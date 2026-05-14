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Kicks Play e-Power saldrá del mercado mexicano este año mientras Nissan refuerza su apuesta por la gasolina

La automotriz japonesa dejará de comercializar Kicks Play e-Power hacia finales de año y mantendrá una oferta de SUV subcompactos enfocada en motores a gasolina ante la presión por precios accesibles.
jue 14 mayo 2026 10:56 AM
Nissan ya no quiere que la SUV Kicks e-Power lidere su apuesta en México y hace un giro a autos de gasolina
Nissan dejará de vender Kicks Play e-Power cuando concluya el inventario disponible hacia finales de 2026. (Cortesía)

La apuesta de Nissan por electrificar parcialmente uno de sus SUV más vendidos en México comienza a apagarse. La armadora japonesa dejará de comercializar el Kicks Play e-Power una vez que agote las unidades ya solicitadas a planta, un movimiento que coincide con una reconfiguración de su portafolio en el segmento de los SUV subcompactos y con una estrategia enfocada, nuevamente, en motores a gasolina.

El ajuste dejará a Nissan con una alineación integrada únicamente por modelos de combustión tradicional en esa categoría: Magnite, Kait y el nuevo Kicks. El primero utiliza un motor de un litro aspirado; el segundo, un motor 1.6 litros aspirado; y el modelo superior incorpora un propulsor 2.0 litros, también aspirado.

“Sobre el Kicks Play, que es la generación anterior del Kicks, ya dejamos de comercializar la mayoría de las versiones y únicamente seguimos vendiendo el e-Power hasta agotar inventario, algo que estimamos ocurra hacia finales de año”, dijo Humberto Gómez, Director Senior de Marketing de Nissan Mexicana.

En los reportes de importación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Nissan ya no reporta importación de unidades Kicks Play en lo que va del año, una señal de que la empresa dejó de abastecer el modelo desde Tailandia.

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La gasolina recupera protagonismo

El cambio también refleja cómo se está reacomodando el mercado mexicano de electrificación. Mientras las ventas de híbridos convencionales ganan terreno en el país —impulsadas principalmente por fabricantes japoneses y chinos—, Nissan considera que el costo sigue siendo una barrera para ampliar su oferta electrificada en segmentos de volumen.

“Hoy todavía existe una fuerte demanda por motores de gasolina tradicionales porque la gente necesita vehículos accesibles. Cuando agregas electrificación, baterías y sistemas más complejos, inevitablemente el costo aumenta”, explicó Gómez.

Nissan ha reducido gradualmente su oferta de vehículos electrificados en México. La automotriz dejó de comercializar el eléctrico Leaf y también canceló la llegada de Ariya al mercado nacional. Con ello, la tecnología e-Power parece concentrarse ahora en X-Trail e-Power.

Hasta ahora, Kicks Play era otro de los modelos que mantenía esta tecnología dentro del portafolio de la marca. El SUV, importado desde Tailandia, utilizaba el sistema e-Power, una configuración que Nissan promovía como una experiencia de manejo cercana a la de un vehículo eléctrico, aunque sin necesidad de conectarse para recargar la batería.

A diferencia de los híbridos convencionales, donde el motor de gasolina y el eléctrico pueden impulsar las ruedas, en e-Power el motor a combustión funciona únicamente como generador de energía para alimentar la batería. El movimiento del vehículo depende exclusivamente del motor eléctrico.

El sistema incorporaba una batería considerablemente más pequeña que la de un eléctrico puro —Nissan calcula una proporción de 1 a 20 frente a la batería del Leaf—, instalada debajo de la segunda fila de asientos y no a lo largo del piso del vehículo.

El motor de gasolina se encargaba de producir electricidad para recargar la batería, mientras que el frenado regenerativo permitía recuperar energía cinética durante la desaceleración. Gracias a ello, Nissan estimaba un rendimiento combinado de 24.8 kilómetros por litro, frente a los 16 kilómetros por litro del Kicks a gasolina.

Sin embargo, la eficiencia no fue suficiente para mantener el modelo dentro de la nueva estrategia comercial de la marca.

“Por ahora, el nuevo Kicks no incorporará tecnología e-Power. Es algo que seguimos analizando”, señaló Gómez.

El segmento SUV cambia de ruta

Para la automotriz japonesa, el contexto competitivo parece favorecer, al menos por ahora, a los vehículos de combustión interna en categorías de entrada.

“El mejor ejemplo es Magnite. Ha vendido prácticamente el doble que su competidor más cercano. Eso refleja claramente lo que el consumidor está buscando hoy”, afirmó Gómez.

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La estrategia ocurre además en un momento en que el mercado mexicano de SUV subcompactos atraviesa una fuerte competencia entre fabricantes japoneses, coreanos y, sobre todo, marcas chinas, que han presionado precios y ampliado rápidamente la oferta de vehículos híbridos.

En ese entorno, Nissan parece privilegiar el control de costos de manufactura y accesibilidad de precios frente a una electrificación acelerada.

“Claro que cualquier vehículo puede electrificarse, pero hacerlo implica costos adicionales. Entonces tienes dos caminos: subir el precio o reducir tamaño y equipamiento para mantenerlo dentro del segmento. Y justamente eso es lo que queremos evitar”, agregó el directivo.

El repliegue de e-Power no implica, sin embargo, un abandono definitivo de la electrificación. Directivos de la empresa reconocen que Nissan continúa evaluando alternativas para el mediano plazo, aunque sin precisar si futuros desarrollos podrían producirse en México.

“Por ahora, Nissan mantiene opciones e-Power en X-Trail y en el Kicks Play e-Power hasta finales de año. Después de eso, tendremos que volver a evaluar cómo evoluciona la estrategia”, dijo Gómez.

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