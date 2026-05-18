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Internacional

Argentina recorta su presupuesto en ciencia en plena alerta por brote de hantavirus

El país que más ha estudiado el virus enfrenta recortes al instituto epidemiológico y mantiene su plan de salir de la OMS.
lun 18 mayo 2026 05:55 AM
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Argentina, el epicentro del brote de hantavirus, recorta su presupuesto en ciencia y busca salir de la OMS
En la Patagonia argentina y chilena, el vector es el ratón colilargo. (Foto: Diego Lima/AFP)

El brote de hantavirus en el crucero Hondius que zarpó de Argentina devolvió la atención a Epuyén, un pueblo andino de 2,400 habitantes donde la enfermedad dejó 34 casos y 11 muertos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

El hantavirus de la cepa Andes se transmite por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. En la Patagonia argentina y chilena, el vector es el ratón colilargo. Se presume que los primeros pacientes se contagiaron en Argentina tras tener contacto con algún vector antes de abordar el crucero el 1 de abril en Ushuaia, Tierra del Fuego.

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Los científicos argentinos trabajaron durante el brote de hace unos años en comprender una enfermedad de la que se tenía muy poca información. La transmisión humana había sido descubierta en 1996, en el pueblo vecino El Bolsón.

En el brote de 2018, un centenar de personas fue puesto bajo aislamiento obligatorio, en una escena que anticipó, un año antes, los rigores de la pandemia de covid-19.

“Por ahora todo nos indica que parece una situación muy parecida a la de 2018, con la novedad de que es en un barco y con gente de muchas nacionalidades, muchas edades, pero digamos, no sabemos cómo se comportarán los virus una vez que salen de su espacio natural, cómo se van a comportar una vez llegan a la población humana”, explicó Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, a Expansión.

Cucunubá llama la atención sobre el trabajo de los investigadores argentinos para comprender mejor la enfermedad. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, los investigadores encontraron transmisión de persona a persona sin contacto estrecho.

Sin embargo, el trabajo de los científicos argentinos se encuentra en riesgo, advierte la epidemióloga.

“Necesitamos que los científicos argentinos, que son quienes han estudiado este virus por décadas y quienes lo conocen mejor, hagan las investigaciones en Argentina. Y nos encontramos en una situación en que se ha desfinanciado la ciencia en Argentina”, señala la investigadora.

La directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana recuerda que, además, el país sudamericano anunció su intención de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión alineada a Estados Unidos, que anunció su salida de la agencia sanitaria de Naciones Unidas tras el regreso de Donald Trump al poder, el 20 de enero de 2025.

“En un escenario pandémico, ¿cómo vamos a hacer si el control de estos brotes requiere acción coordinada de los países?”, se pregunta la investigadora.

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A continuación, explicamos un poco más sobre la situación de la investigación en epidemiología en Argentina.

Recortes en pleno brote

El 11 de mayo, poco más de una semana después de que se diera a conocer el brote, el gobierno del libertario Javier Milei anunció recortes al presupuesto de varios organismos del Estado, incluido el instituto epidemiológico que investiga si el hantavirus está presente en Ushuaia.

El gobierno redujo en 1,162 millones de pesos (unos 821,000 dólares, poco más de 2% de su presupuesto) los fondos para el funcionamiento del centenario Instituto de Salud Carlos Malbrán, centro de referencia en el diagnóstico e investigación de enfermedades y estudios epidemiológicos.

Los científicos temen el impacto de la medida, especialmente en términos tecnológicos.

"Estamos con mucha preocupación por este tema, intentaremos llamar a la reflexión a las autoridades respecto a priorizar el sistema sanitario (...) necesitamos insumos para trabajar al nivel que estamos preparados", dijo.

Búsqueda del vector

Tres días después del recorte, el Instituto y las autoridades de Tierra del Fuego anunciaron que una misión científica argentina viajará la semana próxima a la ciudad de Ushuaia para rastrear si hay roedores portadores de hantavirus.

Biólogos del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires trabajarán en el terreno junto a expertos de la provincia de Tierra del Fuego para la toma de muestras y su posterior envío a laboratorio, tarea que demandará varios días.

A partir de allí se estima que los resultados estarán listos en "unas cuatro semanas", explicó en conferencia de prensa el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina.

Una salida polémica de la OMS

En medio de nuevas alertas de salud globales, que también incluyen la declaración de una emergencia internacional por ébola, el gobierno de Milei continuará con el proceso de retiro de la OMS.

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El gobierno argentino cuestiona el funcionamiento del organismo internacional y sostiene que las políticas sanitarias deben quedar exclusivamente bajo soberanía de cada país. También se critica el papel de la agencia durante la pandemia de covid-19, una posición alineada a Washington.

La OMS juega un rol esencial en la coordinación internacional frente a pandemias, campañas de vacunación y distribución de medicamentos esenciales, de acuerdo con especialistas.

Sin embargo, el gobierno argentino asegura que abandonar la OMS no implica romper vínculos sanitarios internacionales ni dejar de colaborar con otros países.

“A los virus no les importa nuestra política ni nuestras fronteras ni todas las excusas que podamos tener. Cualquier espacio que no se cubra, beneficia al virus. La mejor inmunidad es la solidaridad”, dijo el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los estatutos de la OMS no contemplan la salida de ningún país. El Comité Ejecutivo de la OMS no pudo fijar una postura, por lo que el caso fue enviado a la Asamblea General del organismo, que inició este lunes, para que resuelva si acepta o no el abandono argentino. Sin embargo, las opiniones se encuentran divididas.

En el plano interno, el gobierno busca derogar una ley de 1948 que sostiene que solo el Congreso puede resolver el egreso de ese organismo” o “salida de ese organismo.

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hantavirus Argentina Javier Milei Organización Mundial de la Salud

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