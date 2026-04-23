1. JAC E10X — el auto eléctrico más barato en México

(jac.mx)

JAC marca el piso real de entrada al mercado eléctrico. Su modelo E10X arranca alrededor de los 371,000 pesos y ofrece una autonomía de 301 kilómetros, con un equipamiento que incluye iluminación LED, pantalla multimedia y sistemas básicos de seguridad.

Su propuesta está enfocada completamente en la movilidad urbana. Es un vehículo diseñado para trayectos diarios y distancias cortas, donde el costo de acceso es la principal ventaja.

2. Geely EX2 — más autonomía sin salir del rango de entrada

(Geely)

Geely entra al segmento con el EX2, un modelo que se ubica desde los 389,900 pesos y que destaca por ofrecer una autonomía de hasta 395 kilómetros, una de las más altas dentro de este rango de precio. A esto se suma una potencia de 85 kW, además de equipamiento como pantalla digital e iluminación LED.

Su principal argumento no está en el desempeño, sino en la confianza. Ofrece garantía de batería de hasta 8 años y el respaldo de una red de servicio consolidada, lo que reduce la incertidumbre para quienes compran su primer vehículo eléctrico. Es una opción más conservadora, que prioriza respaldo sobre especificaciones.

3. BYD Dolphin Mini — el equilibrio entre precio, tecnología y autonomía

(byd.com/mx)

BYD se posiciona un escalón arriba con el Dolphin Mini, cuyo precio inicia en 399,800 pesos y alcanza los 415,800 pesos en su versión superior. Ofrece hasta 380 kilómetros de autonomía, una potencia de 55 kW y está construido sobre la plataforma e-Platform 3.0, diseñada específicamente para vehículos eléctricos.

A esto se suma conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 30 minutos.

Este conjunto lo convierte en el modelo más completo dentro del rango de entrada: no es el más barato, pero sí el que mejor equilibra precio, tecnología y capacidad de uso, lo que explica por qué domina la conversación en este segmento.