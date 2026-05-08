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Infiniti reorganiza su portafolio con nueva QX60 y adiós a QX50

La marca premium de Nissan lanzó la actualización de QX60 en México como parte de una reestructura global que incluye el fin de QX50 y QX55 y una nueva apuesta por segmentos de alta rentabilidad.
vie 08 mayo 2026 07:11 PM
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Infiniti presentó en México el facelift de QX60, SUV de tres filas que se convertirá en uno de los pilares de la nueva estrategia global de la marca. (Cortesía )

Infiniti eligió a la QX60 para marcar el siguiente paso de su reconfiguración global. La marca premium de Nissan presentó en México el facelift de su SUV de tres filas, un movimiento que llega en medio de una reestructura operativa más amplia que incluye el fin de producción de los modelos QX50 y QX55, así como un replanteamiento de su portafolio a nivel internacional tras años de presión financiera y bajas ventas en Estados Unidos, su principal mercado.

La renovación de QX60 ocurre en un momento en que Infiniti busca redefinir qué tipo de marca quiere ser. Después de una etapa marcada por dudas sobre su viabilidad global y una red de distribución reducida, la compañía ahora apuesta por SUV de mayor tamaño y mayor margen, concentrando su estrategia industrial en Estados Unidos y Japón.

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Infiniti redefine su estrategia tras años de crisis global

El movimiento también refleja un cambio profundo dentro de Nissan. Con el mexicano Iván Espinosa al frente del grupo y el ecuatoriano José Román encabezando la marca premium, Infiniti intenta recuperar terreno en un segmento donde competidores como Lexus, BMW, Audi y Mercedes-Benz han consolidado identidades claras y portafolios más amplios.

“Infiniti hace unos años estaba enfrentando retos financieros muy importantes. Hasta se especuló que podría cerrar a nivel global. Y naturalmente México no era la excepción. Así que el primer paso fue reconfigurar el modelo operativo de la marca, tanto global como domésticamente, para recomponer el negocio y volver a hacer de Infiniti una operación sostenible”, explicó Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti México.

La primera etapa de ese proceso consistió en recomponer el modelo operativo y reducir costos. En México, eso implicó adelgazar la red de distribuidores para construir una operación sostenible. “Ese proceso de achicamiento fue una búsqueda de escala que nos permitiera construir un negocio sostenible en el tiempo para los distribuidores”, explicó Centeno.

QX50 y QX55 salen del mercado para dar paso a QX65

La estrategia también contempló una depuración de la gama. Infiniti apostó inicialmente por modelos como QX50 y QX55 —producidos en México— y posteriormente por la nueva generación de QX60. Sin embargo, ambos crossovers compactos saldrán de producción una vez que se agoten las últimas unidades disponibles, como parte de la nueva orientación hacia SUV más grandes. En México, su comercialización terminará antes de agosto.

Con ello, el escalón de entrada de la marca será ocupado por la QX65, un SUV con carrocería tipo cupé que llegará a México en aproximadamente dos meses y que formará parte de la ofensiva global de producto de Infiniti.

La renovación del portafolio forma parte de una estrategia más amplia dentro de Nissan para revitalizar la división premium mediante nuevos productos y actualizaciones. Después de QX65, la marca contempla el lanzamiento de un SUV híbrido mediano, un sedán V6 enfocado en desempeño y dos SUV híbridos adicionales.

Sin embargo, no todos los productos globales necesariamente llegarán al mercado mexicano. Centeno explicó que la marca está evaluando qué modelos encajan mejor con la estrategia local y con la convivencia entre Infiniti y Nissan.

“Estamos estudiando todo lo que tiene Infiniti para ofrecer a nivel global. Habrá un par de productos que probablemente no hagan mucho sentido en nuestro mercado porque se empalman un poco con la cobertura que tenemos con nuestra marca generalista. Hay que buscar una convivencia sana entre las dos marcas y darle a Infiniti su lugar específico como aspiracional”, explicó

El directivo añadió que la intención es ampliar gradualmente la gama disponible en México, aunque bajo una lógica distinta a la que tuvo la marca hace algunos años, cuando apostaba por mayor volumen y una cobertura más amplia.

En México, el facelift de QX60 representa el punto medio de esa transición. El modelo conserva el motor V6 de 3.5 litros —mientras que en Estados Unidos existe una configuración de dos litros con compresión variable—, pero estrena una actualización estética y tecnológica alineada con la nueva identidad global de Infiniti.

Los cambios incluyen nuevo logotipo y tipografía, rediseño de fascia y parrilla, ajustes en emblemas y una nueva firma de iluminación. A ello se suma un sistema de audio firmado por Klipsch, con el que la marca busca elevar la experiencia a bordo y reforzar su apuesta por el segmento premium.

La SUV conserva su configuración de tres filas y puede ofrecer espacio para seis o siete pasajeros, dependiendo de la versión y del tipo de segunda fila, ya sea con asientos capitán o banca corrida.

La nueva QX60 llega en tres versiones: Luxe, Sensory y Autograph, con precios que van de 1 millón 479 mil 900 pesos a 1 millón 699 mil 900 pesos, dentro de un segmento donde compite con SUV premium medianas de tres filas como Acura MDX, BMW X5, Audi Q7 y Volvo XC90.

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Infiniti apuesta por experiencia premium

La apuesta de Infiniti, sin embargo, no se limita al producto. Centeno sostuvo que la marca busca diferenciarse a partir de la experiencia de servicio y de una relación más cercana con sus clientes.

“Si vendemos relativamente pocos Infiniti a nivel nacional al mes, queremos estar cerca de toda esa gente que nos confía”, comentó el directivo. “No vamos a apostar por el crecimiento desenfrenado, vamos a apostar por la construcción sólida basada en la gente”.

Bajo esa lógica nació Infiniti Membership Experience, un programa que integra servicios incluidos como mantenimiento, seguros para partes interiores y cobertura estética automotriz, además de beneficios de atención posventa.

La compañía asegura que la estrategia ha fortalecido la lealtad de sus clientes. “Poquito más de nueve de cada 10 clientes de Infiniti ya fueron clientes de Infiniti”, afirmó Centeno, al destacar que el crecimiento reciente de la marca ha descansado tanto en nuevos productos como en la retención de compradores.

La recuperación también se refleja en la expansión de la red comercial. Infiniti pasó de nueve puntos de venta en 2023 a 20 agencias en 2026, con aperturas recientes en ciudades como Tijuana, Hermosillo y Veracruz.

El crecimiento ocurrió pese a que el segmento premium mostró señales de desaceleración el año pasado. Según Centeno, Infiniti fue la marca de lujo que más creció en México durante 2025, impulsada por la consolidación de QX80.

En paralelo, la firma comenzó a construir un posicionamiento más ligado al lujo japonés y a referencias culturales locales. Una de sus campañas recientes utilizó la figura del alebrije como reinterpretación mexicana del concepto “Artistry in Motion”, la filosofía de diseño de Infiniti.

“Queremos que Infiniti realmente nos entregue un sincretismo entre lo que representa Japón y lo que queremos que sea la expresión en México”, explicó Centeno sobre la estrategia de comunicación desarrollada específicamente para el mercado mexicano.

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