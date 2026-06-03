Las sanciones de EU a Cuba aceleran el repliegue de las empresas extranjeras

"Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.", señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

"Dicha interrupción se relaciona directamente con la orden ejecutiva (...) emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", añadió el banco.

Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, firmó el 1 de mayo un decreto presidencial que refuerza las sanciones contra La Habana, reiterando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como parte de su política de "máxima presión", Washington ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA), un conglomerado vinculado a las fuerzas armadas cubanas que controla importantes sectores de la economía cubana.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades de Cuba de tratar de sortear el bloqueo comercial que rige desde 1962 y de conseguir divisas extranjeras a través del grupo, así como de usarlo como herramienta para la corrupción.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con GAESA reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

Las medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

Impacto "devastador"

La cadena española de hoteles Meliá anunció este miércoles que cesará sus operaciones en 15 hoteles que gestiona en Cuba junto con GAESA.

"Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba", Meliá informó en un comunicado que "ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización" de estos hoteles en la isla.