Hoy VIP Drivers opera una flotilla directa de 60 unidades entre autos y camionetas blindadas, vehículos híbridos y vans para grupos, aunque a través de una asociación de flotilleros en la Ciudad de México la capacidad puede escalar hasta 400 o 500 vehículos en eventos masivos.

La empresa ha trasladado a artistas como Shakira, Paul McCartney, Kanye West, The Weeknd, Andrea Bocelli y Pedro Pascal, además de personalidades políticas y deportivas. También ha trabajado para compañías como Netflix, Amazon, Spotify, Paramount, Ocesa y Adidas.

En el deporte, la operación incluye traslados y protocolos de seguridad para figuras como Checo Pérez, Max Verstappen y jugadores de la Selección Mexicana. “Cuando ya llega el futbolista, nosotros ya tenemos tres rutas listas por cualquier cosa. Hay un plan A, un plan B y un plan C”, explica Torres sobre los operativos de avanzada que realizan para eventos de alto perfil.

De cara al Mundial, la empresa ya ajusta parte de su operación para atender la concentración de visitantes y delegaciones que llegarán a México durante el torneo. La estrategia contempla mover unidades entre Ciudad de México y Guadalajara según el calendario de partidos, además de diseñar rutas alternas y puntos de acceso ante las restricciones vehiculares previstas alrededor de los estadios.

El reto, reconoce Torres, no solo estará en la demanda sino en la logística alrededor de los estadios, donde el acceso vehicular será limitado y la falta de estacionamiento obligará a replantear puntos de encuentro, rutas y tiempos de traslado. “Ya estamos buscando lugares alrededor de los estadios porque no vamos a poder estar cerca. Tendremos que dejar al cliente y volver por él después”, explica.

La empresa calcula que la demanda de transporte ejecutivo ha crecido entre 20 y 25% anual en los últimos años, impulsada por factores como seguridad, personalización y confianza.

Frente al Mundial, esa presión podría elevar todavía más la necesidad de operadores especializados capaces de mover desde aficionados hasta figuras internacionales bajo esquemas de discreción y alta seguridad.

