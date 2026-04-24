Más usuarios y menor inversión en fibra aumentan 16.3% la utilidad de Megacable

Megacable tuvo un desempeño positivo en los primeros tres meses de 2026. En ese periodo, los beneficios de la compañía, presidida por Enrique Yamuni, alcanzaron los 841 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 16.3% y se colocó como el nivel más alto de los últimos dos años.

La empresa explicó en su reporte financiero, emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que el resultado estuvo impulsado por la transición hacia una menor inversión en el despliegue de fibra óptica, para comenzar a capitalizar los 109,806 kilómetros que tiene a nivel nacional.

Megacable mantuvo, desde 2020, una estrategia agresiva de inversión para el despliegue de fibra óptica en el país, con la finalidad de mejorar sus servicios de conectividad, cuya demanda detonó la pandemia, pero también para ampliar su mercado. Sin embargo, desde 2024, la empresa ha cambiado este rumbo para capitalizar la inyección de capital.