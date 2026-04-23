El mercado de autos eléctricos en México ya tiene opciones por debajo de los 400,000 pesos, un nivel que hasta hace pocos años no existía y que ha impulsado el interés de quienes buscan una alternativa más accesible. Sin embargo, agrupar todos los modelos dentro de esa categoría genera una idea equivocada: no todos ofrecen el mismo tipo de uso ni responden a las mismas necesidades.
Revisamos los modelos más accesibles disponibles en el país y sus características principales. Los precios y especificaciones corresponden a la información disponible en los portales oficiales de cada marca, consultados el 23 de abril de 2026.
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1. JAC E10X — el auto eléctrico más barato en México
JAC marca el piso real de entrada al mercado eléctrico. Su modelo E10X arranca alrededor de los 371,000 pesos y ofrece una autonomía de 301 kilómetros, con un equipamiento que incluye iluminación LED, pantalla multimedia y sistemas básicos de seguridad.
Su propuesta está enfocada completamente en la movilidad urbana. Es un vehículo diseñado para trayectos diarios y distancias cortas, donde el costo de acceso es la principal ventaja.
2. Geely EX2 — más autonomía sin salir del rango de entrada
Geely entra al segmento con el EX2, un modelo que se ubica desde los 389,900 pesos y que destaca por ofrecer una autonomía de hasta 395 kilómetros, una de las más altas dentro de este rango de precio. A esto se suma una potencia de 85 kW, además de equipamiento como pantalla digital e iluminación LED.
Su principal argumento no está en el desempeño, sino en la confianza. Ofrece garantía de batería de hasta 8 años y el respaldo de una red de servicio consolidada, lo que reduce la incertidumbre para quienes compran su primer vehículo eléctrico. Es una opción más conservadora, que prioriza respaldo sobre especificaciones.
3. BYD Dolphin Mini — el equilibrio entre precio, tecnología y autonomía
BYD se posiciona un escalón arriba con el Dolphin Mini, cuyo precio inicia en 399,800 pesos y alcanza los 415,800 pesos en su versión superior. Ofrece hasta 380 kilómetros de autonomía, una potencia de 55 kW y está construido sobre la plataforma e-Platform 3.0, diseñada específicamente para vehículos eléctricos.
A esto se suma conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 30 minutos.
Este conjunto lo convierte en el modelo más completo dentro del rango de entrada: no es el más barato, pero sí el que mejor equilibra precio, tecnología y capacidad de uso, lo que explica por qué domina la conversación en este segmento.
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4. MG 4 Electric — el primer eléctrico que ya funciona fuera de ciudad
El MG 4 Electric marca el punto de quiebre dentro de los autos eléctricos accesibles. Con un precio desde 419,000 pesos, ofrece 350 kilómetros de autonomía y una potencia de 125 kW, además de integrar sistemas como control crucero, freno de emergencia y una pantalla digital.
La diferencia frente a los modelos más baratos es funcional. Este modelo ya no está limitado a trayectos urbanos y permite recorridos más largos con mayor estabilidad, lo que lo convierte en el primer eléctrico dentro de este rango que puede usarse de forma más amplia, incluyendo carretera.
5. GWM ORA 03 — más autonomía, más potencia y un enfoque aspiracional
En el extremo superior aparece el GWM ORA 03, con un precio desde 619,900 pesos, una autonomía de hasta 500 kilómetros y una potencia de 126 kW. A esto se suman elementos como cámara de reversa con líneas dinámicas y freno de mano eléctrico.
Ya no se trata únicamente de acceder al mundo eléctrico al menor costo posible, sino de ofrecer mayor autonomía, mejor equipamiento y una experiencia más completa. Este modelo empuja el segmento hacia arriba en percepción, incorporando diseño, tecnología y capacidades más amplias.
Qué cambia realmente entre estos autos eléctricos
Aunque todos se consideran parte del segmento accesible, las diferencias entre ellos son claras cuando se analizan en función de uso.
Por debajo de los 400 mil pesos, los modelos están diseñados para movilidad urbana y trayectos controlados. Al superar ese umbral, empiezan a ofrecer mayor autonomía, más potencia y una capacidad más amplia para recorridos largos.