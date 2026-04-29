Con esta visión, recientemente se creó la Comisión Consultiva del Petróleo, que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas.

Pemex fue creada en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas vía decreto el 7 de junio de ese año, con lo que se convertía en la única empresa petrolera de México para hacer trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización de petróleo.

El 20 de diciembre de 2013, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se aprobó la Reforma Energética que sentó las bases para eliminar el monopolio estatal que tenía hasta entonces Pemex y propiciar la apertura de la industria energética.

Con este cambio, Pemex dejó de ser una empresa paraestatal del Gobierno Federal para convertirse en una Empresa Productiva del Estado.

El cambio más reciente llegó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante los primeros días de su mandato, que arrancó el 1 de octubre de 2024, impulsó una reforma constitucional para devolverle a Pemex el carácter de empresa pública del Estado.

¿Qué tipo de empresa es Pemex?

"Somos la empresa pública del Estado mexicano responsable de la exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Nuestra labor es estratégica para garantizar el abastecimiento energético del país y contribuir al desarrollo económico y social de México", dice la petrolera en su página web.

"Es patrimonio de todas y todos los mexicanos, y trabajamos día a día para que la energía siga siendo motor de progreso, seguridad y prosperidad para las generaciones presentes y futuras", destaca.

Pemex es la empresa que lidera el ranking de las 500 Empresas más importantes del país de la revista Expansión en su edición 2025, entre los datos que destacan se encuentran los siguientes:

Reportó ganancias por 1.67 billones de pesos durante 2024.

El listado detalla que tiene 129,198 empleados.

Las marcas que maneja son: Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística.

