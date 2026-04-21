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Huachicol de crudo cuesta 1,200 millones de dólares a Pemex

El petróleo robado a la empresa estatal se procesa en Estados Unidos y regresa al país como huachicol fiscal.
mar 21 abril 2026 12:55 PM
Huachicol de crudo cuesta 1,200 millones de dólares a Pemex
El contrabando de crudo ha aumentado en los últimos tres años. (Justin Sullivan/Getty Images)

Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo sufre el robo de sus combustibles, también es víctima del robo de su materia prima, el petróleo crudo, cuyo hurto dejó, solo en 2025, una pérdida de 1,200 millones de dólares.

En promedio, se robaron 53,200 barriles diarios durante el año pasado, cifra mayor en un 12.7% respecto a los 47,200 barriles por día que se registraron durante el 2024, explicó Francisco Banés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores y experto en temas de energía.

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“En los últimos tres años, se ha disparado el robo descarado de crudo en el sistema nacional, que por lo visto, ese crudo que se va de contrabando a Estados Unidos para ser procesado en refinerías norteamericanas, de donde sale el diésel y la gasolina que meten de contrabando al país (México)".

"Es un negocio redondo, y el costo para Pemex es de 1,200 millones de dólares”, aseguró durante su conferencia en el foro Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Añadió que, el robo como tal del petróleo crudo, no genera un costo para las finanzas públicas porque Pemex paga los derechos de producción al estado de esos más de 50,000 barriles de crudo diario que se pierden.

En cuanto al robo de combustibles –directamente de los ductos– durante el año pasado Pemex perdió, en promedio, 58,000 barriles diarios, 43.2% más que los 40,500 barriles diarios que se hurtaron en 2024.

De ese total que la petrolera mexicana pierde, 17,600 de barriles diarios corresponden a gas LP, el 23% de su producción total nacional.

En cuanto a la gasolina, se roban 17,300 barriles diarios o el equivalente al 5% de su producción nacional.

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Mientras que del diésel, se roban 23,400 barriles diarios, lo que representa el 10% de la producción.

El costo de esos combustibles robados representan pérdidas a Pemex por alrededor de 35,000 millones de pesos, monto 44% mayor al registrado en 2024. Mientras que para la Secretaría de Hacienda, el costo es de 26,000 millones de pesos por los ingresos no recaudados del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y el impuesto sobre valor agregado (IVA), monto 47% superior al 2024.

Barnés explicó que aunque el huachicol había tenido una disminución considerable entre 2020 y 2021, en los últimos 4 años se ha disparado de manera importante en los últimos años del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De manera general, las pérdidas de ingresos estimados en 2025 por el huachicol o contrabando de combustibles –en un cálculo conservador– es de 123,000 millones de pesos, de los cuales 56,000 millones son menos recursos para Pemex y 67,000 millones para la Hacienda Pública.

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