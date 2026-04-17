Derrame en el Golfo de México no es el primero: Pemex tiene historial de impactos ambientales en el mar

Dos meses de afectaciones tuvieron que pasar para que Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptara su responsabilidad en el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, cerca de la zona de plataformas de Abkatún, y que ha dejado afectaciones ambientales.
“El 6 de febrero se observó, con un sobrevuelo, presencia de aceite en las cercanías de la plataforma Pol Alfa, que queda cercana a la de Abkatún Alfa. Inmediatamente se instalaron barreras de contención, comenzó la recuperación de aceite y aguas oleosas y la dispersión mecánica de acuerdo con los protocolos”, comentó Víctor Rodríguez, director de la petrolera.
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Sin embargo, este no es el único derrame por parte de la empresa pública en años recientes.
Pemex informó el 13 de abril que se detectó y atendió de manera oportuna un derrame de diésel en el muelle de la refinería de Deer Park, en Texas. El incidente derivó de la interacción de dos embarcaciones privadas: una que era abastecida con diésel y otra que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal, de acuerdo con un comunicado de la empresa.
Pemex añadió que personal especializado “contuvo el derrame de diésel registrado en el muelle”, tras lo cual Deer Park notificó a la comunidad y a las autoridades mediante un mensaje de Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias nivel 3, además de que se activaron los protocolos de atención y seguridad.
La refinería de Deer Park cuenta con una capacidad de procesar hasta 340,000 barriles diarios. Procesa crudo pesado y abastece diésel y gasolina al mercado mexicano. Esta refinería la adquirió el gobierno de México en el año 2022 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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547 sitios contaminados en una década
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) cuenta con un inventario de sitios contaminados por hidrocarburos que identifica cientos de puntos activos, principalmente en Tabasco y Veracruz; este último lidera los municipios afectados con 55.
Entre 2015 y 2024 se registraron 547 sitios contaminados con hidrocarburos en 481 municipios del país.
En 1979, el mayor derrame petrolero de Pemex
El Centro Nacional de Prevención de Desastres recordó que el mayor derrame de petróleo del que se tiene registro en Pemex es el que derivó tras la perforación del pozo Ixtoc-I en la sonda de Campeche, 94 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen y que arrancó el 1 de diciembre de 1978.
Medio año después, el 3 de junio de 1979, al realizar perforaciones a 3,627 metros de profundidad, una falla en la circulación del fluido de perforación acumuló petróleo y gas en la tubería, lo que produjo una explosión al momento en que el gas que emanaba del subsuelo tuvo contacto con los motores de la bomba.
El accidente ocasionó el colapso de la plataforma y produjo un gran derrame y un incendio que duró 280 días, durante los cuales se derramó un volumen aproximado de 560 millones de litros de crudo.
De esta cantidad, se quemó 50%, 16% se evaporó, 5.4 % fue recolectado y 28 % se dispersó, según los informes de Pemex.
“Las corrientes llevaron el petróleo a las zonas costeras de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, y zonas de Texas resultaron contaminadas”, recuerda el organismo federal.
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En la conferencia de prensa del 16 de abril , el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que desde el primer momento, se activó una respuesta coordinada, técnica y con base científica para atender esta contingencia, mediante la integración de cuatro grupos de trabajo: Operativo, Científico, Ambiental y de Atención Social.
Para la atención de esta emergencia, se desplegó una fuerza de 3,365 elementos, con apoyo de 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como 5,100 metros de barreras de contención instaladas.
El permitió mantener vigilancia permanente en la Sonda de Campeche, así como realizar recorridos marítimos y aéreos a lo largo del litoral del Golfo de México, incluyendo la supervisión en su zona norte, asegurando una cobertura integral del fenómeno.