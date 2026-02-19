Starlink y Viasat aceleran la competencia: el internet satelital presiona a las telecomunicaciones

Esta capacidad empieza a captar la atención de los usuarios, que históricamente han priorizado la disponibilidad de señal por encima de otros atributos del servicio.

La situación quedó plasmada en el estudio realizado por la GSMA- Asociación de operadores de telecomunicaciones a nivel mundial que agrupa a empresas como América Móvil AT&T y Telefónica- en donde reveló que el 60% de las personas encuestadas a nivel mundial estaría dispuesto a pagar hasta 7% más por servicios de conectividad como el D2D.

Pero el entusiasmo tendría un efecto dominó para los operadores tradicionales: aquellas empresas que opten por no incorporar servicios satelitales enfrentarían un riesgo creciente de pérdida de clientes. Según el reporte, al menos 47% de los usuarios encuestados aseguró que cambiaría de compañía telefónica si otra opción incluyera conectividad móvil fuera de red en zonas sin cobertura terrestre.

“El 14% de los usuarios a nivel mundial cuentan con problemas de cobertura inconsistente o nula en casa, pero el problema se agrava cuando están en movimiento con un 21%. Esto no es una molestia menor, de media, más de un tercio de los consumidores a nivel mundial pierden el acceso a servicios móviles básicos al menos dos veces al mes”, reconoce la GSMA en su estudio.