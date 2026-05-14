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La empresa que trasladará a los jugadores del Mundial y no es Uber

La mexicana VIP Drivers ya alista la operación para trasladar a jugadores y patrocinadores durante el Mundial, en medio de preocupaciones sobre seguridad e infraestructura en las ciudades sede.
jue 14 mayo 2026 01:09 PM
La empresa que trasladará a los jugadores del Mundial y no es Uber
VIP Drivers opera una flotilla de 60 unidades y, junto con una asociación de flotilleros, puede movilizar hasta 500 vehículos para eventos masivos. (Cortesía)

Mover a una celebridad ya implica presión. Pero mover a futbolistas, directivos y delegaciones completas durante un Mundial de futbol exige otra escala de operación.

Ahí es donde aparece VIP Drivers, una empresa mexicana de transporte ejecutivo que comenzó hace más de una década haciendo traslados privados y que hoy participa en operativos vinculados con la FIFA.

La compañía, dirigida por Santos Torres, inició operaciones en 2012 con servicios de auto ejecutivo, taxis y plataformas privadas. Con el tiempo, la operación evolucionó hacia un modelo especializado en traslados de alto perfil, donde la discreción, la logística y la seguridad pesan tanto como el vehículo mismo.

“Nos enfocamos totalmente en el servicio. Abrir puertas, ser cordiales, que la gente se sienta tranquila y segura”, explica Torres.

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Hoy VIP Drivers opera una flotilla directa de 60 unidades entre autos y camionetas blindadas, vehículos híbridos y vans para grupos, aunque a través de una asociación de flotilleros en la Ciudad de México la capacidad puede escalar hasta 400 o 500 vehículos en eventos masivos.

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La empresa ha trasladado a artistas como Shakira, Paul McCartney, Kanye West, The Weeknd, Andrea Bocelli y Pedro Pascal, además de personalidades políticas y deportivas. También ha trabajado para compañías como Netflix, Amazon, Spotify, Paramount, Ocesa y Adidas.

En el deporte, la operación incluye traslados y protocolos de seguridad para figuras como Checo Pérez, Max Verstappen y jugadores de la Selección Mexicana. “Cuando ya llega el futbolista, nosotros ya tenemos tres rutas listas por cualquier cosa. Hay un plan A, un plan B y un plan C”, explica Torres sobre los operativos de avanzada que realizan para eventos de alto perfil.

De cara al Mundial, la empresa ya ajusta parte de su operación para atender la concentración de visitantes y delegaciones que llegarán a México durante el torneo. La estrategia contempla mover unidades entre Ciudad de México y Guadalajara según el calendario de partidos, además de diseñar rutas alternas y puntos de acceso ante las restricciones vehiculares previstas alrededor de los estadios.

El reto, reconoce Torres, no solo estará en la demanda sino en la logística alrededor de los estadios, donde el acceso vehicular será limitado y la falta de estacionamiento obligará a replantear puntos de encuentro, rutas y tiempos de traslado. “Ya estamos buscando lugares alrededor de los estadios porque no vamos a poder estar cerca. Tendremos que dejar al cliente y volver por él después”, explica.

La empresa calcula que la demanda de transporte ejecutivo ha crecido entre 20 y 25% anual en los últimos años, impulsada por factores como seguridad, personalización y confianza.

Frente al Mundial, esa presión podría elevar todavía más la necesidad de operadores especializados capaces de mover desde aficionados hasta figuras internacionales bajo esquemas de discreción y alta seguridad.

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La inseguridad y la movilidad ponen presión sobre la logística del Mundial

La expectativa alrededor del Mundial convive con otra conversación menos optimista. Mientras millones de personas esperan el torneo por la derrama económica y el turismo, buena parte de los mexicanos mantiene dudas sobre la seguridad, la movilidad y la capacidad operativa del país para recibir un evento de esa magnitud.

Un estudio de Ipsos revela que el 79% de los mexicanos se siente preocupado por la delincuencia común rumbo al Mundial, mientras que el 74% mantiene inquietud por el crimen organizado y el 72% por posibles estafas a extranjeros. Además, 43% dice sentirse “poco o nada confiado” en que existirá un entorno seguro durante el torneo.

La percepción, sin embargo, modifica la manera en que visitantes, patrocinadores y delegaciones planean sus traslados. Para empresas como VIP Drivers, el Mundial representa más demanda y una operación donde seguridad, logística y tiempos de reacción se vuelven parte central del servicio.

Santos Torres explica que los protocolos ya cambiaron incluso antes del arranque del torneo. “Hoy no puedes improvisar un traslado de alto perfil. Hay revisiones de rutas, monitoreo, coordinación con seguridad privada y planes alternos por cualquier contingencia”, dice el director de la empresa.

Las dudas alrededor de la infraestructura también atraviesan el tema de movilidad. Ipsos encontró que solo el 34% de los mexicanos considera que calles, banquetas, iluminación, señalética y transporte público se encuentran en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes del Mundial.

El escenario anticipa una presión operativa importante para compañías de transporte ejecutivo, sobre todo alrededor de estadios, hoteles y zonas turísticas donde se concentrará el flujo de visitantes internacionales.

“La gente piensa en el Mundial y piensa en futbol, pero detrás hay una operación enorme de movilidad, seguridad y coordinación. Si un traslado falla, afecta tiempos, accesos y toda la experiencia del cliente”, afirma Torres.

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