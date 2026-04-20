Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico a nivel nacional y tanto la industria como usuarios tienen como fecha límite el próximo 30 de junio. De no cumplir la disposición, las líneas quedarán restringidas a números de emergencia, implicando para las empresas una pérdida masiva de clientes.

Al 19 de abril de este año, de las 161 millones de líneas móviles en operación en el país, solo 30.2 millones han sido registradas, es decir, el 18.7%, según la última cifra pública del regulador de telecomunicaciones que no especificó cuánto de ese universo corresponde a pospago, prepago y líneas nuevas.

Sin embargo, el dato implica una caída en los registros. Al arranque de la nueva política la CRT informó que contaba con un promedio diario de 352,287 líneas validadas, pero con el nuevo número de vinculación implica que se registran 299,009 mexicanos cada día. Esto significa que la tasa de registro ha caído 15.12% como resultado de la reticencia de los usuarios a entregar su información.

De los 30.3 millones de líneas vinculadas, AT&T lidera el registro con 8.7 millones; seguido de Bait con 8.4 millones; mientras que Telcel el operador con el mayor volumen de clientes móviles en el país, reportó 5.7 millones; en tanto que Movistar 4.8 millones, según cifras oficiales de la CRT.

Norma Solano, presidenta comisionada de la CRT, enfatizó que el esfuerzo busca que acelerar las tasas de vinculación de líneas, al enfatizar que no se habilitará una prórroga para los usuarios como para la industria.

“Las personas se van a registrar porque tienen la responsabilidad. Es como el registro que se tiene con las placas de automóviles. Confiamos que el registro será exitoso”, dijo la funcionaria durante la primera conferencia de prensa con medios especializados en donde también acudieron los principales actores móviles como Telcel, AT&T, Movistar y Bait.