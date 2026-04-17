Derrame en el Golfo de México no es el primero: Pemex tiene historial de impactos ambientales en el mar

Sin embargo, este no es el único derrame por parte de la empresa pública en años recientes.

Pemex informó el 13 de abril que se detectó y atendió de manera oportuna un derrame de diésel en el muelle de la refinería de Deer Park, en Texas. El incidente derivó de la interacción de dos embarcaciones privadas: una que era abastecida con diésel y otra que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

Pemex añadió que personal especializado “contuvo el derrame de diésel registrado en el muelle”, tras lo cual Deer Park notificó a la comunidad y a las autoridades mediante un mensaje de Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias nivel 3, además de que se activaron los protocolos de atención y seguridad.

La refinería de Deer Park cuenta con una capacidad de procesar hasta 340,000 barriles diarios. Procesa crudo pesado y abastece diésel y gasolina al mercado mexicano. Esta refinería la adquirió el gobierno de México en el año 2022 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.