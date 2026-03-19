Autos eléctricos: desafíos de energía y regulación que frenan su expansión

Apuesta mexicana

Pese a los retos, el Gobierno mexicano mantiene sus planes de lanzar próximamente su propio vehículo eléctrico llamado Olinia, el cual tendrá tres diferentes modelos, según las necesidades, y de las cuales se espera que dos sean presentados en el mes de junio.

“Vamos a presentar nuestro prototipo en junio, tanto de vehículo de pasajeros como del vehículo de carga de última milla, y la idea es poder empezar a venderlo en el segundo trimestre o el primer trimestre del 2027”, explicó Roberto Capuano Tripp, director y coordinador del proyecto Olinia.

Incluso, reconoce que es una buena oportunidad de negocio y eso es lo que ha propiciado que empresas de origen chino se establezcan en México y que suministran distintas unidades que van desde vehículos personales hasta autobuses.

“El problema no es falta de intención o de deseo. Si nos enfocamos en hablar de la recarga, aunque se pongan un ‘chorro’ de cargadores en el país y no hay coches eléctricos, ¿quién los utiliza? Nadie. Incluso si CFE pusiera esa infraestructura de carga a fondo perdido, sería difícilmente interesante”, señaló.

“Pero si nos enfocamos en la recarga, y no hay autos que los utilicen, pues difícilmente será interesante transicionar a ese negocio si no hay demanda. Nuestra intención es que en vez de esperar a que un vehículo de cierta empresa, fabricado en México, nos lo vendan sin que esté hecho a nuestras necesidades, nosotros estamos optando por la innovación nacional, por un auto diseñado para lo que necesitamos, y por eso tiene un gran mercado en México e incluso en Latinoamérica”, explicó Capuaano.

Finalmente, una de las innovaciones que se contemplan en dicho auto mexicano es que pueda existir un modelo de baterías intercambiables que facilite, aún más, su uso.