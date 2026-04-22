Kimberly-Clark rompe récord en ventas, pero subirá 4% el precio de sus productos por alza de petróleo

Kimberly-Clark de México rompe récord de ventas

En el reporte trimestral , la empresa mexicano estadounidense indicó que tuvo una mejora secuencial en ventas, utilidad bruta, utilidad de operación y EBITDA. Entre enero y marzo de 2026, sumó 14,331 millones de pesos (mdp), una variación de 4% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras tanto, la utilidad bruta alcanzó 5,871 mdp.

La utilidad por operación tuvo una variación de 12%, al posicionarse con 3,329 mdp. En cuanto a EBITDA, el indicador mostró una solidez financiera: 3.8 mdp, con un margen de 26.7% en la parte alta de rango de largo plazo y mejoró 160 puntos base contra el primer periodo de 2025, y 30 puntos base contra el trimestre anterior.

Las ventas por Productos al Consumidor crecieron 5%, reflejando la fortaleza de sus marcas de consumo personal, familiar e institucional en el mercado mexicano.

De acuerdo Las 500 Empresas más importantes 2025 de Expansión , Kimberly-Clark de México se posicionó en el puesto 103 del ranking, la segunda del sector de Productos de Consumo por sumar 54,782 mdp en ventas, solo detrás de P&G México.

Kimberly-Clark sube precios por alza de petróleo

Durante la conferencia telefónica sobre los resultados del trimestre, Pablo González Guajardo, director general de la empresa, señaló el incremento de aproximadamente 4% en los precios de la mayoría de sus productos, como papel higiénico, pañales y servilletas, a finales de marzo e inicio de abril, como consecuencia a las presiones derivadas al costo del petróleo.

“Estamos enfocados en la realización de precios. Acabamos de implementar aumentos de precios en la mayoría de nuestros productos con un promedio del 4%, continuaremos aplicando nuestras capacidades de gestión del crecimiento de los ingresos”, expuso González Guajardo el miércoles 22 de abril.

El incremento de precios responde al traspaso de costos por el incremento de precios de insumos, ligados también por el alza de los combustibles.