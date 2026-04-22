Olinia ya no costará 90,000 pesos: el auto eléctrico mexicano eleva su precio pero seguirá siendo de ultrabajo costo

El desarrollo del proyecto se ha dado a tiempo real y a contrareloj. El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Olinia será uno de los protanogistas de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que se llevará a cabo en Ciudad de México.

De acuerdo con Capuano, Olinia sí aparecerá en el arranque del evento deportivo, pero no será hasta el año próximo que comenzará con su producción en serie. Es decir, que se mostrará el prototipo funcional y no los que se llevarán a la venta en general.

“En junio, unos días antes del mundial, vamos a mostrar públicamente nuestro prototipo para comenzar la producción del vehículo y la primera venta salga o ruede de la fábrica el primer semestre de 2027”, añadió en el mismo webinar.

Olinia estará diseñado para ser una alternativa de movilidad en las grandes ciudades del país, pues de acuerdo con información del gobierno el 70% de las personas en México vive en localidades urbanas.

Pero Olinia no estará pensado solo para el transporte particular de pasajeros, sino que también estará enfocado servir como transporte de carga, principalmente para los repartos de última milla.

Cuál será la velocidad de Olinia

Aunque aún no se ha dado a conocer la imagen o el bosquejo en fechas recientes de cómo será Olinia, Capuano agregó que alcanzará los 50 kilómetros por hora en miras de seguir con un diseño apto para satisfacer las demandas de la movilidad de la población.

“Nuestro primer modelo tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, lo cual nos permitirá tener consideraciones de diseño que no se podría con un vehículo convencional que llega a velocidades más altas”, añadió.

Olinia tiene el objetivo de ser un vehículo pensado desde México y para México, por lo que se pretende que terminar el sexenio de la presidenta Sheinbaum, este alcance 75% de valor de contenio regional en su proveeduría.

Puebla se ha colocado hasta ahora en el epicentro de Olinia, en donde laboran alrededor de 70 personas procedentes del Instituto Politécnico Nacional, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, entre otros.