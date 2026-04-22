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El Mundial entusiasma a México, pero exhibe dudas en seguridad y organización

Aunque 7 de cada 10 mexicanos apoyan ser sede, el 79% expresa preocupación por la delincuencia y solo el 11% percibe al país como muy bien preparado para el evento, según Ipsos.
mié 22 abril 2026 12:56 PM
El Mundial entusiasma a México, pero exhibe dudas en seguridad y organización
El entusiasmo por el Mundial convive con dudas en seguridad y preparación entre los mexicanos. (iStock)

El Mundial no arranca con el silbatazo inicial. La justa deportiva empieza en la forma en que la gente lo imagina, lo cuestiona y decide si quiere ser parte.

En México, esa conversación avanza con dos emociones al mismo tiempo. Por un lado, entusiasmo y, por el otro, dudas sobre la capacidad del país para sostenerlo.

A días de la balacera registrada en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, que volvió a colocar la seguridad en el centro de la conversación pública, Ipsos presentó el estudio “Entusiasmo mundialista vs. dudas estructurales rumbo a la Copa del Mundo”.

En esta investigación de la agencia, donde se dibuja un país que quiere el evento, pero no termina de confiar en sus condiciones, se halló que siete de cada 10 mexicanos están a favor de que México sea sede y considera que el Mundial es una oportunidad para mostrar lo mejor del país.

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Ese respaldo, sin embargo, convive con señales de cautela que atraviesan temas sensibles como seguridad, organización e infraestructura, pues el 79% expresa preocupación por delitos como robos o asaltos, el 74% por el crimen organizado y el 72% por posibles estafas a turistas.

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De hecho, el 43% se siente poco o nada confiado en que habrá condiciones adecuadas durante el Mundial y apenas el 11% considera que México está muy bien preparado para albergar el torneo.

Al respecto, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, advierte que los recientes hechos de violencia obligan a replantear el discurso de seguridad de cara al evento.

“No cabe duda que hay que lamentar lo ocurrido en Teotihuacán y ser solidarios con las familias. Es lamentable, además, porque sucede a meses del Mundial. La narrativa de que no pasa nada o que estamos seguros no es sostenible. Aquí sí pasan estas cosas y hay que prepararse para ello”, señala.

El exfuncionario sostiene que el reto no es minimizar los riesgos, sino concentrar capacidades institucionales en un evento que pondrá al país bajo escrutinio internacional.

“Se requiere que el gobierno busque a sus mejores elementos y se concentre en este evento. Es muy importante para el país ahora y en los meses por venir”, agrega.

Desde la perspectiva de Ipsos, el impacto no se queda en la coyuntura, sino que se traslada a la percepción. Jorge Vargas, CEO de la firma, explica que la seguridad sigue siendo el principal filtro con el que los mexicanos evalúan al país.

“La respuesta es sí, estos eventos impactan la percepción. Para el mexicano, la seguridad sigue siendo la principal preocupación. No es un tema nuevo, pero cada incidente pasa factura, sobre todo en un momento donde hay más atención y sensibilidad”, explica.

El señalamiento apunta a una doble lectura. Por un lado, la imagen del país hacia el exterior, ligada a inversión y atractivo económico. Por el otro, la percepción interna, donde la seguridad se mantiene como una exigencia constante que se intensifica ante eventos de alta visibilidad.

Remodelaciones contrarreloj

Otra preocupación de los mexicanos está en la infraestructura, ya que a semanas del torneo, aún hay estaciones del metro en remodelación, y que por lo mismo permanecen cerradas, como es el caso de la estación Auditorio que ha estado sin servicio desde el 28 de diciembre del año pasado.

Solo tres de 10 consideran en buen estado la infraestructura urbana, como calles, banquetas, iluminación, señalética y transporte público, un nivel bajo frente a otros rubros como estadios o telecomunicaciones.

“La baja confianza en infraestructura y movilidad anticipa riesgos logísticos que podrían comprometer la eficiencia operativa, así como la percepción internacional del país”, señala Fernando Álvarez Kuri, Senior Business Director de Ipsos en México.

Otro contraste aparece cuando se habla de dinero. El 85% de los mexicanos cree que el Mundial traerá beneficios económicos, con el turismo como principal motor, seguido por el comercio local y el sector de hospitalidad.

No obstante, el 15% considera que el Mundial traerá perjuicios económicos y, dentro de ese grupo, el 56% señala el endeudamiento público, el 52% anticipa aumentos de precios y el 48% cree que los beneficios se concentrarán en las grandes empresas.

Pero el gasto también forma parte de la historia. El 47% planea desembolsar dinero durante el torneo, principalmente en alimentos, bebidas y productos oficiales, y en cuanto a la respuesta de la afición, el 79% de los mexicanos apoyará a la Selección Nacional y el 66% se considera un fanático de ésta.

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A pesar de ello, la experiencia no será presencial para todos. El 52% de los mexicanos señala que no asistirá a ningún partido, principalmente por el alto costo de los boletos, mientras que el 69% planea seguir los encuentros desde casa, el 36% en casa de familiares o amigos y el 21% en bares o restaurantes.

"Creo que este Mundial es de los fan fest por el costo de los boletos. Los boletos están a un costo altísimo y la gente que va al estadio no es la gente que comúnmente va a los partidos de futbol. Es la afición la que va a los partidos y los que van a los mundiales es gente que pagó un dineral", expresó Fernando Schwartz, especialista galardonado por la FIFA.

En esa misma línea, Enrique de la Madrid plantea que, por el nivel de ingresos en el país, el Mundial difícilmente se vivirá desde los estadios por la mayoría de los mexicanos. La experiencia, dice, se trasladará a espacios alternativos, mientras el evento funciona más como una vitrina internacional que como una fiesta accesible para la población local.

“Es un evento de promoción, por eso tiene un impacto económico. México es una marca, y el Mundial le hará promoción y le dará visibilidad al país, y que de otra manera nos hubiera costado miles de dólares lograr”, dijo el exsecretario de Turismo.

Jorge Vargas coincide en que el Mundial se entiende como una plataforma de posicionamiento porque México no solo compite en la cancha, sino en la forma en que se presenta ante el mundo, con un evento que funciona como escaparate para su imagen, su oferta turística y su capacidad de organización.

En ese sentido, el país entra al torneo como una marca que busca visibilidad y relevancia en un escenario global, donde cada detalle suma o resta en la percepción internacional.

“Si lo vemos desde el consumidor y las marcas, este tipo de eventos genera una coyuntura única. Es un evento global con impacto financiero para patrocinadores y marcas, pero también es entretenimiento. Cuando se combinan ambos, se vuelve una fórmula muy potente. Hemos identificado que, cuando los consumidores están entretenidos y las marcas están presentes, el contexto explica hasta el 50% de la experiencia”, señala Jorge Vargas, CEO de Ipsos México.

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