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Olinia ya no costará 90,000 pesos: precio rondará los 150,000

El vehículo será uno de los protagonistas de la inauguración del Mundial 2026, pero se presentará de forma oficial días antes.
mié 22 abril 2026 11:00 AM
Olinia ya no costará 90,000 pesos: el auto eléctrico mexicano eleva su precio pero seguirá siendo de ultrabajo costo
Olinia será el primer auto eléctrico mexicano. (@SICOMPueblaMx/Youtube)

Olinia, el proyecto de minimovilidad eléctrica impulsado por el gobierno federal, comienza a tomar más forma. Pero el precio del vehículo, que transportará de dos a cuatro personas y que pretende ser una alternativa de movilidad más económica que un vehículo convencional y más segura que una motocicleta, no arrancará en los 90,000 pesos como se dijo el año pasado.

De acuerdo con Roberto Capuano Tripp, coordinador de Olinia, el vehículo se mantendrá en una oferta de “ultrabajo costo”, puesto que no busca competir contra las armadoras tradicionales, al tratarse de una unidad pensada más para ambientes citadinos o de barrio, antes que para salidas a carreteras o a otras entidades.

“Cuando decimos de bajo costo pensamos en un Kwid, un Aveo o un March, que cuestan entre 220,000 y 290,000 pesos. Nosotros planteamos un vehículo que costará menos de 200,000 pesos, que rondará los 150,000 pesos”, aseguró Capuano en un webinar organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana.

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El desarrollo del proyecto se ha dado a tiempo real y a contrareloj. El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Olinia será uno de los protanogistas de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que se llevará a cabo en Ciudad de México.

De acuerdo con Capuano, Olinia sí aparecerá en el arranque del evento deportivo, pero no será hasta el año próximo que comenzará con su producción en serie. Es decir, que se mostrará el prototipo funcional y no los que se llevarán a la venta en general.

“En junio, unos días antes del mundial, vamos a mostrar públicamente nuestro prototipo para comenzar la producción del vehículo y la primera venta salga o ruede de la fábrica el primer semestre de 2027”, añadió en el mismo webinar.

Olinia estará diseñado para ser una alternativa de movilidad en las grandes ciudades del país, pues de acuerdo con información del gobierno el 70% de las personas en México vive en localidades urbanas.

Pero Olinia no estará pensado solo para el transporte particular de pasajeros, sino que también estará enfocado servir como transporte de carga, principalmente para los repartos de última milla.

Cuál será la velocidad de Olinia

Aunque aún no se ha dado a conocer la imagen o el bosquejo en fechas recientes de cómo será Olinia, Capuano agregó que alcanzará los 50 kilómetros por hora en miras de seguir con un diseño apto para satisfacer las demandas de la movilidad de la población.

“Nuestro primer modelo tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, lo cual nos permitirá tener consideraciones de diseño que no se podría con un vehículo convencional que llega a velocidades más altas”, añadió.

Olinia tiene el objetivo de ser un vehículo pensado desde México y para México, por lo que se pretende que terminar el sexenio de la presidenta Sheinbaum, este alcance 75% de valor de contenio regional en su proveeduría.

Puebla se ha colocado hasta ahora en el epicentro de Olinia, en donde laboran alrededor de 70 personas procedentes del Instituto Politécnico Nacional, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, entre otros.

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“Todas las semanas llegan decenas de personas en autobús, en sus vehículos o en rigth, como sea, y desde Puebla trabajamos de lunes a viernes, para que después regresen a sus casas los fines de semana”, añadió.

Capuano aseguró que el proyecto ya recibió apoyo a través de la Secretaría de Energía, con el objetivo de poner en marcha una fábrica de baterías para autos eléctricos de estas capacidades, con la intención de que el valor que se generará por la fabricación de éstas se quede en el país.

“En este momento ya tenemos una planta que ya recibió el fondeo de la Secretaría de Energía como parte de Olinia en donde vamos a fabricar nuestra propia batería… Tendrá la capacidad de fabricar 150 MegaWh por turno, esto porque cuando se hace el costo del despiece, la batería es alrededor del 40% del costo total de un vehículo, por lo que es muy importante que esa tecnología y esa capacidad de fabricación esté con nosotros”, comentó.

Para que Olinia pueda transitar en las calles, fue necesario poner en marcha la creación de una norma para minivehículos urbanos como la que existe en Europa y que se le conoce como categoría L, enfocada en aquellas unidades de dos y hasta cuatro ruedas. De acuerdo con Capuano, la norma, presentada a las autoridades desde octubre del año pasado, hoy ya está en discusión.

Para el coordinador de Olinia, el proyecto comparte el espíritu de una startup, que sienta las bases del negocio en la disrupción del mercado, así como en proyectos innovadores, pero al mismo tiempo, busca que sea una alternativa de movilidad que conecte con las tradiciones mexcianas

“Nuestro emblema es una liebre con alas, pensando en la liebre como un animal muy ágil y del desierto mexicano, mientras que las alas hacen alegoría a las figuras míticasy mágicas que están en el imaginario mexicano, además de que es un emblema que cabe y se ve muy bien al frente del vehículo, porque ya lo he visto”, expuso.

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