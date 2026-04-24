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Más usuarios y menor inversión en fibra aumentan 16.3% la utilidad de Megacable

La compañía registró una utilidad con el nivel más alto de los últimos dos años, gracias a la adición de 1.1 millón de clientes y a su estrategia de menor inyección de capital en fibra.
vie 24 abril 2026 12:35 PM
Megacable ganó 1.1 millón de usuarios en el primer trimestre de 2026
De enero a marzo, la compañía inyectó un capital de 1,989 millones, lo que representa el 21.3% de los ingresos del periodo, pero el porcentaje más bajo registrado desde el inicio del ciclo del proyecto de expansión.

Megacable tuvo un desempeño positivo en los primeros tres meses de 2026. En ese periodo, los beneficios de la compañía, presidida por Enrique Yamuni, alcanzaron los 841 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 16.3% y se colocó como el nivel más alto de los últimos dos años.

La empresa explicó en su reporte financiero, emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que el resultado estuvo impulsado por la transición hacia una menor inversión en el despliegue de fibra óptica, para comenzar a capitalizar los 109,806 kilómetros que tiene a nivel nacional.

Megacable mantuvo, desde 2020, una estrategia agresiva de inversión para el despliegue de fibra óptica en el país, con la finalidad de mejorar sus servicios de conectividad, cuya demanda detonó la pandemia, pero también para ampliar su mercado. Sin embargo, desde 2024, la empresa ha cambiado este rumbo para capitalizar la inyección de capital.

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De enero a marzo, la compañía invirtió 1,989 millones de pesos, lo que representa el 21.3% de los ingresos del periodo, el porcentaje más bajo registrado desde el inicio del ciclo del proyecto de expansión. El aumento de los beneficios también estuvo asociado a mayores ventas.

En el primer trimestre de este año, Megacable registró ingresos por 9,357 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 8.7% frente al mismo periodo del año anterior.

El desempeño fue impulsado principalmente por el segmento masivo, es decir, el de usuarios finales, que registró ingresos por 8,005 millones de pesos, un crecimiento de 11.3% en comparación con el mismo periodo del año previo.

La compañía adicionó 1.1 millones de clientes durante el primer trimestre de 2026, para totalizar 15.2 millones. Megacable, en el mismo periodo, reportó una UAFIDA de 4,322 millones de pesos, lo que significó un aumento de 8.5%, impulsado por mayores ventas en su segmento masivo.

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MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.

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