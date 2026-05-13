La llegada de Kait ocurre luego de que Nissan presentara el año pasado la nueva generación de Kicks, un modelo que creció en dimensiones, tecnología y nivel de equipamiento, alejándose del perfil con el que originalmente debutó en México.

Ese movimiento permitió a la marca elevar el posicionamiento del Kicks, pero también dejó descubierta una franja del mercado donde el precio y la accesibilidad siguen siendo factores determinantes para el consumidor.

El nuevo SUV incorpora un motor de 1.6 litros de aspiración natural, con lo que queda posicionado entre las otras dos apuestas de Nissan en el segmento. Mientras Magnite apuesta por un bloque de 1.0 litros turbo orientado a la eficiencia y el acceso, Kicks utiliza un motor de 2.0 litros de aspiración natural enfocado en un desempeño y posicionamiento superiores dentro de la gama.

Nissan busca recuperar la entrada del segmento SUV

Kait aparece ahora como la respuesta de Nissan para cubrir ese espacio. El modelo retoma parte de la fórmula visual y comercial que hizo exitoso al Kicks de primera generación, particularmente en un segmento donde los consumidores privilegian diseño urbano, practicidad y costos de entrada más competitivos.

La estética del nuevo SUV recuerda al Kicks que Nissan lanzó en México a finales de 2016. Las proporciones compactas, las líneas laterales y el enfoque visual urbano mantienen similitudes con aquel vehículo que ayudó a la marca a consolidarse como uno de los principales jugadores en el mercado de SUV subcompactos.

Sin embargo, la estrategia comercial detrás de Kait responde a una lógica distinta. Mientras el Kicks original era un producto fabricado en México y destinado a convertirse en un modelo global para la compañía, el nuevo integrante de la gama llega desde Brasil para atender específicamente la necesidad de mantener presencia en la parte baja del segmento.

La decisión también refleja cómo las automotrices están diversificando el origen de producción de sus vehículos para adaptarse a distintos niveles de precio y disponibilidad regional.

Con el lanzamiento de Kait, Nissan suma ya tres modelos dentro del segmento de SUV subcompactos en México. Magnite, importado desde India, se mantiene como la opción más accesible; Kait ocupa el escalón intermedio de entrada; y Kicks, producido en Aguascalientes, se posiciona como la propuesta más equipada y de mayor valor agregado.