Televisa y Elon Musk se unen: la empresa encargada de Sky ofrecerá servicios satelitales en México

"Nuestro principal interés es que nuestros clientes amplíen su disponibilidad y continuidad de negocio en lugares donde la infraestructura tradicional puede ser limitada. La tecnología no puede ser un obstáculo y ese es nuestro principal objetivo con este acuerdo con Starlink”, explicó Federico Garcés, Subdirector de Productos Empresariales de Bestel, citado en un comunicado de prensa.

Bestel, que basa su infraestructura principalmente en fibra óptica y se encarga de los servicios satelitales de Sky, con la alianza de Starlink busca integración, un modelo de negocio y la capacidad de diseñar arquitecturas híbridas a medida. Con ello, la compañía pretende ampliar su cobertura, mejorar la disponibilidad del servicio y atender tanto a clientes empresariales como a sectores en regiones donde la infraestructura tradicional es limitada o inexistente.

La subsidiaria de Televisa explicó que también le permitirá eliminar los costos de implementación de última milla en zonas remotas y reducir significativamente los tiempos de implementación en comparación con la infraestructura tradicional.

“El servicio es una alternativa viable para enlaces temporales o proyectos de expansión, a un costo competitivo en comparación con los enlaces satelitales tradicionales”, agregó.

Para garantizar la entrega, Bestel habilitará la cobertura mediante cuatro factores fundamentales: Starlink se puede adquirir desde ahora a través del equipo de ventas corporativo de Bestel y la cobertura está disponible en todo México (sujeto a la visibilidad del satélite y las condiciones técnicas del sitio).