Fotogalería: así luce el Estadio Azteca a una semana del Mundial 2026 y del México vs Sudáfrica

Las banderas de los múltiples países que participarán en el torneo ya lucen en lo alto del estadio. (Hector Vivas/Getty Images)

Un estadio renovado, pero sin su nombre comercial en el Mundial

En el marco del torneo, el recinto no podrá utilizar su denominación comercial. Pese al acuerdo de naming rights que lo rebautizó como Estadio Banorte, durante la Copa del Mundo será identificado como Estadio Ciudad de México, en cumplimiento de las reglas de la FIFA sobre patrocinadores oficiales.

Se aprecian altavoces y equipos de sonido instalados en la estructura superior. (Hector Vivas/Getty Images)

En el interior, el estadio ya luce completamente adaptado al lenguaje del torneo: se observan banners con la leyenda “FIFA World Cup 2026”, señalización oficial en distintas zonas y referencias constantes a “Mexico City” en muros, pasillos y áreas VIP.

En el exterior, un gran letrero con la leyenda “Ciudad de México” domina la fachada, reforzando su papel como sede inaugural del torneo.

Las gradas muestran renovación en butacas de distintos niveles. (Hector Vivas/Getty Images)

Así luce por dentro: césped, tecnología y zonas VIP

Las imágenes del inmueble muestran un estadio terminado. El césped híbrido luce en condiciones óptimas, con un verde uniforme y marcas de mantenimiento recientes.

Las gradas conservan la estructura icónica del estadio, con su apertura superior característica y un aforo distribuido en distintos niveles: desde butacas tradicionales en rojo y blanco hasta zonas superiores en tonos más oscuros.

El recinto integra ya la identidad visual del torneo en múltiples espacios. (Hector Vivas/Getty Images)

En términos de infraestructura, la remodelación incluyó más de 1,200 antenas Wi-Fi 6, actualización de iluminación LED, nuevos sistemas de audio y videovigilancia, así como áreas de hospitalidad de alto nivel con mobiliario de lujo.

Uno de los elementos más visibles son las zonas VIP, con mesas largas, ventanales panorámicos y asientos forrados en piel, diseñados para invitados especiales durante el torneo.

También se mantienen elementos emblemáticos como la estatua del aficionado en una de las secciones del inmueble, ahora rodeada por la nueva identidad visual del Mundial.