¿Cuál costará menos?

Con el ajuste más reciente, Olinia pasó de un estimado de 90,000 a una proyección cercana a 150,000 pesos. En ese contexto, el TT1 mantiene un precio de entrada inferior: 90,000 pesos en su versión base.

Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto Olinia, explicó que el vehículo busca mantenerse por debajo de opciones como el Kwid, el Aveo o el March. “Planteamos un vehículo que costará menos de 200,000 pesos, que rondará los 150,000 pesos”, señaló.

Ambos proyectos contemplan versiones adicionales. TT Automotriz ya trabaja en tres prototipos más con un precio máximo estimado de 160,000 pesos. Olinia también prevé tres modelos, aunque aún no se han definido los precios finales de cada versión.

¿Para qué tipo de uso fueron diseñados?

Los proyectos se enfocan en la movilidad urbana de corta distancia, aunque con enfoques distintos. Olinia contempla tres usos desde su diseño: movilidad personal, movilidad de barrio y reparto de última milla. Su planteamiento responde a que, según el gobierno, cerca del 70% de la población en México vive en zonas urbanas.

El vehículo de Tlaxcala se presenta como un vehículo orientado a “dignificar las condiciones de movilidad de barrio”, con capacidad para cinco pasajeros.

Los modelos futuros del TT amplían el espectro de uso: uno pensado para alcanzar 70 km/h en actividades personales y otro de hasta 150 km/h para uso familiar y reparto. Esa segunda configuración los colocaría en un rango distinto al actual y al Olinia, cuyo primer modelo tiene una velocidad máxima de 50 km/h.

¿Cómo se recargan?

Olinia apuesta por una solución doméstica: cualquier enchufe convencional es suficiente para su recarga, sin necesidad de infraestructura especializada.

El TT1 incorpora paneles solares como fuente principal de carga, con capacidad para aportar hasta 50 kilómetros de autonomía tras ocho horas de exposición directa al sol. Además, Edgar Guzmán Carreto, director de Totalmente Automotriz, indicó que el vehículo también podrá recargarse con gasolina “para probables eventualidades”.