La gasolina recupera protagonismo

El cambio también refleja cómo se está reacomodando el mercado mexicano de electrificación. Mientras las ventas de híbridos convencionales ganan terreno en el país —impulsadas principalmente por fabricantes japoneses y chinos—, Nissan considera que el costo sigue siendo una barrera para ampliar su oferta electrificada en segmentos de volumen.

“Hoy todavía existe una fuerte demanda por motores de gasolina tradicionales porque la gente necesita vehículos accesibles. Cuando agregas electrificación, baterías y sistemas más complejos, inevitablemente el costo aumenta”, explicó Gómez.

Nissan ha reducido gradualmente su oferta de vehículos electrificados en México. La automotriz dejó de comercializar el eléctrico Leaf y también canceló la llegada de Ariya al mercado nacional. Con ello, la tecnología e-Power parece concentrarse ahora en X-Trail e-Power.

Hasta ahora, Kicks Play era otro de los modelos que mantenía esta tecnología dentro del portafolio de la marca. El SUV, importado desde Tailandia, utilizaba el sistema e-Power, una configuración que Nissan promovía como una experiencia de manejo cercana a la de un vehículo eléctrico, aunque sin necesidad de conectarse para recargar la batería.

A diferencia de los híbridos convencionales, donde el motor de gasolina y el eléctrico pueden impulsar las ruedas, en e-Power el motor a combustión funciona únicamente como generador de energía para alimentar la batería. El movimiento del vehículo depende exclusivamente del motor eléctrico.

El sistema incorporaba una batería considerablemente más pequeña que la de un eléctrico puro —Nissan calcula una proporción de 1 a 20 frente a la batería del Leaf—, instalada debajo de la segunda fila de asientos y no a lo largo del piso del vehículo.

El motor de gasolina se encargaba de producir electricidad para recargar la batería, mientras que el frenado regenerativo permitía recuperar energía cinética durante la desaceleración. Gracias a ello, Nissan estimaba un rendimiento combinado de 24.8 kilómetros por litro, frente a los 16 kilómetros por litro del Kicks a gasolina.

Sin embargo, la eficiencia no fue suficiente para mantener el modelo dentro de la nueva estrategia comercial de la marca.

“Por ahora, el nuevo Kicks no incorporará tecnología e-Power. Es algo que seguimos analizando”, señaló Gómez.

El segmento SUV cambia de ruta

Para la automotriz japonesa, el contexto competitivo parece favorecer, al menos por ahora, a los vehículos de combustión interna en categorías de entrada.

“El mejor ejemplo es Magnite. Ha vendido prácticamente el doble que su competidor más cercano. Eso refleja claramente lo que el consumidor está buscando hoy”, afirmó Gómez.