Miles de personas en Albania protestan contra el proyecto de Ivanka Trump y Jared Kushner

Los orígenes del proyecto

De acuerdo con la información disponible y algunas publicaciones en Instagram, se trataría de un complejo de hoteles y villas en la zona costera de Vjosa-Narta, a unos 150 kilómetros al suroeste de Tirana, así como de un resort de lujo en la isla de Sazan, antigua base militar totalmente deshabitada y carente de infraestructuras.

A finales de 2024, con el fin de acelerar el proceso, el gobierno albanés concedió a Atlantic Incubation Partners LLC —que, según varias investigaciones, estaría vinculada al fondo de inversión Affinity de Jared Kushner— la condición de inversor estratégico.

Esto permite a la empresa beneficiarse de trámites administrativos acelerados y del apoyo de varios ministerios.

"A día de hoy, no existe ningún acuerdo definitivo sobre Sazan", afirmó el jueves a la AFP la oficina del primer ministro albanés, añadiendo que "dado que Sazan es de propiedad pública, el Estado albanés debe seguir siendo parte interesada y beneficiario directo de cualquier posible desarrollo en la isla".

En enero de 2026, Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense, realizó una visita acompañada de un grupo de arquitectos e inversores, y cenó con el primer ministro Edi Rama.

¿Quién invierte y cuánto?

La inversión en la isla de Sazan ascendería a 1,600 millones de dólares, y el primer ministro albanés, Edi Rama, se refirió recientemente a un proyecto de “4,000 millones de euros" (4,650 millones de dólares).

Sin embargo, la identidad de los inversores y el papel del Estado albanés en las estructuras financieras son poco transparentes.

Contactado por la AFP, Affinity Partner, el fondo de inversión de Jared Kushner, derivó la consulta a una agencia de comunicación, P2 Public Affairs. Esta última respondió con una declaración en la que se alababa "el entusiasmo por la idea de crear un destino de categoría mundial", atribuida a "Asher Abehsera, presidente de Sazan Real Estate Development LLC", una empresa presentada como gestora del proyecto "junto con numerosos inversores".