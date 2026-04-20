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CRT lanza campaña para registrar líneas móviles en medio de una caída del 15% en la tasa de vinculación

El regulador inició una campaña para incentivar a los usuarios a registrar sus números, derivado de una caída en la tasa de vinculación de 15.12%, resultado de la reticencia de las personas a entregar su información.
lun 20 abril 2026 04:22 PM
Registro telefónico CRT
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones lanzó campaña masiva para el registro telefónico. (Nikola Milosevic/Getty Images)

El plazo para la vinculación masiva de líneas móviles está a 71 días de vencer, cuyo tiempo empieza a presionar a la industria móvil y a la propia autoridad del sector. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lanzó una campaña comunicación a nivel nacional con la finalidad de incentivar a los usuarios a registrar sus números al padrón de telefonía.

La campaña se centrará en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones, y medios masivos, tanto estatales como comerciales, mediante el uso de tiempos oficiales. El regulador también desplegará el esfuerzo en el transporte público como metro y metrobus.

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Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico a nivel nacional y tanto la industria como usuarios tienen como fecha límite el próximo 30 de junio. De no cumplir la disposición, las líneas quedarán restringidas a números de emergencia, implicando para las empresas una pérdida masiva de clientes.

Al 19 de abril de este año, de las 161 millones de líneas móviles en operación en el país, solo 30.2 millones han sido registradas, es decir, el 18.7%, según la última cifra pública del regulador de telecomunicaciones que no especificó cuánto de ese universo corresponde a pospago, prepago y líneas nuevas.

Sin embargo, el dato implica una caída en los registros. Al arranque de la nueva política la CRT informó que contaba con un promedio diario de 352,287 líneas validadas, pero con el nuevo número de vinculación implica que se registran 299,009 mexicanos cada día. Esto significa que la tasa de registro ha caído 15.12% como resultado de la reticencia de los usuarios a entregar su información.

De los 30.3 millones de líneas vinculadas, AT&T lidera el registro con 8.7 millones; seguido de Bait con 8.4 millones; mientras que Telcel el operador con el mayor volumen de clientes móviles en el país, reportó 5.7 millones; en tanto que Movistar 4.8 millones, según cifras oficiales de la CRT.

Norma Solano, presidenta comisionada de la CRT, enfatizó que el esfuerzo busca que acelerar las tasas de vinculación de líneas, al enfatizar que no se habilitará una prórroga para los usuarios como para la industria.

“Las personas se van a registrar porque tienen la responsabilidad. Es como el registro que se tiene con las placas de automóviles. Confiamos que el registro será exitoso”, dijo la funcionaria durante la primera conferencia de prensa con medios especializados en donde también acudieron los principales actores móviles como Telcel, AT&T, Movistar y Bait.

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La campaña de CRT se da luego de que el pasado 15 de abril Expansión publicó que la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), que agrupa a 14 telefónicas, y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), a la cual están asociados Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes, lanzaron su campaña masiva de comunicación para el mismo fin.

Fuentes familiarizadas al tema aseguraron que la campaña fue resultado del desgaste que enfrenta la industria frente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ante la falta de respuesta de la autoridad sobre el plan de difusión del padrón de telefonía, el cual había señalado que impulsaría y lideraría desde el inicio de la nueva política regulatoria. Sumado a la postura tajante del regulador de no emitir prórrogas para la disposición.

Expertos y analistas del sector anteriormente han señalado a este medio que los usuarios han mostrado una reticencia a vincular su identidad a su línea telefónica debido a que la nueva política no quedó del todo justificada, generando desconfianza y confusión sobre el uso y destino de sus datos personales.

El registro de líneas móviles también ha encendido las alertas de activistas ambientales y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos que implica la entrega de datos personales ante la posibilidad de que las dependencias de procuración de justicia accedan en tiempo real a las comunicaciones de los usuarios.

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Telecomunicaciones

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