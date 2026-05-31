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Internacional

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones en Colombia

El candidato izquierdista y el aspirante de extrema derecha se enfrentarán en un balotaje el próximo 21 de junio.
dom 31 mayo 2026 05:01 PM
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Esta combinación de imágenes, creada el 31 de mayo de 2026, muestra al senador demandante Iván Cepeda hablando con la prensa al final del juicio del expresidente colombiano Álvaro Uribe en Bogotá el 10 de febrero de 2025, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, mirando durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
De la Espriella se impuso por poco (44%) sobre el senador Cepeda (41%), heredero político del presidente saliente, Gustavo Petro. (FOTO: LUIS ACOSTA RAUL ARBOLEDA/AFP)

El izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella disputarán un balotaje el 21 de junio en Colombia, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo.

Con más del 97% de las mesas escrutadas, el excéntrico abogado millonario De la Espriella se impuso por poco (44%) sobre el senador Cepeda (41%), heredero político del presidente saliente, Gustavo Petro.

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De la Espriella prometió el domingo "cambiar la historia de Colombia para siempre" tras imponerse en la primera vuelta.

"Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", dijo en un video De la Espriella, admirador de mandatarios como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei.

Apodado "El Tigre", el jurista representa a un sector del electorado que reniega de la clase política tradicional, a quienes llaman "los de siempre".

Su triunfo el domingo significó un golpe contra la izquierda, que lideraba las encuestas desde el inicio de la campaña. Y también contra la derecha tradicional del influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

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Esta combinación de imágenes creadas el 14 de mayo de 2026, muestra al candidato presidencial colombiano del partido gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, pronunciando un discurso durante un mitin del Primero de Mayo conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores en Bogotá el 1 de mayo de 2026; la candidata presidencial de Colombia Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, hablando durante un mitin de campaña en Rionegro, departamento de Antioquia, Colombia, el 13 de abril de 2026; y el candidato presidencial colombiano para el movimiento político Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, gesticulando durante un mitin de campaña en Medellín, Colombia, el 28 de enero de 2026.
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Cepeda, Valencia o De la Espriella, los candidatos que se disputan la presidencia de Colombia

La senadora Paloma Valencia, apadrinada por el exmandatario, quedó rezagada en la tercera posición con poco menos del 7%. Poco después de que se dieran a conocer los resultados, Valencia anunció su respaldo a De la Espriella.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe”, dijo Valencia en su primer mensaje tras la divulgación de resultados preliminares.

La aspirante uribista también instó a la población a estar “firmes al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y por supuesto del cuidado de los más pobres”.

"Vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado", es decir, de quienes nunca han ocupado cargos públicos, dijo De la Espriella.

De la Espriella promete megacárceles, bombardeos y mano dura contra el crimen en un país que atraviesa una crisis de seguridad por la expansión de los grupos armados financiados por el narcotráfico.

"Hoy más que nunca estamos firmes por la patria", concluyó haciendo un saludo militar en el video, acompañado de su familia desde la caribeña ciudad de Barranquilla.

Un problema para la izquierda

El resultado del domingo marca un golpe para Cepeda, de 63 años, que aspiraba a ganar en primera vuelta consiguiendo más de la mitad de los votos.

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Es "un resultado sorprendente, un resultado inesperado", "las encuestas sugerían que iba a ser al revés", dijo Felipe Botero, director de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes.

De la Espriella "pone en aprietos a Cepeda porque él estaba haciendo cuentas de que iba a pasar de puntero", añadió.

Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, el senador izquierdista sufragó en un barrio popular de Bogotá en el que se crió antes de exiliarse en Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba debido a la persecución contra su padre.

"Celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia", sostuvo temprano Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos que suele estar rodeado de indígenas, campesinos y ambientalistas.

En su sede de campaña en Bogotá el ambiente era de desánimo.

"Sí es un sinsabor", dijo Andrés Alba, trabajador de 42 años en una cafetería de Bogotá.

Con una campaña sobria, Cepeda fue respaldado directamente por Petro. El mandatario, un exguerrillero que firmó la paz en 1990, fue el gran protagonista de la campaña luego de un gobierno disruptivo en el que se enfrentó al Congreso, las cortes, la fiscalía y el banco central.

Cepeda propone continuar con sus políticas y apostar por los "excluidos" en uno de los países más desiguales del mundo.

La oposición le critica ser uno de los arquitectos de la "Paz Total", la política con la que Petro intentó sin éxito negociar con las organizaciones que siguieron en armas tras el acuerdo con las FARC.

Petro cuestiona los resultados

El presidente Petro cuestionó el domingo los resultados preliminares de las elecciones, en los que su candidato se quedó en segundo lugar.

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"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública, como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. "Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras", es decir los resultados oficiales, añadió.

El llamado "preconteo" en Colombia es el primer recuento de votos hecho por los órganos electorales, y tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre los resultados. Estos se tornan oficiales una vez confirmados mediante el escrutinio, que suele coincidir con el conteo preliminar.

Sin posibilidad de reelección, Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un precandidato presidencial.

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