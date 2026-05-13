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Nissan lanza Kait para cubrir el hueco que dejó Kicks

Con precios de entre 429,990 y 465,990 pesos, Kait se convierte en la nueva apuesta de Nissan para competir en la parte de acceso del mercado de SUV subcompactos en México.
mié 13 mayo 2026 12:15 PM
Nissan-Kait
La llegada de Kait fortalece la estrategia de Nissan en SUV subcompactos, donde ya participa con Magnite, importado de India, y Kicks, producido en Aguascalientes. (Ivet Rodríguez )

Nissan amplió su ofensiva en el mercado de los SUV subcompactos con el lanzamiento de Kait, un nuevo modelo importado desde Brasil con el que busca recuperar el espacio de entrada que quedó vacante tras la evolución del Kicks hacia un posicionamiento más alto en precio y equipamiento.

El nuevo vehículo llega al mercado mexicano con precios que van de 429,990 a 465,990 pesos y con una estrategia claramente enfocada en competir en la parte de acceso del segmento, uno de los más disputados dentro de la industria automotriz nacional.

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La llegada de Kait ocurre luego de que Nissan presentara el año pasado la nueva generación de Kicks, un modelo que creció en dimensiones, tecnología y nivel de equipamiento, alejándose del perfil con el que originalmente debutó en México.

Ese movimiento permitió a la marca elevar el posicionamiento del Kicks, pero también dejó descubierta una franja del mercado donde el precio y la accesibilidad siguen siendo factores determinantes para el consumidor.

El nuevo SUV incorpora un motor de 1.6 litros de aspiración natural, con lo que queda posicionado entre las otras dos apuestas de Nissan en el segmento. Mientras Magnite apuesta por un bloque de 1.0 litros turbo orientado a la eficiencia y el acceso, Kicks utiliza un motor de 2.0 litros de aspiración natural enfocado en un desempeño y posicionamiento superiores dentro de la gama.

Nissan busca recuperar la entrada del segmento SUV

Kait aparece ahora como la respuesta de Nissan para cubrir ese espacio. El modelo retoma parte de la fórmula visual y comercial que hizo exitoso al Kicks de primera generación, particularmente en un segmento donde los consumidores privilegian diseño urbano, practicidad y costos de entrada más competitivos.

La estética del nuevo SUV recuerda al Kicks que Nissan lanzó en México a finales de 2016. Las proporciones compactas, las líneas laterales y el enfoque visual urbano mantienen similitudes con aquel vehículo que ayudó a la marca a consolidarse como uno de los principales jugadores en el mercado de SUV subcompactos.

Sin embargo, la estrategia comercial detrás de Kait responde a una lógica distinta. Mientras el Kicks original era un producto fabricado en México y destinado a convertirse en un modelo global para la compañía, el nuevo integrante de la gama llega desde Brasil para atender específicamente la necesidad de mantener presencia en la parte baja del segmento.

La decisión también refleja cómo las automotrices están diversificando el origen de producción de sus vehículos para adaptarse a distintos niveles de precio y disponibilidad regional.

Con el lanzamiento de Kait, Nissan suma ya tres modelos dentro del segmento de SUV subcompactos en México. Magnite, importado desde India, se mantiene como la opción más accesible; Kait ocupa el escalón intermedio de entrada; y Kicks, producido en Aguascalientes, se posiciona como la propuesta más equipada y de mayor valor agregado.

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Nissan fortalece su portafolio de SUV subcompactos

La estrategia muestra una segmentación más precisa del mercado por parte de la armadora japonesa, en un entorno donde los SUV continúan desplazando a los sedanes compactos en las preferencias de compra.

En los últimos años, prácticamente todas las marcas con presencia en México han reforzado su portafolio en esta categoría, impulsadas por una demanda sostenida y por consumidores que buscan vehículos con mayor altura, diseño robusto y percepción de versatilidad.

Ese crecimiento también ha provocado una fragmentación más amplia del segmento. Hoy existen SUV subcompactos que abarcan desde propuestas de entrada hasta modelos con niveles de equipamiento y precios cercanos a categorías superiores.

Para Nissan, mantener cobertura en todos esos escalones se ha convertido en una prioridad comercial. El segmento representa uno de los principales generadores de volumen dentro del mercado mexicano y una puerta de entrada para nuevos consumidores de la marca.

La llegada de Kait también ocurre en un contexto donde varias automotrices han optado por mantener distintos modelos conviviendo dentro de una misma categoría, en lugar de reemplazar completamente un vehículo por otro.

Versiones y precios

Kait estará disponible en tres versiones con precios especiales de lanzamiento vigentes hasta el 31 de mayo:

  • Advance CVT — 429,990 pesos
  • Exclusive CVT — 446,990 pesos
  • Platinum CVT — 465,990 pesos
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