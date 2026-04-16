Starlink, Amazon y Viasat compiten por un mercado satelital de 2,640 mdd

Compañías como Apple y Huawei, e incluso Elon Musk, buscan capitalizar este mercado. Los smartphones representaron el 47.2% de los ingresos por conectividad D2D en 2025, con una tasa de crecimiento anual proyectada del 25% para dispositivos portátiles hasta 2031, según datos de Mordor Intelligence.

Mientras que la vertical Conectividad Directa a Dispositivos reportó un valor de 570 millones de dólares al cierre de 2025, y se prevé que rumbo a 2030 alcance los 2,640 millones de dólares, implicando un crecimiento de 35.6%, según proyecciones de la consultora Markets and Markets.

De ahí que la empresa de origen chino busca masificar el servicio D2D en dispositivos móviles, así como en relojes inteligentes de todas sus gamas. Mientras que Apple integra funciones para que sus usuarios puedan conectarse a este tipo de servicio. Y Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, esté dispuesta a desarrollar un teléfono para comunicarse directamente con sus satélites, según reveló Reuters.

La GSMA -Asociación de operadores de telecomunicaciones a nivel mundial que agrupa a empresas como América Móvil AT&T y Telefónica- reveló que el 60% de las personas a nivel mundial ya está interesado en acceder a este tipo de conectividad. E incluso de ese universo el 7% afirmó que está dispuesto a pagar un extra por servicios de conectividad como el D2D.

“El 14% de los usuarios a nivel mundial cuentan con problemas de cobertura inconsistente o nula en casa, pero el problema se agrava cuando están en movimiento con un 21%. Más de un tercio de los consumidores a nivel mundial pierden el acceso a servicios móviles básicos al menos dos veces al mes”, reconoció la GSMA.

Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, aseguró que los jugadores satelitales impulsan un negocio que cambiará de manera paulatina la conectividad y a todo el ecosistema que está involucrado, como el de los teléfonos y el de las propias telecomunicaciones.

“Hoy, estas redes se integran de manera flexible según las necesidades de los usuarios, y muchas ya se han probado en servicios móviles. Las telecomunicaciones cada vez tendrán mayores cambios”, dijo el especialista.