Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones en Colombia

De la Espriella prometió el domingo "cambiar la historia de Colombia para siempre" tras imponerse en la primera vuelta.

"Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", dijo en un video De la Espriella, admirador de mandatarios como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei.

Apodado "El Tigre", el jurista representa a un sector del electorado que reniega de la clase política tradicional, a quienes llaman "los de siempre".

Su triunfo el domingo significó un golpe contra la izquierda, que lideraba las encuestas desde el inicio de la campaña. Y también contra la derecha tradicional del influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La senadora Paloma Valencia, apadrinada por el exmandatario, quedó rezagada en la tercera posición con poco menos del 7%. Poco después de que se dieran a conocer los resultados, Valencia anunció su respaldo a De la Espriella.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe”, dijo Valencia en su primer mensaje tras la divulgación de resultados preliminares.

La aspirante uribista también instó a la población a estar “firmes al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y por supuesto del cuidado de los más pobres”.

"Vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado", es decir, de quienes nunca han ocupado cargos públicos, dijo De la Espriella.

De la Espriella promete megacárceles, bombardeos y mano dura contra el crimen en un país que atraviesa una crisis de seguridad por la expansión de los grupos armados financiados por el narcotráfico.

"Hoy más que nunca estamos firmes por la patria", concluyó haciendo un saludo militar en el video, acompañado de su familia desde la caribeña ciudad de Barranquilla.

Un problema para la izquierda

El resultado del domingo marca un golpe para Cepeda, de 63 años, que aspiraba a ganar en primera vuelta consiguiendo más de la mitad de los votos.