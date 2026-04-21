Cómo Grisi aprovecha su patrocinio a la selección mexicana para fortalecer la relación con sus empleados

El directivo es consciente de la aceptación que tiene el futbol en México, por ello una de las estrategias de la empresa ha sido incorporar este deporte en las prácticas internas de la compañía, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia entre los colaboradores y extender esa conexión hacia afuera, en un esfuerzo por mantener coherencia con clientes, consumidores y otros grupos de interés.

De ahí que Grupo Grisi mantiene desde hace cuatro años una relación como patrocinador de la Selección Nacional, un vínculo que ha permitido trasladar el futbol tanto a campañas de marketing como a dinámicas dentro de la empresa, donde los partidos y el Mundial se convierten en puntos de encuentro para equipos distribuidos a nivel nacional.

El directivo cuenta que en la última fiesta de fin de año, de los 2,500 empleados que tiene Grisi en México, se reunieron cerca de 1,000 colaboradores, quienes convivieron con jugadores de la Selección Nacional, se tomaron fotos, pidieron autógrafos y participaron en rifas de balones, playeras y otros artículos vinculados al futbol.

“Hace mucho que no veía tan felices a todos, sacándose fotos con los jugadores, conviviendo entre ellos. La verdad fue maravilloso ver sus caras”, dice Grisi.

Esperanza Granados, especialista en higiene laboral, asegura que este tipo de prácticas tiene un efecto directo en la cultura organizacional, pues compartir experiencias fuera de la rutina laboral fortalece la convivencia entre compañeros, genera vínculos más cercanos y fortalece la identificación con la empresa.

Entre las acciones que más ha visto la especialista por parte de las empresas que evalúa están las quinielas, habilitar una sala de juegos con futbolito incluido y reunirse en la oficina o restaurantes para ver algunos de los partidos.

“Cuando las personas comparten momentos significativos y que les hace sentido, se vuelve más fuerte la conexión con la organización y también entre los propios equipos, lo cual se percibe en más productividad y en relaciones más sanas en el ambiente laboral”, señala la especialista.

Y no se equivoca. De acuerdo con datos de la consultora Gallup, los equipos de trabajo con mayor engagement registran hasta 14% más productividad, 78% menos ausentismo y menores niveles de rotación, que hoy es el principal reto que enfrentan las compañías.

Al propio Grupo Grisi le pasó, pues gracias a las prácticas impulsadas por el área de recursos humanos, la compañía tiene una rotación que no supera el doble dígito.