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Kimberly-Clark rompe récord en ventas, pero subirá 4% el precio de sus productos por alza de petróleo

Kimberly-Clark de México obtuvo un máximo histórico de ventas totales en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, la empresa adoptó medidas ante la incertidumbre de combustibles.
mié 22 abril 2026 07:07 PM
Kimberly-Clark rompe récord en ventas, pero subirá 4% el precio de sus productos por alza de petróleo
Kimberly-Clark de México ocupa el segundo lugar en el sector de Productos de Consumo, según el ranking de Las 500 Empresas más importantes 2025 de Expansión. (Brandon Bell/Getty Images)

Kimberly-Clark de México, la empresa dueña de marcas como Huggies, Kleenex y Pétalo, empezó el año con buenos resultados. Según el informe del primer trimestre de 2026, alcanzó 14,300 millones de pesos, un máximo histórico de ventas totales.

A nivel de ventas de Producto al Consumidor, tuvo un crecimiento de 5%. Sin embargo, justo el comprador final tuvo un efecto negativo entre finales de marzo y principios de abril: los productos tendrán un incremento de precio de 4%, de acuerdo con Pablo González Guajardo, director general de la empresa.

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Kimberly-Clark de México rompe récord de ventas

En el reporte trimestral , la empresa mexicano estadounidense indicó que tuvo una mejora secuencial en ventas, utilidad bruta, utilidad de operación y EBITDA. Entre enero y marzo de 2026, sumó 14,331 millones de pesos (mdp), una variación de 4% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras tanto, la utilidad bruta alcanzó 5,871 mdp.

La utilidad por operación tuvo una variación de 12%, al posicionarse con 3,329 mdp. En cuanto a EBITDA, el indicador mostró una solidez financiera: 3.8 mdp, con un margen de 26.7% en la parte alta de rango de largo plazo y mejoró 160 puntos base contra el primer periodo de 2025, y 30 puntos base contra el trimestre anterior.

Las ventas por Productos al Consumidor crecieron 5%, reflejando la fortaleza de sus marcas de consumo personal, familiar e institucional en el mercado mexicano.

De acuerdo Las 500 Empresas más importantes 2025 de Expansión , Kimberly-Clark de México se posicionó en el puesto 103 del ranking, la segunda del sector de Productos de Consumo por sumar 54,782 mdp en ventas, solo detrás de P&G México.

Kimberly-Clark sube precios por alza de petróleo

Durante la conferencia telefónica sobre los resultados del trimestre, Pablo González Guajardo, director general de la empresa, señaló el incremento de aproximadamente 4% en los precios de la mayoría de sus productos, como papel higiénico, pañales y servilletas, a finales de marzo e inicio de abril, como consecuencia a las presiones derivadas al costo del petróleo.

“Estamos enfocados en la realización de precios. Acabamos de implementar aumentos de precios en la mayoría de nuestros productos con un promedio del 4%, continuaremos aplicando nuestras capacidades de gestión del crecimiento de los ingresos”, expuso González Guajardo el miércoles 22 de abril.

El incremento de precios responde al traspaso de costos por el incremento de precios de insumos, ligados también por el alza de los combustibles.

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“Estamos experimentando incertidumbre en este momento con el shock del petróleo y el impacto que está teniendo en todas las materias primas derivadas… No estamos viendo un gran crecimiento porque la economía sigue estancada y el consumo interno sigue siendo bastante moderado”.

De acuerdo con el directivo, aún no hay una reacción clara del mercado por los minoristas o competidores. Sin embargo, las presiones por mayores costos en materias primas se mantendrán durante unos meses, y tendrán un impacto limitado.

La posición de Kimberly-Clark en México

De acuerdo con el ranking de Las 500 Empresas más importantes de México 2025, la empresa ocupa el segundo lugar en el sector de Productos de Consumo, entre P&G México y Unilever México:

  1. P&G México (posición 99 del ranking)
  2. Kimberly-Clark de México (103)
  3. Unilever de México (144)
  4. Grupo AlEn (187)
  5. Henkel México (207)
  6. Essity México (211)
  7. Genoma Lab International (223)
  8. Absormex CMPC Tissue (241)
  9. Herbalife International de México (310)
  10. Grupo OMNILIFE-SEYTÚ (318)
  11. Reckitt (364)

En 2024, la empresa obtuvo 54,782 mdp en ventas, 12,846.9 mdp en utilidad de operación y 7,830.3 mdp de utilidad neta.

https://www.kimberly-clark.com.mx/

Desde 2021, la compañía ha tenido un crecimiento moderado, pero sostenido, gracias a un portafolio de marcas consolidadas como Huggies, KleenBebé, Evenflo, Pull-Ups, Good Nites, Kleenex Cottonelle, Pétalo, Suavel, Vogue, Delsey, Kotex, Kleenex, Depent, Diapro, Lys, Fancy, Escudo, y Kimberly-Clark.

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KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Las 500 empresas Petróleo

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