Banco Plata amplía línea de financiamiento en 300 millones de dólares

El financiamiento lo desembolsó Oaktree, Macquarie Group, Fasanara Capital y Banco Covalto bajo la línea de crédito privado que Nomura dio en diciembre pasado.

Los recursos se usarán para fortalecer la estrategia del banco y robustecer su base de fondeo en su etapa de crecimiento en México.

Tras el inicio de operaciones y las rondas de financiamiento previos, Plata busca acelerar el crecimiento con una estructura de capital más diversificada que abarca capital, depósitos y deuda institucional.

"Estos son algunos de los prestamistas institucionales más sofisticados a nivel global, y su compromiso con nuestra plataforma refleja la estructura de fondeo que estamos construyendo", dijo Marcos Kantt, director de Finanzas de Plata.

En octubre del año pasado, Plata cerró una ronda de capital por 250 millones de dólares que duplicó su valuación, llevándola a 3,100 millones.

Plata comenzó el proceso regulatorio para convertirse en banco en 2022 y en diciembre de 2024 recibió el permiso para operar como banco.

A partir de entonces, el banco ha lanzado nuevos productos para crecer en el mercado: el más reciente es la funcionalidad de inversiones en ETFs y acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos.