propias redes empresariales que son tejidas por los operadores de telecomunicaciones tradicionales. Solo para este año, se prevé que las conexiones del Internet de las cosas (IoT) alcancen los 11 millones a partir de los servicios de D2D, según el informe Satellite IoT Connectivity Tracker and Forecast de Counterpoint.

Con el servicio D2D, la empresa de Elon Musk mantendría su liderazgo en el mercado mexicano. La empresa cuenta con 3.2 millones de suscriptores de banda ancha satelital alrededor del mundo. Mientras que en México reportó más de 150,000 clientes, según dijo Starlink al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en septiembre de 2023, siendo el último dato público de la compañía.

Hasta esa fecha, la base de usuarios representó el 0.32% de la participación de mercado del internet fijo satelital, dejando atrás a sus principales competidores como HughesNet, GlobalSat y StarGroup, según datos del regulador.

La conectividad D2D se perfila no solo como una solución complementaria, sino como un componente estratégico en la evolución de las telecomunicaciones. Su adopción anticipa un reordenamiento del mercado donde fabricantes, operadores y nuevos jugadores competirán por liderar una nueva etapa en la provisión de servicios digitales.

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Telecomunicaciones

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