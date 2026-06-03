Las sanciones de EU a Cuba aceleran el repliegue de las empresas extranjeras

Meliá se unió así a la cadena hotelera española Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que anunciaron en días pasados que cesaban parcial o totalmente sus operaciones turísticas en Cuba.
En el caso de Iberostar dejó de administrar 12 hoteles, aunque, al igual que Meliá, continuará operando otros hoteles en la isla en asociación con el Ministerio del Turismo.
Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991.
El grupo Canadiense Blue Diamond anunció el lunes que cesaba sus operaciones en Cuba, mientras que el asiático Archipiélago International también estudia limitar su presencia o abandonar la isla, según adelantaron a la AFP fuentes cercanas al sector.
A mediados de mayo, la naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd también suspendieron "temporalmente" sus reservas de carga a Cuba debido a la orden ejecutiva estadounidense.
Un portavoz de Hapag-Lloyd declaró a la AFP el miércoles que la compañía seguía analizando las consecuencias de las sanciones estadounidenses anunciadas recientemente.
Activo en el sector de la minería, también en el radar de Washington, la canadiense Sherritt se convirtió el 7 de mayo en la primera compañía extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de una empresa mixta.
"El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador", declaró a la AFP el economista y consultor cubano, Daniel Torralbas. Esto "ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70", apuntó.
El secretario de Estado, Marco Rubio, firme opositor del gobierno de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa, una empresa que, según el Departamento de Estado estadounidense, posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía de la isla.