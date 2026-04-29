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¿Quién es el dueño de Pemex?

La empresa pública del Estado ha pasado por diversos cambios a lo largo de su historia, el más significativo llegó con la reforma energética de 2013.
mié 29 abril 2026 01:34 PM
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Este 2026 se conmemoró el aniversario número 88 de la Expropiación Petrolera. (Foto: Facebook Pemex)

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa petrolera con mayor presencia en México, por lo que vale la pena recordar cómo funciona, quién es el dueño y otros datos que permitan visualizar su importancia para la vida política y económica del país.

“Durante años, Pemex representó corrupción y privilegios”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 18 de marzo durante la conmemoración de la expropiación petrolera. A decir de la jefa de Estado, su gobierno busca revertir esa situación mediante un modelo enfocado en la "transparencia, la eficiencia y el servicio al pueblo".

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Con esta visión, recientemente se creó la Comisión Consultiva del Petróleo, que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas.

Pemex fue creada en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas vía decreto el 7 de junio de ese año, con lo que se convertía en la única empresa petrolera de México para hacer trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización de petróleo.

El 20 de diciembre de 2013, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se aprobó la Reforma Energética que sentó las bases para eliminar el monopolio estatal que tenía hasta entonces Pemex y propiciar la apertura de la industria energética.

Con este cambio, Pemex dejó de ser una empresa paraestatal del Gobierno Federal para convertirse en una Empresa Productiva del Estado.

El cambio más reciente llegó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante los primeros días de su mandato, que arrancó el 1 de octubre de 2024, impulsó una reforma constitucional para devolverle a Pemex el carácter de empresa pública del Estado.

¿Qué tipo de empresa es Pemex?

"Somos la empresa pública del Estado mexicano responsable de la exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Nuestra labor es estratégica para garantizar el abastecimiento energético del país y contribuir al desarrollo económico y social de México", dice la petrolera en su página web.

"Es patrimonio de todas y todos los mexicanos, y trabajamos día a día para que la energía siga siendo motor de progreso, seguridad y prosperidad para las generaciones presentes y futuras", destaca.

Pemex es la empresa que lidera el ranking de las 500 Empresas más importantes del país de la revista Expansión en su edición 2025, entre los datos que destacan se encuentran los siguientes:

Reportó ganancias por 1.67 billones de pesos durante 2024.

El listado detalla que tiene 129,198 empleados.

Las marcas que maneja son: Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística.

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¿Quién es el dueño de Pemex?

El dueño de Pemex es el Estado mexicano, sin embargo, es administrado por una alta dirección, a cargo de Víctor Rodríguez Padilla.

También se conforma por un Consejo de Administración liderado por cinco funcionarios federales, otros cinco suplentes y tres consejeros independientes.

Los 5 titulares son los siguientes:

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Emilia Eshter Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad.

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La Empresa Pública del Estado trabaja actualmente rumbo a la autosuficiencia energética y el desarrollo nacional, tomamos un nuevo rumbo hacia el fortalecimiento productivo, reducción de emisiones, responsabilidad social y solidez financiera.

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