Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Televisa se alía con Starlink para ofrecer servicios satelitales en México

Bestel, subsidiaria de Televisa, firmó un acuerdo comercial con la empresa de Musk para revender sus servicios satelitales empresariales en sitios en donde incluso no hay infraestructura terrestre.
lun 13 abril 2026 01:45 PM
Televisa y Elon Musk se unen: la empresa encargada de Sky ofrecerá servicios satelitales en México
Los servicios que revenderá Televisa corresponden al denominado conectividad directa a dispositivos. (SOPA Images/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa)

Televisa apuesta por Elon Musk. Bestel, empresa subisidiaria del Grupo de gigantes de medios de comunicación, signó un acuerdo comercial con Starlink para revender sus servicios satelitales a empresas en cualquier parte del país, incluso en sitios en donde no hay infraestructura terrestre.

Los servicios que revenderá Televisa corresponden al denominado conectividad directa a dispositivos (D2D, por sus siglas en inglés). Esta forma de conectividad permite que teléfonos móviles convencionales y dispositivos del Internet de las cosas (IoT) se conecten directamente a satélites en órbita baja, lo que posibilita el envío de mensajes, la descarga de datos e incluso la realización de llamadas en zonas donde no existe cobertura terrestre como desiertos, océanos, montañas o parques nacionales

Publicidad

"Nuestro principal interés es que nuestros clientes amplíen su disponibilidad y continuidad de negocio en lugares donde la infraestructura tradicional puede ser limitada. La tecnología no puede ser un obstáculo y ese es nuestro principal objetivo con este acuerdo con Starlink”, explicó Federico Garcés, Subdirector de Productos Empresariales de Bestel, citado en un comunicado de prensa.

Bestel, que basa su infraestructura principalmente en fibra óptica y se encarga de los servicios satelitales de Sky, con la alianza de Starlink busca integración, un modelo de negocio y la capacidad de diseñar arquitecturas híbridas a medida. Con ello, la compañía pretende ampliar su cobertura, mejorar la disponibilidad del servicio y atender tanto a clientes empresariales como a sectores en regiones donde la infraestructura tradicional es limitada o inexistente.

La subsidiaria de Televisa explicó que también le permitirá eliminar los costos de implementación de última milla en zonas remotas y reducir significativamente los tiempos de implementación en comparación con la infraestructura tradicional.

“El servicio es una alternativa viable para enlaces temporales o proyectos de expansión, a un costo competitivo en comparación con los enlaces satelitales tradicionales”, agregó.

Para garantizar la entrega, Bestel habilitará la cobertura mediante cuatro factores fundamentales: Starlink se puede adquirir desde ahora a través del equipo de ventas corporativo de Bestel y la cobertura está disponible en todo México (sujeto a la visibilidad del satélite y las condiciones técnicas del sitio).

Publicidad

Con este decisión Bestel se une a la tendencia de apoyarse de los servicios satelitales de Starlink. Globalsat –empresa satelital mexicana- también decidió revender servicios de conectividad de la empresa de Starlink para mantenerse atractiva.

Starlink en los últimos tres años ha comenzado a tomar fuerza en el país. Su relevancia radica en una de las grandes necesidades y pendientes de los Estados: habilitar internet en zonas remotas. La conectividad en dichos sitios ha implicado desafíos económicos y humanos para desplegar infraestructura, mientras que un acceso vía satélite, como Starlink, representa menores inversiones al no requerir la instalación de infraestructura física.

Por ejemplo, en la administración de López Obrador, la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos otorgó tres licitaciones a Starlink para habilitar servicios de internet y telefonía, uno de ellos con vigencia hasta este año por un valor de hasta 1,556 millones de pesos.

Starlink mantiene su liderazgo en licitaciones y acuerdos gubernamentales, pese a los esfuerzos de empresas nacionales. En México, Starlink tiene una base de usuarios de 160,000, según el último dato público que compartió la empresa al entonces regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Ahora con los acuerdos comerciales con las principales compañías de telecomunicaciones, la mancha de Starlink aumentará en el país.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad