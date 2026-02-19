Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La conectividad satelital de Starlink y Viasat presiona el negocio de las telecomunicaciones

La conectividad satelital directa a dispositivos habilita señal en zonas sin cobertura terrestre, pero el servicio desafía a los operadores tradicionales a adaptarse o arriesgarse a perder clientes.
jue 19 febrero 2026 05:27 PM
Starlink y Viasat aceleran la competencia: el internet satelital presiona a las telecomunicaciones
Las empresas de telecomunicaciones que opten por no incorporar servicios satelitales enfrentarían un riesgo creciente de pérdida de clientes. (enot-poloskun/Getty Images)

Los satélites están redefiniendo la provisión de servicios de internet. El rápido desarrollo de tecnologías como la conectividad directa a dispositivos (D2D, por sus siglas en inglés), impulsada por jugadores satelitales como Starlink y Viasat, comenzará a ejercer presión sobre las empresas tradicionales de telecomunicaciones.

El servicio D2D permite que teléfonos móviles convencionales y dispositivos del Internet de las cosas (IoT) se conecten directamente a satélites en órbita baja, lo que posibilita el envío de mensajes, la descarga de datos e incluso la realización de llamadas en zonas donde no existe cobertura terrestre como desiertos, océanos, montañas o parques nacionales.

Publicidad

Esta capacidad empieza a captar la atención de los usuarios, que históricamente han priorizado la disponibilidad de señal por encima de otros atributos del servicio.

La situación quedó plasmada en el estudio realizado por la GSMA- Asociación de operadores de telecomunicaciones a nivel mundial que agrupa a empresas como América Móvil AT&T y Telefónica- en donde reveló que el 60% de las personas encuestadas a nivel mundial estaría dispuesto a pagar hasta 7% más por servicios de conectividad como el D2D.

Pero el entusiasmo tendría un efecto dominó para los operadores tradicionales: aquellas empresas que opten por no incorporar servicios satelitales enfrentarían un riesgo creciente de pérdida de clientes. Según el reporte, al menos 47% de los usuarios encuestados aseguró que cambiaría de compañía telefónica si otra opción incluyera conectividad móvil fuera de red en zonas sin cobertura terrestre.

“El 14% de los usuarios a nivel mundial cuentan con problemas de cobertura inconsistente o nula en casa, pero el problema se agrava cuando están en movimiento con un 21%. Esto no es una molestia menor, de media, más de un tercio de los consumidores a nivel mundial pierden el acceso a servicios móviles básicos al menos dos veces al mes”, reconoce la GSMA en su estudio.

Publicidad

Los servicios satelitales avanzan

En los últimos dos años, esta tecnología ha comenzado a desplegarse en diversos mercados internacionales como Estados Unidos, Australia, Japón, Chile, Perú, Brasil e incluso en México.

En el país, Viasat, empresa satelital de origen estadounidense, inició en 2024 las primeras pruebas de conectividad directa a dispositivos (D2D). Un año después, avanzó en el diseño de esquemas para habilitar su disponibilidad comercial, tanto para usuarios finales como para aplicaciones vinculadas con la industria

La estrategia de la compañía contempla masificar el D2D mediante alianzas con operadores de telecomunicaciones como Telcel, AT&T México y Altán Redes.

Por su parte, Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, también aceleró desde el año pasado las pruebas de D2D orientadas al mercado de consumo. Su plan de expansión contempla alianzas con operadores como T-Mobile en Estados Unidos y Entel en Chile y Perú.

Publicidad

La aceleración del servicio por parte de jugadores como Starlink y Viasat se explica en una previsión boyante de la industria. Según la consultora, Markets and Markets, el D2D registró un valor de mercado de 570 millones de dólares el año pasado, pero rumbo a 2030 incrementará hasta en un 35.6%, al superar los 2,640 millones de dólares. Mientras que en términos de usuarios se estima en 2030 alcanzará los 23.5 millones de usuarios en todo el mundo.

La conectividad satelital directa a dispositivos se perfila como un punto de inflexión para la industria de telecomunicaciones. El D2D comienza a tomar mayor fuerza como brazo estratégico de cobertura que podría redefinir la competencia, los modelos de alianza y las expectativas de los usuarios.

En la medida en que jugadores como Starlink y Viasat aceleren su despliegue y las empresas de telefonía tradicional decidan integrarse a este ecosistema, el mercado avanzará hacia una nueva etapa en la que la conectividad total dejará de ser una promesa tecnológica.

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad