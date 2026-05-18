Un día antes de su nombramiento, la calificadora S&P Global Ratings había cambiado a negativa la perspectiva crediticia de Pemex, alertando sobre la dependencia estructural de la petrolera respecto al apoyo gubernamental y el creciente peso que representa para las finanzas públicas mexicanas.

¿Cómo deja Víctor Rodríguez a Pemex?

La salida de Víctor Rodríguez Padilla ocurrió en medio de una crisis que se extiende prácticamente a todas las áreas de la empresa estatal. El físico y maestro en Ingeniería Energética por la UNAM llegó al cargo con el inicio de la administración de Sheinbaum, impulsado por la cercanía académica que mantuvo con la ahora presidenta desde años atrás.

La elección de Carpio marca un contraste con los perfiles que han encabezado Pemex en los últimos años. Rodríguez Padilla provenía del mundo académico y del análisis energético. Antes, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la petrolera estuvo bajo el mando de Octavio Romero Oropeza, ingeniero agrónomo y uno de los hombres más cercanos al expresidente.

Ahora, el gobierno federal apuesta por un economista. Carpio, egresado de la UNAM y con maestría en Gerencia Pública por el CIDE, se desempeñaba hasta ahora como director corporativo de Finanzas de Pemex y anteriormente ocupó distintos cargos en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

Juan Carlos Carpio, actual director corporativo de Finanzas de la petrolera, asumirá la dirección general de Pemex. (Cámara de Diputados )

El viraje no parece casual. Después de años en los que la petrolera acumuló pérdidas, refinanciamientos, presiones presupuestarias y degradaciones crediticias, el frente financiero se convirtió en el principal incendio que enfrenta la empresa.

La trayectoria de la deuda de Pemex muestra tanto el tamaño del deterioro financiero acumulado como el esfuerzo reciente por contenerlo. De acuerdo con las cifras reportadas por la petrolera en pesos —como se observa en la gráfica—, el saldo de la deuda pasó de alrededor de 700,000 millones de pesos en 2012 a niveles superiores a 2 billones de pesos entre 2020 y 2021, antes de iniciar una reducción gradual en los últimos años.

Para el primer trimestre de 2026, el pasivo financiero volvió a descender, aunque la comparación internacional suele realizarse en dólares. En esa medición, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 79,000 millones de dólares, el nivel más bajo para la empresa desde 2014.

Pero especialistas del sector coinciden en que la reducción no obedeció a una mejora estructural de la operación de la petrolera, sino a una estrategia diseñada desde la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal mediante emisiones de notas pre-capitalizadas, mecanismos de refinanciamiento y aportaciones directas de capital.

Dentro del Plan Estratégico 2025-2035, el gobierno federal trazó como meta que, a partir de 2027, Pemex pudiera sostenerse sin apoyos extraordinarios del Estado. La lógica era que el saneamiento financiero permitiera a la empresa cubrir sus obligaciones por cuenta propia.

La estrategia permitió incluso una mejora temporal en las evaluaciones crediticias. Fitch Ratings elevó la nota de Pemex de B+ a BB, mientras Moody’s la subió de B3 a B1 con perspectiva estable.

Sin embargo, la expectativa volvió a deteriorarse. La reciente revisión de S&P a negativa reflejó las dudas del mercado sobre la viabilidad de Pemex sin respaldo permanente del gobierno mexicano.

El problema financiero no se limita a la deuda. La falta de liquidez ha provocado retrasos en pagos a proveedores, limitado inversiones en exploración y restringido el mantenimiento de instalaciones estratégicas.

La situación también ha impedido modernizar el Sistema Nacional de Refinación, que arrastra décadas de rezago tecnológico y mantenimiento insuficiente.